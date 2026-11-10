Colombia

La JEP pidió a la Corte Suprema información sobre presuntos vínculos de la exFarc Sandra Ramírez con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El tribunal del paz busca determinar si la exsenadora del Partido Comunes aparece relacionada con las investigaciones y si existe algún incumplimiento de los compromisos que adquirió al someterse a la justicia transicional en 2017

La solicitud se produjo después de que María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, revelara información sobre Enrique Marulanda, señalado como hijo biológico de alias Tirofijo e hijo de crianza de Sandra Ramírez (Europa Press-Colprensa-Senado de la República)
La solicitud se produjo después de que María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, revelara información sobre Enrique Marulanda, señalado como hijo biológico de alias Tirofijo e hijo de crianza de Sandra Ramírez (Europa Press-Colprensa-Senado de la República)
Guardar

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Corte Suprema de Justicia información sobre la presunta participación o el eventual conocimiento de la exsenadora Sandra Ramírez en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La petición quedó consignada en un auto de cinco páginas, mediante el cual la Sala de Reconocimiento de Verdad pidió esclarecer si la compareciente está incluida en las actuaciones judiciales relacionadas con este crimen.

PUBLICIDAD

La solicitud se produjo después de las declaraciones de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, quien el 19 de octubre de 2026 reveló que la Fiscalía General de la Nación habría recibido información sobre Enrique Marulanda, señalado como hijo biológico del excomandante de las Farc Manuel Marulanda Vélez, conocido como alias Tirofijo, y considerado hijo de crianza de Sandra Ramírez.

Un comparendo de tránsito fue la clave para identificar a los responsables del atentado fallido contra Miguel Uribe Turbay - crédito X
La magistrada Lily Rueda Guzmán pidió establecer si existen documentos, investigaciones o elementos de información que relacionen a la exsenadora con el asesinato de Miguel Uribe Turbay (Corporación Excelencia en la Justicia)

De acuerdo con Tarazona, la información estaría relacionada con una mina ilegal ubicada en Vaupés o Guainía, cuya administración y custodia estarían a cargo de Marulanda. Según su relato, el establecimiento pertenecería a “John 40″, integrante de la Segunda Marquetalia, y habría elementos que permitirían establecer una posible conexión con la planeación del asesinato.

PUBLICIDAD

“Le voy a revelar este dato. Ayer llegó una información muy importante a la Fiscalía que próximamente será revelada. Le adelanto: resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda”, manifestó Tarazona.

Posteriormente, agregó: “Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a John 40, que hace parte de la Segunda Marquetalia”.

Se busca establecer si Sandra Ramírez está vinculada a la investigación

Roy Barreras enfrenta acusaciones de “lenguaje mafioso” en nombramientos clave de la Dian en Cali y Buenaventura - crédito Justicia
La JEP dio un plazo de tres días hábiles a la Corte Suprema para informar si Sandra Ramírez está incluida en la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía General de la Nación el pasado 21 de octubre (Colprensa)

A partir de estos señalamientos, la magistrada Lily Rueda Guzmán, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, solicitó a la Corte Suprema de Justicia un informe que permita establecer si Sandra Ramírez fue incluida en la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía General de la Nación el pasado 21 de octubre.

La petición también busca determinar si existen actuaciones judiciales, documentos o elementos de información que relacionen a la exsenadora con los hechos investigados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. El despacho hizo referencia al fuero constitucional que tenía Ramírez durante el periodo relacionado con los hechos materia de investigación, circunstancia que debe ser considerada para establecer las actuaciones correspondientes.

En el auto, la magistrada señaló: “Este despacho considera necesario establecer si Sandra Ramírez se encuentra comprendida en la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, así como establecer si existen actuaciones o elementos de información que la relacionen con los hechos investigados por el asesinato de Miguel Uribe”.

Para obtener claridad sobre estos aspectos, la JEP estableció un plazo de tres días hábiles para que la Corte Suprema de Justicia remita la información solicitada. La respuesta permitirá conocer si la excongresista aparece mencionada formalmente en las diligencias relacionadas con el magnicidio y si existen elementos que ameriten nuevas actuaciones dentro de la jurisdicción especial.

Cabe aclarar que la solicitud de información no establece responsabilidad penal de Sandra Ramírez ni confirma su participación en el crimen. Su propósito es verificar los señalamientos conocidos y determinar si tienen alguna incidencia en los compromisos que asumió ante la justicia transicional.

La JEP verificará el cumplimiento de los compromisos de la exsenadora

El 4 de diciembre de 2017, Sandra Ramírez firmó un acta de compromiso en la que asumió obligaciones como garantizar la dejación de las armas y no reincidir en la comisión de delitos (JEP)
El 4 de diciembre de 2017, Sandra Ramírez firmó un acta de compromiso en la que asumió obligaciones como garantizar la dejación de las armas y no reincidir en la comisión de delitos (JEP)

Además de solicitar información sobre el magnicidio, la jurisdicción adelanta una verificación del régimen de condicionalidad al que Sandra Ramírez se sometió desde 2017, cuando firmó el acta de compromiso para acceder a los beneficios contemplados en el sistema de justicia transicional.

El documento recuerda que, “la señora Sandra Ramírez suscribió el acta de compromiso el 4 de diciembre de 2017, mediante la cual asumió las siguientes obligaciones: garantizar la dejación de las armas y comprometerse a no reincidir en la comisión de ninguno de los delitos”.

Estas condiciones hacen parte de las obligaciones que deben cumplir los antiguos integrantes de las Farc que se acogieron a la JEP. Entre ellas se encuentran el aporte de verdad sobre los hechos del conflicto armado, la contribución a la reparación de las víctimas y el compromiso de no reincidir en actividades delictivas.

El incumplimiento de estas obligaciones puede tener consecuencias sobre los beneficios otorgados por la justicia transicional, por lo que la jurisdicción busca establecer si los señalamientos conocidos tienen alguna relación con las responsabilidades adquiridas por la compareciente.

Una vez recibidas las respuestas de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, la JEP evaluará la información y determinará las decisiones que correspondan frente a la situación de Sandra Ramírez.

¿Por qué es citada Sandra Ramírez ante la JEP?

Criselda Lobo portada
Sandra Ramírez también fue citada a rendir versión voluntaria dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado y otras violencias cometidas contra ellos en las filas de las Farc (Álvaro Tavera/Colprensa)

Este procedimiento se desarrolla mientras Sandra Ramírez tiene pendiente su participación en una diligencia dentro del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado, así como otras violencias cometidas contra ellos durante su permanencia en las filas de las Farc.

La diligencia tiene como finalidad profundizar y contrastar la información disponible sobre la trayectoria de Ramírez en la antigua guerrilla, las funciones que desempeñó, su capacidad de influencia dentro de la organización y su eventual conocimiento o intervención en las violencias intrafilas que son objeto de investigación.

En el Caso 07 han sido acreditadas 11.277 víctimas, de las cuales 2.250 participan de manera individual y 9.027 lo hacen colectivamente a través de cinco pueblos indígenas y un consejo comunitario afrocolombiano.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbaySandra RamírezJEPCorte Suprema de JusticiaEnrique MarulandaReclutamiento de menoresColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Melissa Martínez sorprendió al Tino Asprilla en su cumpleaños y el famoso reveló cuáles fueron los mejores regalos

La periodista visitó al exintegrante de la selección Colombia y, en medio de una charla, contaron bromas, anécdotas personales y hasta hicieron planes para un asado

Melissa Martínez sorprendió al Tino Asprilla en su cumpleaños y el famoso reveló cuáles fueron los mejores regalos

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

El primer partido de la llave que dará un cupo a la gran final se disputará en Bogotá, donde ambos equipos enfrentan realidades distintas

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Till Lindemann, la voz líder de Rammstein, debuta en Colombia con su proyecto solista: fecha, lugar y precios

La voz de la emblemática agrupación alemana regresa al país 17 años después del último show de la banda en Sopó, esta vez con el repertorio de su carrera en solitario

Till Lindemann, la voz líder de Rammstein, debuta en Colombia con su proyecto solista: fecha, lugar y precios

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Empresas podrían despedir a miles de trabajadores en Colombia, entre ellos, aprendices del Sena, ante medida que reactivó el Consejo de Estado

El alto tribunal señaló que las partes pueden acordar por escrito un período de prueba de un mes. Durante ese tiempo, el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo autoriza a cualquiera de los dos pueda dar por terminado el contrato en forma unilateral y sin aviso previo

Empresas podrían despedir a miles de trabajadores en Colombia, entre ellos, aprendices del Sena, ante medida que reactivó el Consejo de Estado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Melissa Martínez sorprendió al Tino Asprilla en su cumpleaños y el famoso reveló cuáles fueron los mejores regalos

Melissa Martínez sorprendió al Tino Asprilla en su cumpleaños y el famoso reveló cuáles fueron los mejores regalos

Till Lindemann, la voz líder de Rammstein, debuta en Colombia con su proyecto solista: fecha, lugar y precios

Yeferson Cossio volvió a urgencias por dolores abdominales pero aún no se revela qué es lo que tiene: “Otra vez pasando la noche aquí”

Melissa Gate reveló cuál es el problema médico que sufre Emiro Navarro y que amenazó su combate con Valentino Lázaro en ‘Stream Fighters 5′: “Es dolorosísimo”

Gabriela Tafur explicó por qué ahora mide más sus opiniones políticas, pese a su vínculo con los Santos, y qué espera del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Tengo muchas esperanzas”

Deportes

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Colombia se acercó a los 10 primeros puestos de la tabla de medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026, tras la undécima jornada: así le fue

Nuevo choque entre la Acolfutpro y la Dimayor: radicaron querella por crisis del Deportivo Pereira y Deportivo Pasto

Atlético Nacional recibió emotiva bienvenida por parte de Conmebol a la Copa Libertadores de 2027: "Un campeón que vuelve"