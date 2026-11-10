Colombia

Reclutamiento de menores aumentó 152% y los casos de terrorismo se cuadruplicaron en los primeros 90 días del Gobierno De la Espriella

El balance del Ministerio de Defensa también evidencia un aumento de los homicidios relacionados con grupos armados y de las agresiones contra integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, otros indicadores, como los hurtos y el desplazamiento, registraron reducciones frente al mismo periodo de la administración anterior

Las cifras del Ministerio de Defensa muestran que las personas confinadas aumentaron de 8.436 a 21.482 entre agosto y noviembre de 2026 (Presidencia/AFP)
Las cifras del Ministerio de Defensa muestran que las personas confinadas aumentaron de 8.436 a 21.482 entre agosto y noviembre de 2026 (Presidencia/AFP)
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El balance de seguridad de los primeros tres meses de la administración de Abelardo de la Espriella muestra que aumentaron las cifras de reclutamiento de menores, confinamiento, secuestro y extorsión. El Ministerio de Defensa comparó el periodo del 7 de agosto al 5 de noviembre de 2026 con los mismos días del gobierno de Gustavo Petro. Los resultados oficiales contrastan la evolución de la violencia, las acciones de la fuerza pública y los indicadores asociados con economías ilegales.

Los registros de reclutamiento ilícito pasaron de 52 a 131, una variación del 152%. También creció el número de personas confinadas: la cifra subió de 8.436 a 21.482, equivalente a un aumento del 155%. Los casos de terrorismo aumentaron de 84 a 339, es decir, un 304%. El control criminal, que no tenía registros en el periodo de comparación, llegó a 34 casos.

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Las operaciones contra el ELN registraron un aumento en capturas y muertes de integrantes de esa guerrilla, mientras que las afectaciones al Clan del Golfo disminuyeron 55% (Jair Coll/REUTERS)
Las operaciones contra el ELN registraron un aumento en capturas y muertes de integrantes de esa guerrilla, mientras que las afectaciones al Clan del Golfo disminuyeron 55% (Jair Coll/REUTERS)

El desplazamiento individual y masivo cayó de 23.065 a 10.622 personas, una reducción del 54%. Las amenazas individuales y colectivas bajaron de 117 a 91, mientras que los enfrentamientos entre actores criminales pasaron de 48 a 27, un 44% menos.

Aumentaron los homicidios vinculados con grupos armados y las agresiones a uniformados

Aunque el total de homicidios intencionales tuvo una reducción del 4,6%, de 3.303 a 3.151, algunas modalidades aumentaron. Los homicidios clasificados como “enfrentamiento crimen” pasaron de 15 a 85, un alza del 466,7%. A su vez, los asesinatos de personas atacadas por grupos armados organizados subieron de 124 a 515, lo que representa un aumento del 315,3%. Los homicidios asociados con enfrentamientos entre GAO crecieron de 16 a 26, un 62,5%.

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Las afectaciones a la fuerza pública también aumentaron. Con los tres militares asesinados y los 16 heridos en el ataque con drones explosivos al cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, el consolidado llegó a 38 muertos y 213 lesionados.

El Ejército reportó 21 militares asesinados y 131 heridos. La Policía contabilizó 16 uniformados muertos y 78 lesionados, mientras que la Armada registró un integrante asesinado y cuatro heridos.

Las afectaciones a la Fuerza Pública dejaron un balance de 38 uniformados asesinados y 213 heridos, incluidos los militares afectados por el ataque con drones en Santa Rosa del Sur, Bolívar (Europa Press)
Las afectaciones a la Fuerza Pública dejaron un balance de 38 uniformados asesinados y 213 heridos, incluidos los militares afectados por el ataque con drones en Santa Rosa del Sur, Bolívar (Europa Press)

Las afectaciones al ELN pasaron de 120 a 294, un incremento del 145%. Las capturas de sus integrantes aumentaron de 99 a 238, mientras que los muertos en operaciones pasaron de tres a 41, un crecimiento del 1.267%. Para los grupos armados organizados residuales, las afectaciones subieron de 406 a 469, un 16%.

Frente al Clan del Golfo, las afectaciones a esa estructura disminuyeron de 707 a 321, una caída del 55%. Al reunir los resultados contra todos los grupos armados organizados, el registro pasó de 1.233 a 1.187, una reducción del 4%.

Incautaciones y minería ilegal, con resultados al alza

En la lucha contra las economías ilícitas, la incautación de clorhidrato de cocaína aumentó de 146.406 a 196.559 kilogramos, un 34%. En operaciones internacionales, los decomisos pasaron de 65.053 a 114.452 kilogramos, lo que equivale a un crecimiento del 76%.

En las operaciones contra la minería ilegal, las minas intervenidas pasaron de 531 a 1.700, un aumento del 221%, y la incautación de maquinaria amarilla subió de 77 a 223 unidades, equivalente al 190%.

En contraste, la erradicación de cultivos ilícitos se redujo de 13.696 a 4.591 hectáreas, una caída del 66%. La destrucción de laboratorios para producir drogas bajó de 1.519 a 1.105, un 27%. También disminuyeron los decomisos de pasta y base de coca, de 22.890 a 17.619 kilogramos (-23%), y de hoja de coca, de 223.534 a 147.541 kilogramos (-34%).

La Armada de Colombia incauta 854 kilos de droga y captura a cinco colombianos en el Pacífico. (Armada de Colombia)
Las incautaciones de clorhidrato de cocaína aumentaron 34% durante los primeros 90 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, mientras que los decomisos en operaciones internacionales crecieron 76%, según el Ministerio de Defensa (Armada de Colombia)

El secuestro pasó de 54 a 84 casos, un aumento del 56%, y la extorsión subió de 2.437 a 2.571 registros, un 5%. La trata de personas, por el contrario, cayó de 241 a 50 casos, una reducción del 79%.

Los hurtos a personas bajaron de 103.329 a 56.030 (-46%); a establecimientos comerciales, de 11.900 a 5.501 (-54%), y a residencias, de 9.801 a 5.343 (-45%). Por último, las masacres pasaron de 27 a 22 casos, una disminución del 19%, mientras que el número de víctimas descendió de 101 a 72, equivalente al 29%.

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