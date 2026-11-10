Reclutamiento de menores aumentó 152% y los casos de terrorismo se cuadruplicaron en los primeros 90 días del Gobierno De la Espriella

Las cifras del Ministerio de Defensa muestran que las personas confinadas aumentaron de 8.436 a 21.482 entre agosto y noviembre de 2026 (Presidencia/AFP)

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El balance de seguridad de los primeros tres meses de la administración de Abelardo de la Espriella muestra que aumentaron las cifras de reclutamiento de menores, confinamiento, secuestro y extorsión. El Ministerio de Defensa comparó el periodo del 7 de agosto al 5 de noviembre de 2026 con los mismos días del gobierno de Gustavo Petro. Los resultados oficiales contrastan la evolución de la violencia, las acciones de la fuerza pública y los indicadores asociados con economías ilegales.

Los registros de reclutamiento ilícito pasaron de 52 a 131, una variación del 152%. También creció el número de personas confinadas: la cifra subió de 8.436 a 21.482, equivalente a un aumento del 155%. Los casos de terrorismo aumentaron de 84 a 339, es decir, un 304%. El control criminal, que no tenía registros en el periodo de comparación, llegó a 34 casos.

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Las operaciones contra el ELN registraron un aumento en capturas y muertes de integrantes de esa guerrilla, mientras que las afectaciones al Clan del Golfo disminuyeron 55% (Jair Coll/REUTERS)

El desplazamiento individual y masivo cayó de 23.065 a 10.622 personas, una reducción del 54%. Las amenazas individuales y colectivas bajaron de 117 a 91, mientras que los enfrentamientos entre actores criminales pasaron de 48 a 27, un 44% menos.

Aumentaron los homicidios vinculados con grupos armados y las agresiones a uniformados

Aunque el total de homicidios intencionales tuvo una reducción del 4,6%, de 3.303 a 3.151, algunas modalidades aumentaron. Los homicidios clasificados como “enfrentamiento crimen” pasaron de 15 a 85, un alza del 466,7%. A su vez, los asesinatos de personas atacadas por grupos armados organizados subieron de 124 a 515, lo que representa un aumento del 315,3%. Los homicidios asociados con enfrentamientos entre GAO crecieron de 16 a 26, un 62,5%.

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Las afectaciones a la fuerza pública también aumentaron. Con los tres militares asesinados y los 16 heridos en el ataque con drones explosivos al cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, el consolidado llegó a 38 muertos y 213 lesionados.

El Ejército reportó 21 militares asesinados y 131 heridos. La Policía contabilizó 16 uniformados muertos y 78 lesionados, mientras que la Armada registró un integrante asesinado y cuatro heridos.

Las afectaciones a la Fuerza Pública dejaron un balance de 38 uniformados asesinados y 213 heridos, incluidos los militares afectados por el ataque con drones en Santa Rosa del Sur, Bolívar (Europa Press)

Las afectaciones al ELN pasaron de 120 a 294, un incremento del 145%. Las capturas de sus integrantes aumentaron de 99 a 238, mientras que los muertos en operaciones pasaron de tres a 41, un crecimiento del 1.267%. Para los grupos armados organizados residuales, las afectaciones subieron de 406 a 469, un 16%.

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Frente al Clan del Golfo, las afectaciones a esa estructura disminuyeron de 707 a 321, una caída del 55%. Al reunir los resultados contra todos los grupos armados organizados, el registro pasó de 1.233 a 1.187, una reducción del 4%.

Incautaciones y minería ilegal, con resultados al alza

En la lucha contra las economías ilícitas, la incautación de clorhidrato de cocaína aumentó de 146.406 a 196.559 kilogramos, un 34%. En operaciones internacionales, los decomisos pasaron de 65.053 a 114.452 kilogramos, lo que equivale a un crecimiento del 76%.

En las operaciones contra la minería ilegal, las minas intervenidas pasaron de 531 a 1.700, un aumento del 221%, y la incautación de maquinaria amarilla subió de 77 a 223 unidades, equivalente al 190%.

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En contraste, la erradicación de cultivos ilícitos se redujo de 13.696 a 4.591 hectáreas, una caída del 66%. La destrucción de laboratorios para producir drogas bajó de 1.519 a 1.105, un 27%. También disminuyeron los decomisos de pasta y base de coca, de 22.890 a 17.619 kilogramos (-23%), y de hoja de coca, de 223.534 a 147.541 kilogramos (-34%).

Las incautaciones de clorhidrato de cocaína aumentaron 34% durante los primeros 90 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, mientras que los decomisos en operaciones internacionales crecieron 76%, según el Ministerio de Defensa (Armada de Colombia)

El secuestro pasó de 54 a 84 casos, un aumento del 56%, y la extorsión subió de 2.437 a 2.571 registros, un 5%. La trata de personas, por el contrario, cayó de 241 a 50 casos, una reducción del 79%.

Los hurtos a personas bajaron de 103.329 a 56.030 (-46%); a establecimientos comerciales, de 11.900 a 5.501 (-54%), y a residencias, de 9.801 a 5.343 (-45%). Por último, las masacres pasaron de 27 a 22 casos, una disminución del 19%, mientras que el número de víctimas descendió de 101 a 72, equivalente al 29%.

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