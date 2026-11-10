Colombia

Explosión en una polvorería dejó dos muertos en zona rural de Caldas, Antioquia: autoridades investigan

El estallido ocurrió este martes 10 de noviembre de 2026 en la vereda Salinas y fue percibido en municipios cercanos, por lo que las autoridades acudieron al lugar tras el llamado desesperado de la ciudadanía

La emergencia fue atendida en el municipio de Caldas tras registrarse una explosión en una fábrica de pólvora, a la que acudieron ambulancias, vehículos del cuerpo de bomberos, personal policial y residentes del sector (Ciudad Sur/Facebook)

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Dos personas murieron el martes 10 de noviembre de 2026 tras una explosión registrada en una polvorería de la vereda Salinas, zona rural del municipio de Caldas, ubicado en el departamento de Antioquia. Los organismos de socorro descartaron que hubiera otros lesionados.

La detonación se sintió también en municipios cercanos, entre ellos Amagá, según habitantes que informaron haber escuchado el estallido y que fueron citados por las emisoras nacionales, lo que demuestra la magnitud de la tragedia que tiene en alerta a los habitantes del sector.

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La emergencia ocurrió en medio de los primeros días de reporte de muertes vinculadas al almacenamiento de pólvora en el Valle de Aburrá, puesto que se acerca la temporada decembrina, por lo que las autoridades locales piden precaución con el manejo y distribución de estos productos.

La secretaria de Infraestructura de Caldas, Alejandra Castaño Raigoza, indicó al medio local Ciudad Sur que la alerta llegó desde la comunidad de la vereda Salinas. Al acudir al sitio señalado, las autoridades encontraron los cuerpos de Iván Darío Bedoya y John Muñoz.

“Se atiende la situación, encontramos dos personas fallecidas”, señaló la funcionaria. En la atención participaron además el grupo municipal de Gestión del Riesgo, la Alcaldía de Caldas, los Bomberos Voluntarios, la Policía y agentes de tránsito.

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Las autoridades investigan qué pudo haber desatado la tragedia (Ciudad Sur/Facebook)
Las autoridades investigan qué pudo haber desatado la tragedia (Ciudad Sur/Facebook)

La Policía investiga las causas de la explosión de pólvora

La Administración Municipal informó que, tras la verificación inicial, no se registraron más personas afectadas por el hecho. La escena quedó bajo competencia de la Policía Nacional para avanzar en las actuaciones correspondientes.

De manera preliminar, las autoridades investigan si en el inmueble operaba una fábrica o un sitio destinado a la elaboración y almacenamiento de pólvora. La pesquisa busca establecer las circunstancias que provocaron la detonación y determinar las causas de la muerte de las dos víctimas.

Vista cercana de una sirena de emergencia roja encendida, montada en el techo de un vehículo, con luces LED parpadeantes visibles.
Las autoridades y personal de salud se desplazaron al sector para atender la situación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En desarrollo...

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