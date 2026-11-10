Colombia

Parlamento Europeo alertó por retroceso en derechos de mujeres y comunidad LGBTI+ en Colombia tras los anuncios hechos por el Gobierno de Abelardo de la Espriella

La iniciativa, liderada por la eurodiputada Cristina Guarda, propone que el seguimiento institucional incorpore consultas regulares con organizaciones sociales colombianas

Parlamento Europeo altera posible retroceso en derechos de mujeres y LGBTI+ en Colombia tras los anuncios hechos por el Gobierno de Abelardo de la Espriella (Europa Press)
Parlamento Europeo altera posible retroceso en derechos de mujeres y LGBTI+ en Colombia tras los anuncios hechos por el Gobierno de Abelardo de la Espriella (Europa Press)
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La situación de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI+ en Colombia llegó a la Comisión Europea a través de una pregunta parlamentaria presentada por la eurodiputada Cristina Guarda, integrante del grupo Verdes/Alianza Libre Europea (Verdes/ALE). La iniciativa solicita que el Ejecutivo comunitario detalle cómo abordará las alertas sobre posibles retrocesos en el país.

La consulta se basa en los planteamientos que organizaciones de la sociedad civil colombiana llevaron en septiembre de 2026 ante representantes de la Unión Europea. Caribe Afirmativo, la Corporación Humanas y Forjando Futuros advirtieron sobre decisiones y anuncios del nuevo Gobierno que, según sostienen, podrían afectar garantías vinculadas a la igualdad, la educación, la salud y la paz.

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Las organizaciones alertaron sobre educación, apoyos económicos y salud

La iniciativa, liderada por la eurodiputada Cristina Guarda, propone que el seguimiento institucional incorpore consultas regulares con organizaciones sociales colombianas (Parlamento Europeo)
La iniciativa, liderada por la eurodiputada Cristina Guarda, propone que el seguimiento institucional incorpore consultas regulares con organizaciones sociales colombianas (Parlamento Europeo)

Entre los asuntos expuestos figura la revisión de contenidos educativos bajo el argumento de la denominada “ideología de género”. También mencionaron la eliminación de proyectos que respaldaban actividades productivas de personas LGBTI+ y una reducción presupuestaria para salud, derechos sexuales y reproductivos y procesos de paz en Colombia.

Los colectivos señalaron estas inquietudes durante reuniones con autoridades europeas. Las alertas trasladadas incluyen posibles efectos sobre políticas públicas dirigidas a mujeres y personas LGTBI+, de acuerdo con el contenido de la pregunta escrita.

Guarda pidió diálogo con la sociedad civil y mecanismos de seguimiento

Cristina Guarda pidió diálogo con la sociedad civil y mecanismos de seguimiento - (cristina_guarda/instagram)
Cristina Guarda pidió diálogo con la sociedad civil y mecanismos de seguimiento - (cristina_guarda/instagram)

La eurodiputada formuló tres interrogantes a la Comisión Europea. El primero requiere información sobre las medidas que adoptará para promover el respeto de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI+ en su diálogo con las autoridades colombianas.

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Cristina Guarda preguntó si el organismo establecerá un mecanismo de consulta periódica con organizaciones de la sociedad civil. La tercera cuestión busca precisar qué indicadores empleará la Comisión para medir avances o retrocesos y mantener informado al Parlamento Europeo.

La iniciativa propone que el seguimiento institucional incorpore consultas regulares con organizaciones sociales colombianas. De este modo, las preocupaciones presentadas por estas entidades pasan a formar parte de un proceso de control político dentro de la Unión Europea.

Congresistas y activistas reaccionaron a la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos

La Cancilleria anunció que Colombia deja de hacer parte de Coalición por la Igualdad de Derecho - crédito Reuters
La Cancilleria anunció que Colombia deja de hacer parte de Coalición por la Igualdad de Derecho - crédito Reuters

Manuel Velandia, cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual, sostuvo, en entrevista con Infobae Colombia, que la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos supondría un retroceso en la protección de los derechos de las personas LGBTI+.

Para el experto, pertenecer a ese espacio internacional funciona como un mecanismo de presión y de seguimiento frente a la discriminación y la violencia.

A su juicio, abandonar una organización multilateral envía una señal internacional de desinterés estatal por los derechos sexuales y de género, que, en definitiva, no forman parte de las prioridades del país.

“Si yo no participo en una organización que reúne tantos países de todos los continentes, lo que le estoy diciendo a esas organizaciones es que al país no le interesan estos derechos”, expuso.

El anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores prendió las alarmas en el Congreso de la República. El representante a la Cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro, explicó en diálogo con Infobae Colombia que el retiro sería interpretado como un mensaje político contra la igualdad y la diversidad.

En efecto, dijo que la medida tiene una repercusión simbólica que trasciende el vínculo institucional con la Coalición y comunica una posición gubernamental adversa a la protección de los derechos LGTBI+.

Por ello, anunció que impulsará acciones dentro del Legislativo para cuestionar la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos. El congresista también afirmó que trabaja en medidas para frenar o controvertir la decisión, con apoyo de instancias internacionales.

“Vamos a tomar las medidas a las que haya lugar contra la decisión de haberse salido de ese espacio internacional. Estamos trabajando para recurrir a los organismos internacionales respectivos y defender el derecho que Colombia tiene de estar allí”, señaló.

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