Colombia

Matador trató de defender a Gustavo Petro revelando supuestos secretos de la vida privada de otros expresidentes: “Era alcohólico”

El caricaturista encendió la polémica en X tras publicar afirmaciones sin fundamento sobre varias figuras de la política colombiana

Hombre en primer plano con la mano en la barbilla y tres rostros masculinos en blanco y negro difuminados en el fondo.
El caricaturista colombiano Julio César González, conocido como Matador, posa en primer plano sobre un fondo que reúne retratos de mandatarios de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, generó controversia por una publicación en la red social X, en la que se refirió al escándalo conocido como “sexocontratos”, relacionado con denuncias y cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y episodios de carácter personal que salpicaron al entorno del expresidente Gustavo Petro.

En su mensaje, Matador cuestionó que el debate público se concentrara en la vida privada del mandatario y extendió sus críticas a otros expresidentes de Colombia.

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“Bueno, si vamos a hablar de la vida sexual de los presidentes, no hablemos solo de Petro”, escribió el caricaturista.

Luego, incluyó afirmaciones sobre la intimidad, la orientación sexual y presuntos vínculos personales de varias figuras políticas: “El abuelo de Paloma Valencia era alcohólico y le gustaban las putas. Turbay Ayala se acostó con su sobrina. César Gaviria es marica. Andrés Pastrana aparece en la lista Epstein. Abelardo era el mozo de Mario Iguarán, supuestamente. Y los demás no se salvan”.

Matador cerró su publicación con la frase: “O todos en la cama o todos en el suelo”.

Las afirmaciones difundidas por el caricaturista no estuvieron acompañadas de pruebas en la publicación y deben ser verificadas de manera independiente antes de ser presentadas como hechos.

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Matador desató polémica por publicación sobre la vida privada de expresidentes colombianos (@Matador000)
Matador desató polémica por publicación sobre la vida privada de expresidentes colombianos (@Matador000)

El escándalo de los presuntos “sexocontratos” comenzó con las denuncias de Deicy Jiménez, excontratista estatal, contra el expresidente colombiano Gustavo Petro. Jiménez sostiene que recibió contratos públicos después de sostener una relación íntima con Petro y que otras mujeres podrían haber atravesado situaciones similares.

Petro rechaza los señalamientos y asegura que nunca utilizó contratos estatales para obtener favores sexuales.

Los contratos

Registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) indican que Jiménez tuvo 10 contratos entre 2021 y 2026, por cerca de $134 millones:

  • Siete en el Senado.
  • Uno en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
  • Dos en el Ministerio del Interior.

Las funciones reportadas incluyeron archivo, digitalización documental, atención al público y apoyo institucional. Parte de las contrataciones ocurrió cuando Petro era senador y el resto durante su Presidencia.

Retrato ilustrado de Gustavo Petro a la izquierda, Deicy Jiménez a la derecha y un teléfono móvil en el centro con burbujas de diálogo.
Una ilustración sitúa a Gustavo Petro y a Deicy Jiménez a los lados de un teléfono móvil que presenta un intercambio de mensajes digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencias bajo revisión

Jiménez divulgó videos y conversaciones para demostrar que tuvo una relación con Petro. Entre los materiales figura un video íntimo, una videollamada y chats atribuidos a ambos.

Estos elementos pueden acreditar un vínculo personal, pero no demuestran por sí solos que los contratos respondieran a favores sexuales. La Corte Suprema ordenó el peritaje forense del teléfono de Jiménez y la Fiscalía realizó una copia espejo para examinar mensajes, videos, audios y otros archivos.

El chat sobre el Ministerio del Interior

Medios de comunicación divulgaron un supuesto chat entre Petro y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en el que el entonces presidente habría pedido mantener a Jiménez contratada en el Ministerio del Interior.

La autenticidad y el alcance de ese intercambio deberán ser establecidos por las autoridades.

El video comenzó con quien sería Gustavo Petro enviándole besos a Jiménez, quien le responde la misma manera - (@darcyquinnr/X)
El video comenzó con quien sería Gustavo Petro enviándole besos a Jiménez, quien le responde la misma manera - (@darcyquinnr/X)

Las investigaciones

Las actuaciones están a cargo de varias instituciones:

  • La Corte Suprema de Justicia revisa los hechos ligados al período en que Petro fue congresista.
  • La Comisión de Investigación y Acusación estudia los episodios que corresponderían a su etapa como presidente.
  • La Fiscalía abrió una noticia criminal por posibles irregularidades en la contratación.
  • La Procuraduría inició una indagación disciplinaria.

También se ordenó verificar contratos, pagos y documentos administrativos en el Senado.

Estado actual

El caso está en fase preliminar. Jiménez entregó su teléfono para el peritaje y su declaración ante la Fiscalía fue aplazada para el 13 de noviembre de 2026. La Procuraduría programó su comparecencia para el 12 de noviembre.

Hasta el momento, no existe una imputación formal ni una decisión judicial que determine responsabilidades contra Petro u otras personas.

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