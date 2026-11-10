Balacera en una discoteca de la turística comuna 13 en Medellín: un hombre asesinado y dos capturados

La Policía investiga si el homicidio responde a presuntas retaliaciones entre grupos delincuenciales del sector (CTI de la Fiscalía)

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Dos hombres fueron capturados tras un homicidio ocurrido dentro de la discoteca La Cura, en el barrio San Javier de Medellín. La víctima fue Sergio Álvarez Jiménez, un conductor de aplicación de 28 años conocido como Mello, quien murió en el establecimiento.

El ataque ocurrió durante la madrugada de lunes 9 de noviembre en el local ubicado en el barrio San Javier, de la comuna 13 de Medellín. Las autoridades interceptaron a los sospechosos después de una persecución que se apoyó en los testimonios y en las cámaras de seguridad de la zona.

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Un hombre encapuchado entró a la discoteca, burló el control de ingreso y disparó cinco veces contra Álvarez Jiménez, que estaba en la barra. El joven murió en el lugar. Tras el ataque, el agresor escapó con ayuda de un cómplice, aunque ambos fueron detenidos unas cuadras más adelante.

El reporte policial indicó que el atacante fue sometido a una revisión al ingresar al establecimiento. El detector de metales emitió una alerta y el hombre entregó un objeto que presentó como un destornillador.

Las autoridades capturaron a dos hombres señalados por el homicidio ocurrido en la discoteca La Cura del barrio San Javier (Google Maps)

De acuerdo con los testimonios recogidos en el sitio, el vigilante no realizó una segunda inspección. Cuando le pidieron que se descubriera el rostro, el hombre habría dicho que daría una vuelta antes de salir del lugar. El señalado agresor recorrió el interior de la discoteca hasta ubicar a Álvarez Jiménez. Luego sacó un arma de fuego y abrió fuego contra él.

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Varias personas que estaban dentro del establecimiento reaccionaron tras los disparos. Alcanzaron al presunto homicida y comenzaron a golpearlo, mientras le quitaban el arma que habría usado en el ataque.

El hombre intentó huir en la motocicleta en la que llegó a La Cura, pero el vehículo no encendió. Entonces corrió hacia otra moto, donde lo esperaba una segunda persona, y ambos abandonaron el sector.

Ayuda de las cámaras de seguridad

Los sospechosos dejaron esa segunda motocicleta a pocos metros de la discoteca. Según la información conocida por las autoridades, los hombres abordaron una tercera moto para intentar evitar su captura.

La víctima del ataque armado fue identificada como Sergio Álvarez Jiménez, un conductor de aplicación de 28 años conocido como Mello (Denuncias Antioquia/X)

Las cámaras de seguridad registraron los desplazamientos posteriores al homicidio. Ese material, sumado a los relatos de quienes presenciaron los hechos, permitió que la Policía iniciara la búsqueda en distintos puntos de San Javier.

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La persecución terminó unas cuadras más adelante, cuando los uniformados interceptaron la tercera motocicleta vinculada con la fuga. En ese momento capturaron a los dos ocupantes del vehículo.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Borja Piedrahita, de 24 años, y Juan Manuel Rivas Palacio, de 23. Ambos viven en barrios de la comuna 13, según el reporte oficial.

Durante el procedimiento, los uniformados les hallaron una pistola Glock 19, un proveedor y 11 cartuchos calibre nueve milímetros. Las autoridades también incautaron los tres vehículos que habrían intervenido en la fuga.

Borja registra anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, extorsión, hurto agravado y secuestro simple. Rivas, en cambio, no presenta antecedentes, según los datos preliminares divulgados tras la captura.

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Líneas de investigación

Las autoridades indagan si el homicidio tuvo relación con retaliaciones de estructuras delincuenciales que operan en la zona. Esa es una de las hipótesis que se revisan tras el crimen ocurrido dentro del establecimiento nocturno.

Uno de los sospechosos detenidos, Brandon Borja Piedrahita, presenta procesos judiciales por extorsión, secuestro simple, hurto calificado y porte ilegal de armas (Colprensa)

La víctima tenía antecedentes por homicidio desde el 25 de diciembre de 2016, de acuerdo con la información policial. Los investigadores buscan establecer si ese antecedente guarda alguna relación con el ataque.

Borja Piedrahita, uno de los capturados, registra procesos por porte de armas de fuego, extorsión, hurto calificado y secuestro simple. Rivas Palacio no tendría antecedentes, según el mismo informe.

Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades, mientras avanza la investigación para determinar su participación en el homicidio y establecer si hubo más personas involucradas en la planeación o en la huida.

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