Colombia

Quién es alias Barba Chivo, hombre de confianza de ‘Andrey Avendaño’ y que fue capturado tras sobrevivir a un bombardeo contra las disidencias en el Catatumbo

El señalado integrante de la estructura 33 fue detenido tras la operación contra campamentos de las disidencias en el departamento de Norte de Santander

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la captura de alias Barba Chivo a través de sus redes oficiales - crédito (@ABDELAESPRIELLA/X)
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Alias Barba Chivo, también conocido como ‘Costeño’, fue capturado durante la Operación Noah en zona rural de Tibú, Norte de Santander, después de sobrevivir a un bombardeo de las Fuerzas Militares contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc.

Las autoridades lo identifican como cabecilla de comisión dentro de esa organización y como uno de los hombres cercanos a alias Andrey Avendaño, señalado como jefe de la estructura armada en el Catatumbo. El grupo integra la facción de las disidencias asociada con alias ‘Calarcá’.

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De acuerdo con la información divulgada tras el operativo, ‘Barba Chivo’ llevaba cerca de 11 años de actividad criminal en Tibú y participaba en confrontaciones armadas en la región. También es señalado de intervenir en asesinatos de líderes sociales, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados.

Las investigaciones le atribuyen además ataques con drones cargados con explosivos contra integrantes de la fuerza pública, una modalidad que grupos armados ilegales han empleado en el Catatumbo.

Su detención ocurrió tras la ofensiva contra tres áreas campamentarias de la estructura 33. La operación dejó seis capturados, cuatro muertos durante las acciones militares, siete fusiles incautados y 15 granadas adaptadas para drones. La Fiscalía deberá definir los cargos contra el detenido.

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