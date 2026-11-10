Joven universitaria colombiana de Berkeley detenida por agentes de ICE en el aeropuerto de San Francisco fue dejada en libertad: esta fue la decisión de la jueza

Albornoz es considerada una de las mejores estudiantes de la Universidad de California, en Berkeley (@nicoleealbornoz/IG)

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La estudiante colombiana Paula Valentina Albornoz Hernández, de 23 años, recuperó la libertad después de que una jueza ordenara su excarcelación tras su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde se disponía a tomar un vuelo hacia Portland con su novio.

Albornoz Hernández, alumna de Administración de Empresas en la Universidad de California en Berkeley, permanecía bajo custodia migratoria desde el 30 de octubre.

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Primero, la colombiana fue trasladada al Centro de Detención de Stockton y luego al centro de California City, ubicado al noreste de Los Ángeles.

La joven tiene en curso una solicitud de asilo por violencia de género y cuenta con autorización de trabajo, de acuerdo con su defensa.

Sus abogados habían presentado un recurso de habeas corpus para cuestionar la legalidad de la detención y pedir su liberación.

“Paula me decía que ella no podía creer que había recibido tanto apoyo”, declaró su hermana, Nicole Albornoz, en conversación con Noticias Telemundo tras conocerse la decisión judicial.

La familiar, que lideró una colecta por medio de la página GoFundMe para cubrir los gastos legales y de representación de Paula, celebró el resultado del proceso y destacó la reacción de la comunidad universitaria.

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“Estoy muy feliz, muy agradecida con Dios primeramente y luego con todas las personas que han ayudado para que mi hermana pudiera tener su libertad”, afirmó Nicole al medio local.

La joven colombiana había llegado al aeropuerto internacional de San Francisco para abordar un vuelo con su pareja el viernes 30 de octubre de 2026 (Carlos Barria/Reuters)

La jueza descartó que hubiera riesgo de fuga

El abogado Nikolas de Bremaeker, del Centro Legal de la Raza, indicó que la jueza concluyó que la permanencia de Albornoz Hernández bajo custodia migratoria no estaba justificada.

“Tiene un proceso de asilo en el país por violencia de género que está vigente y que hoy la jueza la dejó en libertad porque consideró que su detención fue injusta”, sostuvo el letrado en declaraciones al mismo noticiero.

La resolución también impidió que las autoridades le colocaran un dispositivo electrónico de monitoreo.

Según De Bremaeker, la magistrada consideró que la estudiante no supone un riesgo de fuga ni representa un peligro para la comunidad.

La defensa afirmó que Albornoz Hernández no registra antecedentes penales ni había tenido detenciones previas. Una revisión de expedientes del condado de Alameda y de tribunales federales, mencionada en la información publicada sobre el caso, tampoco encontró registros penales a su nombre.

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“Se trata de alguien muy conocida por el Gobierno; había cumplido con todos los requisitos en cada etapa, hacía todo lo que se suponía que debía hacer y, obviamente, se destacaba dentro de la comunidad”, señaló el abogado.

La hermana de Paula, Nicole Albornoz, compartió los detalles del caso por redes sociales, lo que provocó una movilización por parte de estudiantes y compañeros de la colombiana, que pidieron su liberación (@nicoleealbornoz/IG)

Berkeley intervino con cartas y gestiones por la estudiante

La detención movilizó a estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad de California en Berkeley, que realizaron gestiones para reclamar su liberación.

Nicole sostuvo que el respaldo de la institución fue determinante durante los días en que su hermana estuvo detenida.

“La universidad fue la que más nos ayudó, estuvo ahí metiendo presión, estuvo mandando cartas”, aseguró la hermana de Paula.

De Bremaeker y la portavoz universitaria, Aileen Zerrudo, consideraron que el caso podría ser la primera detención conocida por parte de ICE de una estudiante activa de Berkeley desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas impulsada por el Gobierno de Donald Trump el año pasado.

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Albornoz Hernández llegó a Estados Unidos desde Colombia en 2022. Antes de su ingreso a Berkeley, estudió en el San José City College. De acuerdo con la información de su abogado, ella también participaba en investigaciones vinculadas con inteligencia artificial.

Paula no cuenta con antecedentes judiciales, y la togada consideró que no hay riesgo de que la colombiana se escape, por lo que se podrá defender en libertad (red social Facebook)

La estudiante tenía previsto pasar un fin de semana en Portland junto a su novio, Anthony, cuando fue abordada por agentes de inmigración en la zona de embarque del aeropuerto de San Francisco.

El novio de la colombiana relató cómo fue la detención en el aeropuerto: los agentes de ICE

Anthony, identificado solo por su nombre de pila debido a la situación migratoria de su pareja, relató que ambos habían llegado con anticipación al aeropuerto para tomar el vuelo.

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De acuerdo con su testimonio, un agente vestido de civil se acercó a Albornoz Hernández y le preguntó cómo se llamaba.

El joven sostuvo que el funcionario mencionó dos nombres equivocados antes de dar con el de la estudiante.

Después de que ella confirmó su identidad, agentes de ICE separaron a la pareja y le comunicaron que su visa había vencido y que quedaría detenida.

Paula estaba junto a su novio cuando fueron abordados por un agente de ICE en la terminal aérea (@nicoleealbornoz/IG)

“Fue aterrador ver cómo me arrancaban a mi pareja de mi lado y no poder hacer nada al respecto”, comentó Anthony.

Por su parte, desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en ingles) se confirmó que ICE detuvo a Albornoz Hernández en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

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Un portavoz del organismo indicó que la joven ingresó al país el 6 de septiembre de 2022 con un permiso para permanecer hasta el 6 de marzo de 2023.

“Desobedeciendo las leyes de nuestra nación, no se retiró del país”, afirmó el funcionario en una respuesta por correo electrónico al mismo medio.

El DHS había sostenido en un comienzo que la estudiante seguiría bajo custodia migratoria a la espera de los procedimientos de expulsión.

El portavoz también rechazó la versión de que los agentes no se identificaron al acercarse a la joven. Según el Gobierno federal, los funcionarios de ICE se presentan como integrantes de fuerzas de seguridad de acuerdo con la normativa de la agencia.

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El Gobierno Trump sostuvo que el permiso laboral no otorga estatus migratorio

Consultado sobre la situación de una persona con una petición de asilo pendiente y un permiso laboral vigente, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que esos documentos no conceden por sí solos estatus legal en Estados Unidos.

En cambio, la defensa de Albornoz Hernández cuestionó ese criterio y sostuvo que la estudiante había atendido los requerimientos de las autoridades migratorias durante su proceso.

"Paula acababa de graduarse con honores en el San José City College en mayo de 2026 y se había matriculado en la universidad de sus sueños, la prestigiosa Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California en Berkeley", señaló una de las publicaciones que se difuendieron en redes sociales pidiendo por su liberación (@sjccmetas/IG)

De Bremaeker agregó que la detención expuso el alcance de las medidas que ICE aplica contra personas con visas vencidas, incluso cuando tienen trámites migratorios abiertos.

“Su detención demuestra la naturaleza arbitraria con la que el Gobierno está deteniendo a las personas y cuán profundamente afecta a nuestras comunidades”, afirmó el abogado defensor de Paula.

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El caso se suma luego de que en los últimos meses, ICE incrementó sus operativos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco y en otras terminales aéreas, con foco en personas que superaron el plazo autorizado de sus visas.

Albornoz Hernández no da con esto cerrado su caso de asilo, y continuará por las vías migratorias correspondientes.