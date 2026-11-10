Gobernador del Huila y exfuncionario del CNE, vinculados con presunto ‘hacker’ del DNI, hablaron sobre las denuncias de espionaje en campaña presidencial: “Me ayudaba con las redes sociales”

Gobernador del Huila y exfuncionario del CNE del gobierno Petro relacionados con presunto ‘hacker’ del DNI hablaron sobre denuncias de espionaje en campaña presidencial (DNI)

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La captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), abrió una indagación sobre sus presuntas conexiones y actividades dentro del gobierno de Gustavo Petro, que incluyen señalamientos de acceso a información reservada y posibles injerencias electorales.

El caso se remonta a una investigación iniciada en 2017 por la alteración de información en la plataforma de una universidad. Con el paso de los años, el expediente incorporó hipótesis sobre el manejo de datos de inteligencia y contrainteligencia, así como supuestos planes dirigidos a influir en procesos electorales.

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René Guarín, exdirector de la DNI, remitió copias del caso a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, además de dejar constancia de los hechos en su informe de empalme. Las autoridades también revisan la aparición de Oyola en la llamada Operación Grecia, informó El Tiempo.

El expediente examina una supuesta infiltración de campañas electorales

Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue capturado en Neiva por una investigación sobre presuntos ataques informáticos - crédito Gaula Militar - (@H75Harry/X)

La Operación Grecia sería un esquema que habría buscado acceder a campañas presidenciales desde la DNI. La pesquisa contempla versiones sobre intentos de obtener información de expresidentes y exvicepresidentes, según la información divulgada por el diario.

Luis Eduardo Parra, exintegrante del M-19, excontralor delegado para la Defensa y exdirectivo de Hocol S.A., empresa colombiana del sector energético que forma parte del Grupo Ecopetrol, afirmó al medio citado que Oyola se desempeñó como testigo electoral voluntario en la campaña de Petro en 2018. También indicó que, por su formación como ingeniero, le otorgó un contrato en la Contraloría.

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La indagación ahora abarca una presunta red que habría buscado alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2026. Oyola, de 36 años y oriundo de Neiva, habría mantenido contactos con exfuncionarios del Gobierno y con una persona vinculada al Consejo Nacional Electoral (CNE), indica el expediente citado por el medio.

El excandidato presidencial David Luna había denunciado en abril de 2026 el presunto uso de la DNI para realizar interceptaciones ilegales, perfiles y seguimientos contra dirigentes de la oposición. El informe sostiene que la operación habría pretendido infiltrar campañas, manipular resultados y acceder a sistemas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, incluido el software de preconteo.

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Las autoridades revisan el posible vínculo con un exfuncionario del CNE

El informe sostiene que se habría pretendido infiltrar campañas, manipular resultados y acceder a sistemas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, incluido el software de preconteo - (@Melquisedec70/X)

Entre las líneas de investigación figura la relación que Oyola habría tenido con Gustavo Alberto Lozano, exdirector de la Oficina de Tecnologías de la Información del CNE, quien también aparece mencionado en el expediente.

El organigrama citado incluye además a Ricardo Rosanía, exdirector de contrainteligencia de la DNI, y a los asesores catalanes Xavier Vendrell y Manel Grau. Ambos participaron en la campaña Petro Presidente 2022-2026 en asuntos relacionados con los testigos electorales. Vendrell, además, recibió el aporte de alias Papá Pitufo, el cual aseguró haber devuelto.

También se menciona a Andrés Gamero, identificado por la Unidad Investigativa de El Tiempo como una de las personas a las que en la Presidencia se conocía como “Los Verónicos”, por su presunta cercanía con el entorno de la primera dama, Verónica Alcocer.

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Lozano negó cualquier vínculo con Oyola. “Yo solo lo vi en una oportunidad, en una visita a una entidad. Eso fue más o menos el año pasado”, declaró al ser consultado por el diario.

El exfuncionario añadió que desconoce las razones de su mención en el caso y afirmó no conocer el expediente. “No tengo nada que ver con las actuaciones de ese señor”, sostuvo. Asimismo, dijo que no conoce a Gamero ni ha recibido notificación de una investigación en su contra.

El gobernador Rodrigo Villalba confirmó que Oyola trabajó en su unidad legislativa

Hay señalamientos de que Oyola es cercano con el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, a su vez, cercano con el expresidente Petro - (Presidencia/@Melquisedec70/X)

Otra de las personas mencionadas por sus vínculos laborales previos con Oyola es Rodrigo Villalba, exsenador liberal y actual gobernador del Huila. El hoy detenido integró su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso durante 2020.

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Villalba aseguró en diálogo con el diario que conoció a Oyola como egresado de una universidad pública del departamento, aunque señaló que no recuerda quién se lo presentó. “Él solamente me ayudaba con las redes sociales y a difundir contenido”, dijo.

El gobernador negó haberlo recomendado para un cargo público y sostuvo que Oyola no realizó labores tecnológicas ni de sistemas en su equipo. Tras revisar el contrato, explicó que sus funciones consistían en apoyar la difusión de artículos de opinión elaborados por el entonces senador y cubrir gráficamente las sesiones plenarias.

La investigación contra Oyola continúa. Las autoridades no descartan que el funcionario entregue información sobre otros posibles involucrados durante los próximos días.