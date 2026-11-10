Colombia

Emiro Navarro superó sus quebrantos de salud y regresó a los entrenamientos para su pelea en ‘Stream Fighters 5’ de Westcol: “Estoy sano”

El creador de contenido aclaró que el inconveniente médico que lo preocupó días atrás fue "un tema completamente físico, nada relacionado con ninguna enfermedad" y compartió una publicación entrenando de nuevo para llegar más fuerte

El creador de contenido Emiro Navarro anunció un problema de salud a once días de su combate en 'Stream Fighters 5' contra Valentino Lázaro - crédito @emiro_navarro/Instagram
El creador de contenido Emiro Navarro confirmó que está sano y si participará en 'Stream Fighters 5' - crédito @emiro_navarro/Instagram
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Emiro Navarro despejó las dudas sobre su estado de salud y confirmó que está en condiciones de llegar al ring en Stream Fighters 5, el evento de boxeo entre influenciadores que se realizará el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá y organizado por Westcol.

A través de su canal de WhatsApp, el creador de contenido colombiano aclaró que el problema que lo llevó a someterse a exámenes médicos no tuvo origen en ninguna enfermedad, y que ya retomó los entrenamientos.

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“Y, por favor, no se dejen llevar por malos comentarios ni especulaciones sobre mi salud. Gracias a Dios estoy muy bien. Lo de la pelea fue un tema completamente físico, nada relacionado con ninguna enfermedad. Estoy sano, con el poder y la sangre de Cristo”, escribió Navarro en el mensaje que publicó para sus seguidores.

Y cerró: “¡Que nadie les cambie la tranquilidad con rumores! Los quiero y les mando un abrazo enorme”.

Captura de pantalla de un canal de mensajería con un mensaje de texto y un video de un hombre con guantes de boxeo en un gimnasio
Un mensaje publicado en el canal Team Emiro desmiente rumores sobre problemas de salud y aclara que el incidente durante un combate fue un asunto físico. (Team Emiro/WhatsApp)

Navarro ya está en el gimnasio: publicó un video de sus entrenamientos

La declaración escrita no fue el único gesto de Navarro para calmar a su comunidad. El oriundo de Magangué, Bolívar, acompañó el mensaje con un video en el que se lo ve nuevamente activo en el gimnasio, trabajando físicamente de cara al combate.

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Las imágenes muestran al exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia y La casa de los famosos ejecutando rutinas propias de la preparación para el boxeo, una señal concreta de que su recuperación avanzó y de que el equipo médico habilitó su regreso al trabajo físico.

La publicación, que superó 1.800 reacciones y fue compartida 67 veces, generó una respuesta masiva de alivio entre sus seguidores. Además, aseguró que se trata de un documental de todo lo que ha vivido en estas semanas de entrenamiento.

La crisis médica que encendió las alarmas a once días del evento

La intensidad de los entrenamientos físicos reveló la afección médica imprevista para el creador digital, según contó en sus historias instantaneas - crédito @emiro_navarro/Instagram
La intensidad de los entrenamientos físicos reveló la afección médica imprevista para el creador digital, según contó en sus historias instantaneas - crédito @emiro_navarro/Instagram

La tranquilidad que transmitió Navarro este martes contrasta con la preocupación que él mismo generó días atrás. El 4 de noviembre, el creador de contenido había publicado una serie de historias en Instagram que encendieron las alarmas entre su comunidad. En esas publicaciones, explicó que la exigencia de sus entrenamientos había dejado al descubierto una afección que no tenía contemplada, justo cuando sentía estar en uno de sus mejores momentos físicos.

“He venido preparándome con toda, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y sintiendo que estaba en uno de mis mejores momentos. Pero justo ahora surgió una situación médica que descubrí a raíz de la exigencia de los entrenamientos”, escribió entonces. En otra historia, publicó una imagen recostado junto a un equipo de resonancia magnética y pidió a sus seguidores que oraran por él.

El creador de contenido nunca reveló el diagnóstico específico, aunque dejó claro que el problema había aparecido como consecuencia directa de la intensidad de la preparación física y no como una afección preexistente.

El respaldo de Valentino Lázaro y la incertidumbre que ya quedó atrás

El creador de contenido aborda los rumores sobre la posible baja del participante de 'Masterchef Celebrity' de la pelea (@valentinolazaroh/IG)

Fue justamente ese episodio el que motivó a Valentino Lázaro, su rival en Stream Fighters 5, a pronunciarse públicamente. El también creador de contenido expresó su apoyo y dejó en claro que no tenía razones para dudar de Navarro.

“Primero que todo, yo le creo a Emiro. Que él está pasando por una situación de salud, yo no tengo por qué ponerlo en duda. De corazón, espero que se mejore, que todo le salga bien con sus exámenes y que pueda recuperarse pronto. Al final, antes de cualquier pelea, siempre está la salud”, afirmó Lázaro en sus redes sociales.

Lázaro, quien lleva tres meses de preparación y aseguró haber sacrificado múltiples compromisos para llegar al combate, también dejó en claro su deseo de que el enfrentamiento se lleve a cabo según lo previsto.

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