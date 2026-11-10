Colombia

El embalse de Hidroituango alcanzó su nivel máximo para reforzar el suministro eléctrico ante El Niño

La llegada de la represa a la cota operativa 420 permite acumular unos 187 GWh, volumen disponible para producción programada cuando bajen las lluvias y disminuyan los caudales hacia las centrales del país

Vista de un embalse con boyas flotantes amarillas, un puente de hormigón y montañas verdes bajo un cielo despejado
El almacenamiento adicional de 400 millones de metros cúbicos de agua busca asegurar la generación eléctrica durante el fenómeno de El Niño. (Alcaldía de Medellín)
Guardar

El embalse de Hidroituango alcanzó el lunes 9 de noviembre la cota 420 metros sobre el nivel del mar. Este hito amplía la reserva de agua disponible y busca reforzar la generación eléctrica de Antioquia y del país ante los meses más exigentes del fenómeno de El Niño, previstos entre diciembre de 2026 y abril de 2027.

La cota 420 corresponde al nivel máximo de operación y diseño del embalse de la central hidroeléctrica. Esto significa que el agua alcanzó la altura prevista para el funcionamiento de la infraestructura.

PUBLICIDAD

El ascenso del embalse comenzó el 25 de septiembre, luego de la autorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). La cota máxima de operación permite almacenar cerca de 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, equivalentes a unos 187 GWh de energía, una cantidad similar a 15 días de demanda eléctrica de una ciudad como Medellín.

Vista de un embalse con boyas flotantes amarillas, un puente de hormigón y montañas verdes bajo un cielo despejado
La central opera actualmente con cuatro unidades generadoras que aportan 1.200 megavatios al Sistema Interconectado Nacional (Alcaldía de Medellín)

La reserva de agua da margen para generar durante El Niño

La llegada a la cota 420 implica que la central cuenta con una mayor capacidad de almacenamiento antes de la temporada seca. Durante El Niño, las lluvias pueden disminuir en distintas regiones del país y reducir los aportes hídricos a los embalses, lo que limita la generación de las centrales hidroeléctricas.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el agua embalsada en Hidroituango puede utilizarse de manera programada para producir energía cuando el sistema lo requiera. La infraestructura se conecta al Sistema Interconectado Nacional, por lo que su aporte no se restringe a Antioquia: contribuye a atender la demanda eléctrica de otras regiones.

El gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya Salazar, señaló que alcanzar el nivel de diseño permitirá “contar con una mayor reserva de agua para afrontar los meses más difíciles del fenómeno de El Niño”. Según indicó, ese periodo se extendería entre diciembre y abril del próximo año.

Vista de un embalse con boyas flotantes amarillas, un puente de hormigón y montañas verdes bajo un cielo despejado
La central opera actualmente con cuatro unidades generadoras que aportan 1.200 megavatios al Sistema Interconectado Nacional (Alcaldía de Medellín)

Para Antioquia, la operación de la central representa un respaldo relevante por su capacidad instalada actual. Hidroituango funciona con cuatro unidades de generación de hasta 300 megavatios (MW) cada una, para un total de 1.200 MW. Una unidad puede atender una población cercana a 600.000 habitantes, mientras que dos unidades operando a plena capacidad pueden cubrir una demanda equivalente a la de Medellín.

El ascenso fue pausado para revisar la presa y las laderas

El llenado hasta la cota máxima no se realizó de forma continua ni acelerada. EPM informó que el nivel del embalse aumentó cerca de 40 centímetros al día y que se establecieron pausas cada tres metros para revisar el comportamiento de la presa, las obras principales y las laderas cercanas.

Durante el proceso hubo monitoreo de variables hidrológicas, hidráulicas, geotécnicas, ambientales y sociales. Las revisiones incluyeron la protección del río Cauca y de las comunidades ubicadas en el área de influencia de la central.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que el nivel alcanzado representa “seguridad energética para Colombia”. También recordó que, durante la contingencia iniciada en 2018, las decisiones sobre el proyecto priorizaron “primero, la vida; segundo, el medio ambiente; y tercero y por último, el proyecto”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recorrió Hidroituango durante la visita de autoridades al proyecto tras la llegada del embalse a la cota 420 (Federico Gutiérrez/X)

La Anla, el Ministerio de Ambiente y otras autoridades realizaron una visita a la obra el lunes. Fue la primera presencia del Gobierno nacional en Hidroituango con dos ministros y el director de la autoridad ambiental. En el recorrido participaron la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda; el ministro de Ambiente, Fabio Arjona; el director de la Anla, Sergio Piñeros, y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Ignacio García.

Las unidades restantes ampliarían la capacidad a 2.400 MW

Además de la operación de las cuatro primeras unidades, la visita abordó los avances de la etapa 2 de Hidroituango, que comprende las unidades 5, 6, 7 y 8. Al 31 de octubre de 2026, el proyecto registraba un avance constructivo de 96,47%.

Las obras civiles se concentran en el sector sur de la caverna de máquinas y en la almenara 2. En paralelo, continúan el traslado y el montaje de equipos electromecánicos. En las unidades 5, 6 y 7 ya están instalados los anillos estacionarios y las cámaras espirales, que superaron pruebas de llenado e hidrostáticas.

EPM inició además el blindaje de los pozos verticales. Los siguientes trabajos incluyen el montaje de rotores y estatores en las unidades 5 y 6, componentes necesarios para la generación eléctrica.

Vista de un embalse con boyas flotantes amarillas, un puente de hormigón y montañas verdes bajo un cielo despejado
La segunda fase de Hidroituango alcanzó un avance constructivo de 96,47 % en la caverna de máquinas y los pozos verticales (Alcaldía de Medellín)

La entrada en funcionamiento de las ocho unidades elevaría la capacidad instalada de la central a 2.400 MW. Con esa potencia, Hidroituango podría aportar cerca del 17 % de la energía requerida por Colombia. Actualmente, 4.800 personas trabajan en la culminación de la segunda etapa del proyecto.

Temas Relacionados

HidroituangoAntioquiaFenómeno de El NiñoEnergía eléctricaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bogotá anulará 567 comparendos a motociclistas impuestos antes de la restricción de Halloween y reembolsará multas, grúas y patios

La entidad contactará a quienes cancelaron las sanciones para explicar el trámite de devolución, que incluirá los cobros por grúas y patios derivados de los procedimientos cuestionados en la jornada previa

Bogotá anulará 567 comparendos a motociclistas impuestos antes de la restricción de Halloween y reembolsará multas, grúas y patios

Sociedad Interamericana de Prensa condenó amenazas contra Caracol TV, RCN y Caracol Radio, y lanzó advertencia sobre la libertad de prensa en Colombia

El organismo internacional pidió investigaciones exhaustivas y garantías de protección para periodistas e instalaciones de medios de comunicación. La AMI reportó más de 2.000 ataques contra comunicadores entre agosto de 2022 y julio de 2026

Sociedad Interamericana de Prensa condenó amenazas contra Caracol TV, RCN y Caracol Radio, y lanzó advertencia sobre la libertad de prensa en Colombia

Luis Duque negó haber infiltrado la campaña presidencial de Paloma Valencia y aseguró: “He sido, soy y seguiré siendo antipetrista”

El consultor político rechazó las versiones que lo vinculan con una operación favorable al expresidente Gustavo Petro y defendió sus contratos profesionales

Luis Duque negó haber infiltrado la campaña presidencial de Paloma Valencia y aseguró: “He sido, soy y seguiré siendo antipetrista”

Inflación de octubre de 2026 dejó ver en qué ciudades de Colombia es más caro y más barato comprar alimentos: esto reveló el Dane sobre el IPC

Cartagena fue la ciudad de mayor índice inflacionario. En la capital de Bolívar, esta fue jalonada, principalmente, por las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas y restaurantes y hoteles

Inflación de octubre de 2026 dejó ver en qué ciudades de Colombia es más caro y más barato comprar alimentos: esto reveló el Dane sobre el IPC

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Los dos mejores equipos de la Conferencia Este se medirán en Filadelfia, con figuras como Tyrese Maxey, Joel Embiid y Jayson Tatum

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Deportes

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

Dos clubes colombianos hacen parte de los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica, según el Observatorio CIES

Ilsa Córdoba conquistó la medalla de oro para Colombia en lanzamiento de jabalina: así va el medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026