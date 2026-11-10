El embalse de Hidroituango alcanzó su nivel máximo para reforzar el suministro eléctrico ante El Niño

El almacenamiento adicional de 400 millones de metros cúbicos de agua busca asegurar la generación eléctrica durante el fenómeno de El Niño. (Alcaldía de Medellín)

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El embalse de Hidroituango alcanzó el lunes 9 de noviembre la cota 420 metros sobre el nivel del mar. Este hito amplía la reserva de agua disponible y busca reforzar la generación eléctrica de Antioquia y del país ante los meses más exigentes del fenómeno de El Niño, previstos entre diciembre de 2026 y abril de 2027.

La cota 420 corresponde al nivel máximo de operación y diseño del embalse de la central hidroeléctrica. Esto significa que el agua alcanzó la altura prevista para el funcionamiento de la infraestructura.

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El ascenso del embalse comenzó el 25 de septiembre, luego de la autorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). La cota máxima de operación permite almacenar cerca de 400 millones de metros cúbicos adicionales de agua, equivalentes a unos 187 GWh de energía, una cantidad similar a 15 días de demanda eléctrica de una ciudad como Medellín.

La central opera actualmente con cuatro unidades generadoras que aportan 1.200 megavatios al Sistema Interconectado Nacional (Alcaldía de Medellín)

La reserva de agua da margen para generar durante El Niño

La llegada a la cota 420 implica que la central cuenta con una mayor capacidad de almacenamiento antes de la temporada seca. Durante El Niño, las lluvias pueden disminuir en distintas regiones del país y reducir los aportes hídricos a los embalses, lo que limita la generación de las centrales hidroeléctricas.

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En ese contexto, el agua embalsada en Hidroituango puede utilizarse de manera programada para producir energía cuando el sistema lo requiera. La infraestructura se conecta al Sistema Interconectado Nacional, por lo que su aporte no se restringe a Antioquia: contribuye a atender la demanda eléctrica de otras regiones.

El gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya Salazar, señaló que alcanzar el nivel de diseño permitirá “contar con una mayor reserva de agua para afrontar los meses más difíciles del fenómeno de El Niño”. Según indicó, ese periodo se extendería entre diciembre y abril del próximo año.

La central opera actualmente con cuatro unidades generadoras que aportan 1.200 megavatios al Sistema Interconectado Nacional (Alcaldía de Medellín)

Para Antioquia, la operación de la central representa un respaldo relevante por su capacidad instalada actual. Hidroituango funciona con cuatro unidades de generación de hasta 300 megavatios (MW) cada una, para un total de 1.200 MW. Una unidad puede atender una población cercana a 600.000 habitantes, mientras que dos unidades operando a plena capacidad pueden cubrir una demanda equivalente a la de Medellín.

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El ascenso fue pausado para revisar la presa y las laderas

El llenado hasta la cota máxima no se realizó de forma continua ni acelerada. EPM informó que el nivel del embalse aumentó cerca de 40 centímetros al día y que se establecieron pausas cada tres metros para revisar el comportamiento de la presa, las obras principales y las laderas cercanas.

Durante el proceso hubo monitoreo de variables hidrológicas, hidráulicas, geotécnicas, ambientales y sociales. Las revisiones incluyeron la protección del río Cauca y de las comunidades ubicadas en el área de influencia de la central.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que el nivel alcanzado representa “seguridad energética para Colombia”. También recordó que, durante la contingencia iniciada en 2018, las decisiones sobre el proyecto priorizaron “primero, la vida; segundo, el medio ambiente; y tercero y por último, el proyecto”.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recorrió Hidroituango durante la visita de autoridades al proyecto tras la llegada del embalse a la cota 420 (Federico Gutiérrez/X)

La Anla, el Ministerio de Ambiente y otras autoridades realizaron una visita a la obra el lunes. Fue la primera presencia del Gobierno nacional en Hidroituango con dos ministros y el director de la autoridad ambiental. En el recorrido participaron la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda; el ministro de Ambiente, Fabio Arjona; el director de la Anla, Sergio Piñeros, y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Ignacio García.

Las unidades restantes ampliarían la capacidad a 2.400 MW

Además de la operación de las cuatro primeras unidades, la visita abordó los avances de la etapa 2 de Hidroituango, que comprende las unidades 5, 6, 7 y 8. Al 31 de octubre de 2026, el proyecto registraba un avance constructivo de 96,47%.

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Las obras civiles se concentran en el sector sur de la caverna de máquinas y en la almenara 2. En paralelo, continúan el traslado y el montaje de equipos electromecánicos. En las unidades 5, 6 y 7 ya están instalados los anillos estacionarios y las cámaras espirales, que superaron pruebas de llenado e hidrostáticas.

EPM inició además el blindaje de los pozos verticales. Los siguientes trabajos incluyen el montaje de rotores y estatores en las unidades 5 y 6, componentes necesarios para la generación eléctrica.

La segunda fase de Hidroituango alcanzó un avance constructivo de 96,47 % en la caverna de máquinas y los pozos verticales (Alcaldía de Medellín)

La entrada en funcionamiento de las ocho unidades elevaría la capacidad instalada de la central a 2.400 MW. Con esa potencia, Hidroituango podría aportar cerca del 17 % de la energía requerida por Colombia. Actualmente, 4.800 personas trabajan en la culminación de la segunda etapa del proyecto.

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