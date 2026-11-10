Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a la directora general del Icfes: era una de las sobrevivientes de la administración de Gustavo Petro

Elizabeth Blandón Ramírez recibió la notificación formal sobre su salida del instituto el lunes 9 de noviembre (Icfes)

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Elizabeth Blandón Ramírez, directora general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), quien había llegado al cargo durante la administración de Gustavo Petro.

Blandón Ramírez fue designada mediante el decreto 1284 del 2 de agosto de 2023. La decisión de apartarla de la institución se formalizó en un decreto expedido el viernes anterior a la notificación.

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La salida de Elizabeth Blandón Ramírez del Icfes fue comunicada el lunes 9 de noviembre. El decreto de insubsistencia también contempla la designación de Maribel Cristina Castro como directora encargada, aunque Presidencia aún no había divulgado la hoja de vida de la persona que asumirá la conducción de la entidad.

Según informó El Tiempo, la funcionaria recibió la notificación de su salida dos días después de que el Ejecutivo expidiera el documento que definió su insubsistencia.

El gobierno de Abelardo de la Espriella declaró la insubsistencia de Elizabeth Blandón Ramírez en la dirección general del Icfes (Icfes)

El diario indicó además que el instituto permanecía sin una directora en funciones y que no existía, hasta ese momento, información pública de la Presidencia sobre la próxima titular del cargo.

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La información divulgada por El Tiempo identifica a Maribel Cristina Castro como la directora encargada. No obstante, en los datos disponibles también aparece el nombre de Marinel Castro, quien se desempeña como directora técnica del Icfes.

Elizabeth Blandón Bermúdez y Nicolás Corso Salamanca, eran los únicos funcionarios que continuaban al frente del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y la Central de Inversiones S.A. (Cisa), pese a que fueron designados durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El nuevo Gobierno asumió el 7 de agosto y, desde entonces, expidió decretos para apartar a funcionarios vinculados con la administración anterior. También ordenó revisar las notarías que fueron entregadas durante los últimos días del mandato de Petro.

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(Icfes/CISA)

¿Quién es Elizabeth Blandón?

Elizabeth Blandón Bermúdez dirige el Icfes desde agosto de 2023. Es economista, tiene más de 25 años de experiencia en el sector público y ha ocupado cargos relacionados con la transformación digital, la planeación institucional, la innovación y la educación.

Según el perfil publicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), Blandón cuenta con especializaciones en Gestión Financiera Empresarial y Control Gerencial Corporativo de la Universidad Externado de Colombia. Además, cursó maestrías en Gestión de Riesgos y Riesgos Corporativos y en Sostenibilidad.

La funcionaria también estudia un doctorado en Educación en la Universidad de La Sabana. Su recorrido profesional incluye experiencia como profesora universitaria y responsabilidades en entidades estatales vinculadas con tecnología, salud y formación técnica.

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Antes de llegar al Icfes, Blandón fue directora de Gobierno Digital y Gobierno en Línea. También ejerció como viceministra encargada de Economía Digital en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El decreto gubernamental sobre el cambio en el Icfes se expidió el viernes previo a la notificación oficial (Ministerio de Educación)

En el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), ocupó la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. A su vez, fue directora de Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Nacional de Salud.

Su designación como directora del Icfes quedó formalizada con el Decreto 1284 del 2 de agosto de 2023. El documento fue firmado por el entonces presidente Gustavo Petro y la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara.

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Al frente de la entidad, Blandón planteó la creación de un Sistema Nacional de Microcredenciales e Inteligencia Educativa. La propuesta busca conectar información en tiempo real con mecanismos de certificación de competencias, con atención en territorios rurales y zonas vinculadas a la bioeconomía.

La directora también promovió la descentralización de las evaluaciones y la modernización tecnológica de la educación básica y superior, de acuerdo con la información institucional del Icfes.

En 2024, el portal Cuestión Pública informó que al menos dos funcionarios de alto nivel nombrados por Blandón en el Icfes tenían vínculos con el exsenador Julián Bedoya. El excongresista fue investigado por la obtención exprés de su título universitario.

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La publicación señaló esos nexos en una investigación sobre nombramientos dentro de la entidad. El material disponible no atribuye a Blandón una relación directa con Bedoya ni precisa otras consecuencias derivadas de esa revelación.