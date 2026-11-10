Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a la directora general del Icfes: era una de las sobrevivientes de la administración de Gustavo Petro

Elizabeth Blandón Ramírez fue notificada de su salida el lunes 9 de noviembre, luego de que el decreto correspondiente fuera expedido los primeros días de noviembre

Elizabeth Blandón Ramírez recibió la notificación formal sobre su salida del instituto el lunes 9 de noviembre (Icfes)
Elizabeth Blandón Ramírez recibió la notificación formal sobre su salida del instituto el lunes 9 de noviembre (Icfes)
Guardar

El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Elizabeth Blandón Ramírez, directora general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), quien había llegado al cargo durante la administración de Gustavo Petro.

Blandón Ramírez fue designada mediante el decreto 1284 del 2 de agosto de 2023. La decisión de apartarla de la institución se formalizó en un decreto expedido el viernes anterior a la notificación.

PUBLICIDAD

La salida de Elizabeth Blandón Ramírez del Icfes fue comunicada el lunes 9 de noviembre. El decreto de insubsistencia también contempla la designación de Maribel Cristina Castro como directora encargada, aunque Presidencia aún no había divulgado la hoja de vida de la persona que asumirá la conducción de la entidad.

Según informó El Tiempo, la funcionaria recibió la notificación de su salida dos días después de que el Ejecutivo expidiera el documento que definió su insubsistencia.

El gobierno de Abelardo de la Espriella declaró la insubsistencia de Elizabeth Blandón Ramírez en la dirección general del Icfes (Icfes)
El gobierno de Abelardo de la Espriella declaró la insubsistencia de Elizabeth Blandón Ramírez en la dirección general del Icfes (Icfes)

El diario indicó además que el instituto permanecía sin una directora en funciones y que no existía, hasta ese momento, información pública de la Presidencia sobre la próxima titular del cargo.

PUBLICIDAD

La información divulgada por El Tiempo identifica a Maribel Cristina Castro como la directora encargada. No obstante, en los datos disponibles también aparece el nombre de Marinel Castro, quien se desempeña como directora técnica del Icfes.

Elizabeth Blandón Bermúdez y Nicolás Corso Salamanca, eran los únicos funcionarios que continuaban al frente del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y la Central de Inversiones S.A. (Cisa), pese a que fueron designados durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El nuevo Gobierno asumió el 7 de agosto y, desde entonces, expidió decretos para apartar a funcionarios vinculados con la administración anterior. También ordenó revisar las notarías que fueron entregadas durante los últimos días del mandato de Petro.

(Icfes/CISA)
(Icfes/CISA)

¿Quién es Elizabeth Blandón?

Elizabeth Blandón Bermúdez dirige el Icfes desde agosto de 2023. Es economista, tiene más de 25 años de experiencia en el sector público y ha ocupado cargos relacionados con la transformación digital, la planeación institucional, la innovación y la educación.

Según el perfil publicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), Blandón cuenta con especializaciones en Gestión Financiera Empresarial y Control Gerencial Corporativo de la Universidad Externado de Colombia. Además, cursó maestrías en Gestión de Riesgos y Riesgos Corporativos y en Sostenibilidad.

La funcionaria también estudia un doctorado en Educación en la Universidad de La Sabana. Su recorrido profesional incluye experiencia como profesora universitaria y responsabilidades en entidades estatales vinculadas con tecnología, salud y formación técnica.

Antes de llegar al Icfes, Blandón fue directora de Gobierno Digital y Gobierno en Línea. También ejerció como viceministra encargada de Economía Digital en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El decreto gubernamental sobre el cambio en el Icfes se expidió el viernes previo a la notificación oficial (Ministerio de Educación)
El decreto gubernamental sobre el cambio en el Icfes se expidió el viernes previo a la notificación oficial (Ministerio de Educación)

En el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), ocupó la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. A su vez, fue directora de Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Nacional de Salud.

Su designación como directora del Icfes quedó formalizada con el Decreto 1284 del 2 de agosto de 2023. El documento fue firmado por el entonces presidente Gustavo Petro y la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara.

Al frente de la entidad, Blandón planteó la creación de un Sistema Nacional de Microcredenciales e Inteligencia Educativa. La propuesta busca conectar información en tiempo real con mecanismos de certificación de competencias, con atención en territorios rurales y zonas vinculadas a la bioeconomía.

La directora también promovió la descentralización de las evaluaciones y la modernización tecnológica de la educación básica y superior, de acuerdo con la información institucional del Icfes.

En 2024, el portal Cuestión Pública informó que al menos dos funcionarios de alto nivel nombrados por Blandón en el Icfes tenían vínculos con el exsenador Julián Bedoya. El excongresista fue investigado por la obtención exprés de su título universitario.

La publicación señaló esos nexos en una investigación sobre nombramientos dentro de la entidad. El material disponible no atribuye a Blandón una relación directa con Bedoya ni precisa otras consecuencias derivadas de esa revelación.

Temas Relacionados

Elizabeth Blandón RamírezDirectora del IcfesInsubsistenteGobierno Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

El primer partido de la llave que dará un cupo a la gran final se disputará en Bogotá, donde ambos equipos enfrentan realidades distintas

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Se incendió embarcación turística en Santa Marta: se movilizaron ocho unidades del cuerpo de bomberos

La emergencia fue atendida por los Bomberos Voluntarios, que extinguieron las llamas sin reportar heridos, mientras las autoridades investigan el origen del siniestro ocurrido en la zona portuaria durante la jornada

Se incendió embarcación turística en Santa Marta: se movilizaron ocho unidades del cuerpo de bomberos

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Se disparó el costo del pollo asado en Colombia: subió 6,78% en un año

Analistas atribuyeron el encarecimiento de las comidas preparadas al aumento de los costos operativos, pese a que la carne de aves tuvo una variación mensual negativa

Se disparó el costo del pollo asado en Colombia: subió 6,78% en un año

Buscan a un hombre que habría asesinado a una colombiana en Carolina del Norte, EE. UU.: quedó en video y difundieron cartel de búsqueda en redes sociales

Marlon Alexander Pabón López, de 24 años, es el señalado de acabar con la vida de Ivonne Lizeth Guerra Gómez, de 31 años, luego de que la connacional tomó la decisión de ponerle fin a la relación sentimental

Buscan a un hombre que habría asesinado a una colombiana en Carolina del Norte, EE. UU.: quedó en video y difundieron cartel de búsqueda en redes sociales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate reveló cuál es el problema médico que sufre Emiro Navarro y que amenazó su combate con Valentino Lázaro en ‘Stream Fighters 5′: “Es dolorosísimo”

Melissa Gate reveló cuál es el problema médico que sufre Emiro Navarro y que amenazó su combate con Valentino Lázaro en ‘Stream Fighters 5′: “Es dolorosísimo”

Gabriela Tafur explicó por qué ahora mide más sus opiniones políticas, pese a su vínculo con los Santos, y qué espera del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Tengo muchas esperanzas”

Así está reformando Lamine Yamal la antigua mansión de Shakira y Gerard Piqué: la compró por 11 millones de euros

Ornella Sierra despejó las dudas sobre su cuerpo y reveló la cirugía que se hizo: “Estuve mucho tiempo subida de peso”

El comediante Piter Albeiro, reconocido por su apoyo a Abelardo de la Espriella, anunció su regreso a los escenarios colombianos tras dos años fuera del país por amenazas: “Todo vuelve a la normalidad”

Deportes

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Atlético Nacional recibió emotiva bienvenida por parte de Conmebol a la Copa Libertadores de 2027: "Un campeón que vuelve"

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán advirtieron sobre el difícil momento que vive el ciclismo colombiano: “Un día va a pasar esto”

Confirmada la programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay: así se jugará la jornada que definirán a los clasificados para las finales de Navidad