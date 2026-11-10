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Deportivo Pasto explicó por qué jugó con un equipo juvenil ante Santa Fe y confirmó que usará los mismos futbolistas ante Junior en la última fecha de la Liga BetPlay

La plantilla Sub-20, dirigida por Carlos Rendón, asumirá el cierre de la Liga BetPlay 2026-II tras la negativa de la mayoría de profesionales a viajar para medirse con Independiente Santa Fe

(Cristian Bayona-Colprensa)
Pasto jugó ante Santa Fe con varios futbolistas de la categoría Sub-20 (Cristian Bayona-Colprensa)
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Deportivo Pasto confirmó que volverá a utilizar juveniles ante Junior en la última fecha de la Liga BetPlay 2026-II, después de que la mayoría de su plantel profesional masculino suspendiera sus actividades y se negara a viajar a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe.

La medida se aplicó por primera vez el domingo 8 de noviembre en el estadio El Campín, donde la Sub-20 del equipo nariñense perdió 5-0 frente al conjunto cardenal, en un partido correspondiente a la fecha 18 del campeonato.

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El club explicó que mantenía un mes de salarios impagos al 5 de noviembre y que había abierto conversaciones con los capitanes para informarles el mecanismo de pago y una fecha definida para cubrir la deuda. La institución sostuvo que buscó que los futbolistas profesionales disputaran las dos jornadas restantes del torneo.

El acuerdo salarial comunicado antes del entrenamiento

(@acolfutpro-X)
Deportivo Pasto explicó que jugará con canteranos (@DeporPasto-X)

La dirigencia convocó a los tres capitanes del equipo profesional la noche del jueves 5 de noviembre para dialogar sobre la mora salarial. Durante esa reunión, según Deportivo Pasto, se detallaron los ingresos disponibles y el procedimiento previsto para saldar la obligación.

Los capitanes acordaron que el club enviaría un documento oficial con la fecha concreta del pago para todo el plantel. La comunicación interna fue remitida el 6 de noviembre de 2026, antes del inicio del entrenamiento, indicó la institución.

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El comunicado afirmó que la decisión de jugar contra Santa Fe con la Sub-20 respondió a “la ausencia del equipo profesional masculino que decidió hacer cese irregular de sus actividades”, pese a que el club había comunicado formalmente cuándo serían cubiertos los pagos pendientes.

La mayoría de los profesionales dejó de entrenarse el 6 de noviembre y rechazó el viaje a Bogotá, de acuerdo con la explicación institucional. Ante esa situación, Deportivo Pasto convocó a los futbolistas juveniles para disputar el encuentro en El Campín.

La elección de los juveniles fue tomada por el director técnico Carlos Rendón, a quien el club atribuyó conocimiento y trabajo sostenido con la Sub-20 durante todo 2026.

Las directivas ratificaron que esa misma plantilla enfrentará a Junior en la siguiente y última fecha del campeonato.

Acolfutpro presentó recurso ante Ministerio de Trabajo para que los equipos de fútbol respondan por el atraso en sueldos

(@DeporPasto-X)
El sindicato de futbolistas confirmó que presentó un recurso judicial en contra de los equipos que se atrasaron con los sueldos (@acolfutpro-X)

El 10 de noviembre de 2026, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó una querella laboral ante el Ministerio del Trabajo y exige que la Dimayor responda de forma solidaria por los salarios atrasados de los planteles del Deportivo Pasto y el Deportivo Pereira.

La protesta ya afectó la competencia. El Pasto enfrentó a Independiente Santa Fe con un equipo Sub-20 porque sus jugadores profesionales rechazaron presentarse por la falta de pagos al plantel y al cuerpo técnico; el partido terminó 5-0. La directiva anunció que repetirá la medida ante Junior de Barranquilla en la jornada 19.

Deportivo Pereira atraviesa una situación similar: sus futbolistas iniciaron un cese de actividades por las demoras en el pago de sus salarios. El club también afrontó la suspensión temporal de su reconocimiento deportivo y continúa en competencia gracias a recursos jurídicos presentados por su administración.

Acolfutpro sostiene que la Dimayor debe asumir responsabilidad como organizadora y comercializadora del campeonato, bajo la figura de “dueño de la obra”. La agremiación fundamentó su petición en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la responsabilidad solidaria de quien se beneficia y organiza una actividad económica frente a los derechos laborales de los trabajadores involucrados.

La Dimayor aún debe responder al requerimiento del Ministerio del Trabajo, entidad que acumula varias querellas por retrasos salariales en clubes del fútbol colombiano.

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