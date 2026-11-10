Colombia

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, que había sido llamado y desconvocado de la selección Colombia, ahora jugará con la Argentina: así se dio el anuncio

El mediocampista de 18 años, nacido en Medellín, con contrato profesional en Boca Juniors e hijo del ídolo histórico de Independiente Santa Fe, tiene doble nacionalidad y ahora afronta la posibilidad de representar a la ‘Albiceleste’

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, fue convocado por Argentina
Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, fue convocado por la selección Argentina Sub-20 para un microciclo, después de que su nombre fue excluido de un reciente llamado de Colombia (Boca Juniors - @FCFSeleccionCol/X - @Argentina/X)
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Franco Pérez, joven volante conocido por ser el hijo del exfutbolista Omar Pérez, recibió en la mañana del martes 10 de noviembre la convocatoria por parte de la selección Argentina Sub-20, justo después de que su nombre desapareciera, de manera sorpresiva, de la nómina definitiva de Colombia para el microciclo de noviembre y los amistosos en Estados Unidos.

El mediocampista de la reserva de Boca Juniors, nacido en Medellín e hijo del que es considerado el máximo ídolo de Independiente Santa Fe, cuenta con ambas nacionalidades. Por tal motivo, fue incluido en la lista del entrenador Diego Placente para un nuevo ciclo de entrenamientos que iniciará el miércoles 11 de noviembre, en el predio Lionel Messi.

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Franco Pérez apareció en el listado de la selección Argentina Sub-20, tras ser desconvocado por Colombia
El volante Franco Pérez apareció en el listado de la selección Argentina Sub-20, tras ser desconvocado por Colombia, lo que causó reacciones en las redes sociales (@Argentina)

La situación registrada con el joven futbolista, que estaba en el radar del seleccionador juvenil colombiano César Torres, abre la posibilidad de que a sus 18 años inicie su recorrido internacional con la camiseta ‘Albiceleste’, pese a que su primera aspiración era representar a Colombia, país en el que nació y donde su padre desarrolló buena parte de su carrera.

Colombia había incluido a Franco Pérez, en una lista que fue modificada dos días después

En este particular caso, cabe destacar que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) había anunciado el 2 de noviembre una convocatoria de 22 jugadores para un microciclo en Bogotá y un torneo amistoso en Atlanta. En aquella publicación aparecía Franco Pérez, gracias a su nacionalidad colombiana, que le permitía estar en consideración de la ‘Tricolor’.

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El joven mediocampista de 18 años juega en las divisiones inferiores de Boca Juniors y ya firmó contrato profesional con el club argentino (francoperez10/Instagram)
El joven mediocampista de 18 años juega en las divisiones inferiores de Boca Juniors y ya firmó contrato profesional con el club argentino (francoperez10/Instagram)

No obstante, el 4 de noviembre, la entidad divulgó una nueva lista de 23 futbolistas sin el nombre del mediocampista de Boca Juniors. En su lugar ingresaron Jhoan Quesada, de Atlético Nacional, y Juan David García, de Fortaleza; en una modificación que encendió la polémica sobre las causas que estarían detrás de la exclusión del jugador boquense.

Versiones periodísticas que no han sido desmentidas, como la del periodista Felipe Sierra, indicarían que Pérez tenía los pasajes emitidos para viajar a la concentración. Sin embargo, Boca Juniors recibió una comunicación en la que se informó que el jugador no debía presentarse; y la FCF no divulgó una explicación pública sobre el cambio en la convocatoria.

El club argentino había firmado con el volante su primer contrato profesional en junio de 2026, en un acto en el que estuvo acompañado por su padre, que también hizo parte de la divisa ‘Azul y Oro’. Pérez puede actuar como mediocampista ofensivo, en una posición en la podía dar un gran aporte al combinado ‘Cafetero’, lo que explicaba la elección de Torres.

Franco Pérez, hijo del exfutbolista Ómar Pérez, alcanzó a integrar la convocatoria de César Torres para el microciclo de la Selección Colombia Sub-19 (francoperez10/Instagram)
Franco Pérez, hijo del exfutbolista Ómar Pérez, alcanzó a integrar la convocatoria de César Torres para el microciclo de la Selección Colombia Sub-19 (francoperez10/Instagram)

Versiones en redes sociales hablarían de posible veto por diferencias con Omar Pérez

Tras su salida de la lista, circularon distintas hipótesis sobre los motivos de la decisión. Una de ellas apuntó a un presunto límite interno para convocar a futbolistas que actúan fuera de Colombia; sin embargo, esa versión generó interrogantes porque otros jugadores radicados en el exterior se mantuvieron en la nómina, con lo que se habría caído el argumento en mención.

También surgieron especulaciones sobre una eventual tensión entre la dirigencia de la federación y Ómar Pérez, por su participación en proyectos vinculados con la Liga El Dorado. En este sentido, el periodista Carlos Antonio Vélez sostuvo que la decisión no respondería a una evaluación del rendimiento del juvenil, sino a conflictos alrededor de su padre.

Pese a ello, ninguna de esas versiones fue confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol ni por el entrenador Torres, que lo había incluido en su grupo. La ausencia de una explicación oficial alimentó las críticas de periodistas y exfutbolistas, que cuestionaron que un jugador pudiera perder una oportunidad por situaciones ajenas a su desempeño.

De esta manera, al no ser tenido en cuenta por Colombia y sí por Argentina, lo más probable es que Franco Pérez pueda ser rival del combinado nacional en el Sudamericano Sub-20, que tendrá como sede a Medellín y Envigado (Antioquia); tierras familiares para el futbolista, pues fue concebido en suelo paisa cuando su padre jugaba para Independiente Medellín.

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