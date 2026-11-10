Presunta videollamada de Gustavo Petro con Deicy Jiménez desató memes en redes sociales: “Me llamo Andrés Maldonado Beltrán y quiero ser su presidente”

Memes por video atribuido a Gustavo Petro convierten a “Andrés Maldonado Beltrán” en tendencia - (santiruibedel10/X - Redes sociales)

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Un video que circuló en redes sociales y que fue divulgado por la periodista Darcy Quinn desató una oleada de publicaciones humorísticas por una escena que usuarios atribuyeron al expresidente Gustavo Petro durante una videollamada con Deicy Jiménez.

En las imágenes, el hombre que aparece en pantalla envía besos y sonríe frente a la cámara, mientras el perfil de la conexión muestra el nombre de “Andrés Maldonado Beltrán”.

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La grabación se difundió durante la noche del 9 de noviembre de 2026 y llegó a plataformas como X, TikTok y Facebook. Varios internautas replicaron fragmentos del material y elaboraron montajes sobre el nombre que figuraba en la videollamada.

El supuesto “Andrés Maldonado Beltrán” que surgió en redes tras una videollamada atribuida a Petro - (DanielSamperO/X - german_ricaurte/X)

La identidad de las personas que aparecen en el video y el contexto en el que fue grabado no han sido verificados de manera independiente.

El nombre “Andrés Maldonado Beltrán” se convirtió en tendencia entre los usuarios

Una de las imágenes compartidas en X mostraba la captura del presunto diálogo virtual. En la parte superior se leía el nombre “Andrés Maldonado Beltrán”, mientras la persona que aparecía en el recuadro inferior vestía una camisa a cuadros rojos, azules y blancos, sentada frente a una biblioteca.

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A partir de ese elemento, las redes impulsaron una cadena de publicaciones que jugaron con la aparición de un supuesto personaje llamado Andrés Maldonado Beltrán. Un usuario escribió: “Se acaban de conocer nuevas fotos de Andrés Maldonado Beltrán”, junto a un montaje de Petro con un gorro azul mientras comía.

Video atribuido a Petro desató memes en redes, “Andrés Maldonado Beltrán” fue el protagonista - (@kawelcita/X - Redes sociales)

Otra cuenta parodia publicó una imagen en la que se leía: “Me llamo Andrés Maldonado Beltrán y quiero ser su presidente”. La pieza incorporaba un video del exjefe de Estado y alcanzó miles de visualizaciones, según la captura suministrada.

También apareció una imagen de un joven con traje, corbata amarilla y gorro azul bajo el mensaje “Andrés Maldonado Beltrán, presidente 2030-2034”.

Daniel Samper Ospina compartió uno de los montajes que circularon en X

El periodista y humorista Daniel Samper Ospina se sumó a la conversación digital con una fotografía manipulada del expresidente. En ella, Petro aparece con el gorro azul que se convirtió en uno de los elementos recurrentes de los memes.

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Claudia López apareció en memes sobre el supuesto “Andrés Maldonado Beltrán” tras video atribuido a Petro - (@kingperfect1426/X)

“Alguien que me mire como Andrés Maldonado Beltrán...”, escribió Samper Ospina en una publicación que superaba las 6.000 visualizaciones, de acuerdo con la imagen difundida en redes.

En otro mensaje, una cuenta denominada Miguel Ángel Pacheco publicó una fotografía editada de un joven junto a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. El texto afirmaba: “Revelan la primera foto de Andrés Maldonado Beltrán junto a Claudia López”. La publicación fue reposteada por Samper Ospina.

Los usuarios también compartieron fotografías alteradas en las que el exmandatario aparecía sentado sobre una cama, frente a un televisor antiguo o acompañado por objetos domésticos. Una de esas publicaciones decía: “Buen día pás... Andrés Maldonado Beltrán, invitando a ver Netflix”.

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La imagen de Petro en una cama alimentó las bromas sobre “Andrés Maldonado Beltrán” - (@MisterIntruso/X)

Los gestos del video fueron usados en TikTok y X para contenidos sobre relaciones sentimentales

La escena en la que el hombre del video apoya la cabeza en una mano y sonríe fue reutilizada por creadores de contenido. En TikTok, una publicación añadió la frase: “Yo cuando dije que no me iba a volver a ilusionar con nadie”. El contenido registraba más de 43 mil reacciones, según la captura entregada.

Otros usuarios asociaron la grabación con mensajes sobre desencantos sentimentales. Una cuenta en X escribió: “Yo en esta vida soy como Petro, enamorada sola”, junto al fragmento de la videollamada.

El episodio también generó comparaciones con reacciones anteriores del exmandatario ante publicaciones y debates en redes sociales. Un usuario compartió un montaje acompañado por el mensaje: “PETRO: ‘LOS BESOS SE CRIMINALIZAN’... y sale corriendo de X para WhatsApp”.

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“Los besos se criminalizan”, el meme que recordó antiguas reacciones de Petro en redes - (Hernan Tena Cortes/X)

Otra publicación, difundida por la cuenta Kawelcita, mostraba un GIF de una niña y el comentario: “Entré a Twitter y ver las imágenes de Petro con Deicy en esa videollamada”.

Las imágenes continuaron circulando con referencias al nombre “Andrés Maldonado Beltrán”, una etiqueta que condensó buena parte de las bromas, los montajes y las reacciones al video atribuido al expresidente.