Grabación de la videollamada entre Gustavo Petro y Deicy Jiménez es falsa, aseguró diputado de la Alianza Verde: “Es inteligencia artificial”

Declaraciones de Esteban Oliveros, parlamentario por la Alianza Verde en Valle del Cauca (@EstebanOli/X)

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La divulgación de una videollamada entre el expresidente Gustavo Petro y la excontratista Deicy Jiménez abrió un nuevo frente en el caso de los llamados ‘sexocontratos’.

El material que se difundió el lunes 9 de noviembre por la periodista Darcy Quinn, muestra una conversación en la que, de forma paralela, aparecen mensajes desde una cuenta de Facebook identificada como Andrés Maldonado Beltrán.

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Quinn afirmó que la grabación está en poder de la Fiscalía General de la Nación y que haría parte del material entregado por Jiménez dentro de las actuaciones que se siguen por sus denuncias.

La excontratista sostiene que tuvo una relación con Petro y que obtuvo contratos estatales a cambio de favores sexuales, tras conceder una entrevista a Semana, y que provocó que los señalamientos fueran rechazados por parte del exmandatario.

El video, por sí solo, no permite establecer la autenticidad de la cuenta, su titularidad, la fecha de la comunicación ni la existencia de conductas penales.

Esos aspectos, que deberán ser verificados mediante peritajes y contrastados con los demás elementos del expediente, fueron cuestionados por parte del ingeniero y diputado de Valle del Cauca Esteban Oliveros Montoya (Alianza Verde).

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Oliveros compartió el video con su explicación vía X la noche del lunes 9 de noviembre de 2026 (@EstebanOli/X)

El parlamentario compartió un video desde su cuenta de X en el que afirmó que el “último video de @petrogustavo en video llamada con Deicy Jiménez es falso, es fabricado con inteligencia artificial”.

Los motivos que expuso diputado del Valle para afirmar que video de Gustavo Petro “es falso”

Como primera evidencia, explicó Oliveros, se mencionan las gafas que luce el exmandatario, y una de las partes de su accesorio infaltable se distorsiona.

“Esta pata (varilla lateral de las gafas, haciendo alusión a la derecha) del (ex)presidente se desconecta en un momento del lente y se tuerce”, comentó el diputado.

Como segunda elemento, y que señaló Oliveros como ”contundente", se destacó el cuello de Petro.

“El cuello parece el de Arnold Schwarzenegger. No se puede saber cuál es la diferencia entre la mandíbula y ese cuello que se ve bastante desproporcionado”, expuso el integrante de la Alianza Verde.

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Como tercer aspecto Oliveros se refirió a la iluminación, y argumentó: “Cuando Deicy mueve el celular la iluminación cambia en la pantalla y eso se refleja con un retraso en el video del expresidente Gustavo Petro”.

Oliveros mencionó cuatro evidencias con las que, según su conocimiento, llegó a la conclusión de que el video sería elaborado con inteligencia artificial (@EstebanOli/X)

En cuarto lugar, el diputado habló sobre la camisa (de cuadros con colores rojo, azul y blanco), y explicó que es “una de las cosas más difícil de crear de manera artificial son texturas sostenidas y esa textura (de la prenda de Petro) empieza a bailar en algunos momentos y se siente como si fuese como de humo”.

Por todo lo anterior, Oliveros dijo que, “más allá de los juicios que se le están haciendo al (ex)presidente Petro, morales y legales, se tiene que compartir esta información”, y añadió que “están utilizando tecnología para engañar, para mentir y para destruir”.

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El diputado advirtió que “la democracia y la vida en Colombia está en riesgo gracias a los mentirosos que se han encargado de crear narrativas falsas y de atacar a quienes pensamos diferente”.

Para Oliveros, que lleva más de quince años estudiando redes neuronales artificiales, visión por computador e inteligencia artificial, “cada vez está más difícil diferenciar la verdad de la creación malvada de gente que quiere solamente destruir con tecnología en vez de utilizarla para hacer el bien”.

Al final, y adjunto al video, el parlamentario compartió “un último argumento: ¿por qué alguien hace una videollamada para ponerse a chatear?"

El chat aparece durante una videollamada entre Petro y Jiménez

Esta es una secuencia del video en el que aparentemente el expresidente Petro quería pedirle a Jiménez que hiciera algunas cosas en frente de él durante la llamada (@DarcyQuinn/X)

En la grabación difundida, Jiménez sostiene una videollamada con un hombre que sería Petro.

Mientras la comunicación está activa, el teléfono registra mensajes enviados desde un perfil de Messenger bajo el nombre de Andrés Maldonado Beltrán.

El interlocutor escribe: “Estás linda” y le pide a la mujer que se ponga de pie. Jiménez se niega y responde: “No lo voy a hacer. Me da pena”.

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En otro momento, la cuenta escribe: “Bueno, mejor personalmente. Te veo rozagante. Linda”. Cuando termina la videollamada, el mismo perfil le envía otro mensaje: “Chévere. Me hacía falta verte”, al que Jiménez responde: “Ahh qué lindo”.

El registro permite observar una coincidencia temporal entre la imagen del hombre que aparece en la videollamada y los mensajes enviados desde esa cuenta.

Sin embargo, para atribuir la administración del perfil a una persona se requiere establecer la procedencia de la cuenta, sus accesos, los metadatos de los mensajes y el contexto completo de la conversación.

La grabación se suma al material entregado por la excontratista

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Jiménez divulgó días antes otro video en el que aparece junto a Petro y que, según su versión, acredita que ambos mantuvieron una relación íntima.

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El expresidente no ha negado conocerla, pero ha sostenido que ningún registro audiovisual demuestra que existieran contratos, pagos o decisiones administrativas vinculadas con esa relación.

En publicaciones previas, la misma revista difundió capturas de pantalla de conversaciones atribuidas a cuentas con nombres como Altheais Monteluz, Mihail Bukharin, Michel Foucault y Penser Lesujet.

La Fiscalía deberá establecer si los archivos divulgados coinciden con la información extraída del teléfono de Jiménez y si conservan integridad, autenticidad y trazabilidad.

La extrabajadora sexual, de 26 años, señaló que su único interés es que Colombia tenga conocimiento sobre los manejos detrás de la anterior administración - crédito deicyjimenez_/Instagram

El eje de la investigación sigue siendo la contratación estatal

La denuncia de Jiménez no se limita a una relación personal con Petro. La excontratista afirma que esa cercanía estuvo acompañada de gestiones para obtener o conservar contratos en el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.

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Los registros públicos de contratación evidencian que Jiménez tuvo vínculos contractuales con varias entidades estatales. No obstante, ese dato tampoco prueba por sí mismo que los contratos obedecieran a una orden de Petro o que fueran una contraprestación por una relación íntima.

Esta decisión corresponderá a la Fiscalía, la Procuraduría y otras instancias competentes deberán examinar la ruta de esos contratos, las personas que intervinieron en su asignación, los requisitos cumplidos y las comunicaciones que puedan mostrar una eventual intervención irregular.