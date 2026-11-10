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Sebastián Villa se robó el show en la fiesta de Boca Juniors tras lograr el título del fútbol argentino: “Dame hombro”

El extremo colombiano compartió un video con su compañero ecuatoriano Enner Valencia en la fiesta privada del plantel, tras el triunfo que acaba con tres años sin trofeos

Sebastián Villa y Enner Valencia celebraron el campeonato con el baile de la canción Dame Hombro en un festejo privado - crédito Captura de Video IG

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Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual de la Liga profesional de Argentina 2026, tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia en el estadio La Bombonera, encuentro disputado el sábado 7 de noviembre de 2026.

El ecuatoriano Enner Valencia marcó en el tiempo añadido y le dio al equipo 63 puntos, uno más que Rosario Central, con lo que logró cortar una sequía de más de tres años sin títulos para los Xeneizes (apodo de Boca Juniors).

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La celebración del equipo porteño continuó fuera del mítico estadio del barrio La Boca. En una fiesta privada del plantel, el colombiano Sebastián Villa y el ecuatoriano Enner Valencia bailaron juntos frente a las cámaras, al ritmo de la canción Dame Hombro, interpretado por el artista dominicano Bulin 47 y el creador de contenido colombiano Kevin Wai.

Villa y Valencia fueron protagonistas de los festejos privados tras la victoria en La Bombonera (Instagram de Sebastián Villa)
Villa y Valencia fueron protagonistas de los festejos privados tras la victoria en La Bombonera (Instagram de Sebastián Villa)

El tema musical nació a partir de una improvisación que ambos realizaron en un encuentro callejero en Madrid, donde el movimiento de hombros que acompaña el estribillo se convirtió en parte central de la coreografía. Tras esa grabación, los artistas llevaron la idea al estudio y publicaron el sencillo el 7 de octubre de 2026. La canción ganó alcance en redes sociales, donde deportistas y otras figuras replicaron el baile, entre ellos, el colombiano y el ecuatoriano de Boca Juniors.

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El video, compartido por el extremo en sus historias de Instagram, se difundió en redes sociales y generó reacciones entre los aficionados. Villa acompañó las imágenes con un mensaje para su compañero: “Con mi hermanito Enner Valencia, dame hombro, campeones”. La secuencia mostró a los dos futbolistas durante los festejos posteriores a la definición de la Liga y abrió comentarios sobre quiénes se destacan más en el baile dentro del vestuario azul y oro.

El colombiano fue titular en el partido decisivo y sumó su octavo trofeo con Boca Juniors. Valencia, autor del gol que resolvió la disputa por la cima de la tabla acumulada, se incorporó a los festejos como una de las figuras de la noche.

Sebastián Villa asistió al bautizo de su hija Milagros horas después de conseguir el título con Boca (@newsdigitales/Instagram)
Sebastián Villa asistió al bautizo de su hija Milagros horas después de conseguir el título con Boca (@newsdigitales/Instagram)

De los festejos por el título al bautizo de su hija

Horas después de la consagración, Sebastián Villa asistió junto a su pareja, Caroline Ospina, a la iglesia San Agustín de Canning, en el partido bonaerense de Ezeiza, para el bautizo de su hija Milagros. La niña nació el 12 de junio de 2026 y es la primera hija de la pareja, según informó Noticias Caracol.

La presencia del atacante llamó la atención de varias personas que estaban en el templo, algunas de las cuales se acercaron con sus teléfonos para pedirle fotografías. Así, Villa pasó de los festejos privados del plantel a una ceremonia familiar pocas horas después del título.

Juan Román Riquelme respaldó el regreso de Sebastián Villa al equipo azul y oro (REUTERS/Rodrigo Valle)
Juan Román Riquelme respaldó el regreso de Sebastián Villa al equipo azul y oro (REUTERS/Rodrigo Valle)

Tras el triunfo ante Defensa y Justicia, el extremo explicó el compromiso con el que regresó al club en julio: “Yo lo dije desde el primer momento: vengo a Boca con todo, donde me toque”, declaró a TyC Sports.

Villa también agradeció el respaldo de Juan Román Riquelme, presidente de Boca, quien intervino en su retorno al club. “A Román solo tengo palabras de agradecimiento. Hablo mucho con él. Le agradezco por darme la oportunidad de volver al club. Boca es mi casa”, sostuvo el jugador. Días antes, Riquelme había defendido su rendimiento y afirmó que Villa era “el mejor jugador del fútbol argentino”.

El título de la Tabla Anual no cierra la temporada de Boca Juniors. El club todavía debe disputar las fases finales del Torneo Clausura, enfrentará a Banfield el 14 de noviembre en la semifinal de la Copa Argentina y jugará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro de Brasil el 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en la que se contempla una masiva asistencia de la afición boquense.

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