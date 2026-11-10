El Icetex anunció cursos gratuitos de inteligencia artificial, emprendimiento, inglés y alemán para sus beneficiarios

El Icetex abrió convocatorias para cursos gratuitos de inteligencia artificial, idiomas y emprendimiento (Alcaldía de Bogotá)

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El Icetex, junto con aliados nacionales e internacionales, anunció la apertura de cursos gratuitos en inteligencia artificial, emprendimiento, inglés y alemán para sus beneficiarios.

La oferta incluye ocho formaciones de Junior Achievement Colombia, programas virtuales del Sena y una plataforma de aprendizaje de alemán. La inscripción para los cursos de tecnología estará disponible hasta el 25 de noviembre de 2026 en este formulario.

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Los cursos del Sena, que incluyen inglés, inteligencia emocional y formulación de proyectos, reciben postulaciones hasta el 11 de noviembre a través de Betowa. Para acceder a estas alternativas, las personas deben contar con registro en la plataforma del Sena.

Ocho cursos abordan inteligencia artificial, tecnología y emprendimiento

La alianza entre el Icetex y Junior Achievement Colombia ofrece ocho cursos centrados en inteligencia artificial, sostenibilidad, herramientas tecnológicas y emprendimiento. Cada beneficiario puede elegir hasta dos opciones dentro de la convocatoria.

La alianza con Junior Achievement Colombia permite a cada beneficiario cursar hasta dos programas de tecnología (Alcaldía de Bogotá)

Entre los contenidos disponibles figuran la preparación de un elevator pitch, una presentación breve para comunicar una idea de forma clara y persuasiva; el uso de inteligencia artificial en el fútbol; y la aplicación de tecnología en experiencias como los conciertos.

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La formación también aborda el uso práctico de herramientas de inteligencia artificial, tecnologías relacionadas con la sostenibilidad y habilidades asociadas con la mentalidad digital. Los cursos buscan aportar conocimientos aplicables a iniciativas personales, académicas o laborales.

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, señaló que la entidad busca ampliar las oportunidades de formación complementaria para sus beneficiarios. “Queremos que nuestros beneficiarios aprovechen las oportunidades que hoy ofrecen la tecnología, los idiomas y las nuevas formas de aprendizaje”, afirmó.

El Sena ofrece formación en inglés, proyectos e inteligencia emocional

La programación virtual del Sena incorpora tres alternativas: Desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y laboral, Inglés y Formulación de proyectos en mi profesión. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de noviembre en la plataforma Betowa.

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Las temáticas de los talleres incluyen la preparación de presentaciones breves y el uso de inteligencia artificial en el fútbol (Alcaldía de Bogotá)

El curso de inteligencia emocional está orientado al desarrollo de capacidades personales y laborales. Por su parte, la formación en inglés permite reforzar una competencia solicitada en distintos ámbitos académicos y de empleo. La opción sobre formulación de proyectos se enfoca en la estructuración de iniciativas vinculadas con la profesión de cada participante.

Quienes no tengan una cuenta deben registrarse primero en Betowa. La plataforma concentra los servicios de consulta e inscripción de la oferta educativa del Sena.

Así puede crear una cuenta para inscribirse en Betowa

El proceso de registro en Betowa requiere información del documento de identidad, datos personales, información de contacto y la creación de una contraseña. Antes de iniciar, se recomienda tener a mano el documento y un correo electrónico activo.

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A. Registre los datos del documento. Ingrese a betowa.sena.edu.co, seleccione “Registrarse” y diligencie el tipo y número de documento, lugar y fecha de expedición. Las opciones incluyen cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, Permiso Especial de Permanencia y Permiso por Protección Temporal. El número debe escribirse sin puntos, espacios ni caracteres especiales.

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, destacó el propósito de ampliar las oportunidades educativas complementarias (Icetex)

B. Complete la información personal y de contacto. El formulario solicita nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, estrato socioeconómico, ciudad de residencia, correo electrónico y teléfono. También exige el nombre completo y teléfono de un familiar o acudiente.

C. Cree las credenciales de acceso. La contraseña debe tener al menos ocho caracteres, una letra mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. Después de confirmarla, el usuario debe completar la verificación de seguridad o captcha y seleccionar “Finalizar”. El sistema confirmará el registro y redirigirá a la pantalla de inicio de sesión.

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La plataforma vhs-Lernportal permite estudiar alemán de forma autónoma

La oferta incorpora además el acceso a vhs-Lernportal, una herramienta gratuita habilitada mediante la articulación con DVV International. La plataforma contiene recursos para aprender alemán de manera flexible y avanzar según el ritmo de cada usuario.

El portal dispone de distintos niveles y materiales para quienes comienzan su formación en el idioma o quieren fortalecer conocimientos previos. Puede ser utilizado por personas interesadas en ampliar su perfil académico y profesional, así como por quienes contemplen estudios o trabajo relacionados con el alemán.

Los beneficiarios disponen de acceso a la plataforma vhs-Lernportal para aprender alemán mediante la alianza con DVV International (Icetex)

El acceso está disponible en vhs-Lernportal. Estas opciones forman parte de Comunidad Icetex, una estrategia que busca acompañar a los beneficiarios con herramientas de formación durante las distintas etapas de sus proyectos de vida.

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