Cuándo se grabó el nuevo video de Gustavo Petro en el que aparece enviándole besos a Deicy Jiménez: la periodista D’arcy Quinn reveló nuevos detalles

El expresidente Gustavo Petro es el protagonista de un nuevo video con Deicy Jiménez, en el que aparece mandándose besos (Imagen Ilustrativa Infobae Colombia - @darcyquinnr/X)

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Un nuevo registro audiovisual que fue incorporado a los expedientes de la Fiscalía General de la Nación desató una controversia política y judicial, al exponer una videollamada y una serie de mensajes personales entre el expresidente de la Repúbluca Gustavo Petro y Deicy Jiménez, extrabajadora sexual, presuntamente mantenidos bajo una identidad falsa.

La divulgación del material fílmico, publicado por la periodista D’arcy Quinn de La FM, abrió un debate en las plataformas digitales sobre el alcance de las relaciones personales del jefe de Estado y las presuntas gestiones para la asignación y renovación de contratos públicos a favor de Jiménez en diferentes entidades del Estado.

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Al parecer, Gustavo Petro envió besos a la cámara durante una videollamada con Deicy Jiménez, cuyo fragmento fue convertido en un GIF que circuló en redes sociales. (@darcyquinnr/x)

Y uno de los temas que generó discusión era por establecer cuál era la fecha de este video, que, según la reacción del exmandatario, conocerla “desplomaría toda una narrativa mentirosa” sobre lo que habrían sido sus actuaciones en el poder, frente a las denuncias sobre aparente entrega de contratos a cambio de servicios sexuales.

Video de Gustavo Petro mandándole besos a Deicy Jiménez sería de su ejercicio como senador

Quinn reveló en la mañana del martes 10 de noviembre los detalles del video, que correspondería a los primeros acercamientos entre ambos a través de plataformas digitales, cuando él era senador. Según la mujer, las imágenes confirman que Petro empleaba el seudónimo de Andrés Maldonado Beltrán para conversar con la excontratista.

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La comunicadora sostuvo que este material forma parte de un conjunto probatorio más amplio que incluye mensajes de texto, registros financieros y peticiones laborales. Para Quinn, esto demuestran que “él no solamente mandaba besos, mandaba contratos”, aludiendo a presuntos favores que habrían comenzado por su paso por el legislativo.

El video comenzó con el hoy expresidente Gustavo Petro, que usó el seudónimo Andrés Maldonado Beltrán, enviándole besos a Deicy Jiménez, que le responde de la misma manera (@darcyquinnr/X)

Esta relación entre Petro y Jiménez se habría prolongado durante su ejercicio en la Presidencia. De acuerdo con lo expuesto por la comunicadora, los chats en poder de los investigadores reflejan constantes solicitudes de la extrabajadora sexual para obtener vinculaciones o prórrogas laborales, a las cuales el dirigente accedía de forma reiterada.

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En los intercambios constarían transferencias de dinero, entre ellas una consignación por dos millones de pesos, lo cual consolidaría la relevancia penal del caso. “Prueba varias cosas: que primero, él usaba seudónimos (...) Y que ella recibía contratos desde entonces, contratos y contactos que se mantuvieron también durante la presidencia”, dijo.

La periodista señaló que estas pruebas complicarían la situación jurídica y política de funcionarios del Gobierno y de figuras cercanas a la oposición, como la exsenadora María José Pizarro y diversos ministros, a los que les resultaría, según Quinn, difícil sostener que desconocían las recomendaciones o el origen del vínculo.

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Durante los cuatro años en que el expresidente estuvo en la Casa de Nariño se habría registrado una fluida conversación con la excontratista y extrabajadora sexual Deicy Jiménez, a través de perfiles falsos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente ya cursaría en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, célula legislativa encargada de determinar si procede abrir una investigación formal contra el mandatario. Siendo esta la primera etapa que afrontaría el ex jefe de Estado ante un eventual juicio político, si este se adelanta en el Congreso.

“Esto, complementado con los otros chats, en los que hay una constante relación de contratos, de contrataciones y de dinero, hace que esta relación en materia penal y en materia jurídica quede ya muy consolidada”, señaló la mujer que dio a conocer este nuevo material audiovisual sobre la relación entre el ex primer mandatario y la excontratista.

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La respuesta de Gustavo Petro y sus cuestionamientos a la fecha del registro

Frente a la difusión del video, el expresidente se pronunció en la red social X para rechazar las acusaciones de presunta corrupción y desestimar las interpretaciones sobre su conducta privada. El mandatario cuestionó el enfoque mediático sobre sus comunicaciones afectivas y defendió las muestras de cariño como actos legítimos.

Deicy Jiménez trabajó en el Congreso siendo la primera vicepresidenta del Senado la actual excongresista del Pacto Histórico María José Pizarro (@deicyjimenez_/Instagram)

“Me gusta. Ahora los besos se criminalizan, pero son fundamentales; nunca hay que dejar de darlos, siempre que se den a quien se lo merece y que los acepte, o se den a todo el mundo en general. Besos a la humanidad y a la vida”, expresó. Con estas palabras, intentó desligar las conversaciones personales de cualquier irregularidad administrativa.

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Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de determinar con precisión técnica la fecha y procedencia de la grabación, que carece de audio en varios fragmentos. El mandatario argumentó que establecer el momento exacto en que ocurrieron los hechos desmontaría la hipótesis de la prensa y afectaría la validez de las acusaciones.

“Algún verdadero periodista debería preguntar, de acuerdo a lo que observa: ¿y esos vídeos sin voz de qué año son? Creo que solo la fecha desplomaría toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial. ¿Hasta cuándo aguantaré?”, escribió el exmandatario en sus pronunciamientos sobre el asunto.

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