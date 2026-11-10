Otro medio de comunicación de Colombia denunció amenazas contra sus comunicadores y pidió la intervención de la Fiscalía: “Les toca callarse o nos los vamos a llevar a todos”

El Tercer Canal sería blanco de amenazas contra sus periodistas, según lo denunció el propio medio en sus canales oficiales (Andina - Tercer Canal)

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El medio digital Tercer Canal denunció en la madrugada del martes 10 de noviembre que su equipo periodístico fue blanco de una llamada intimidatoria en la que desconocidos exigieron el cese de sus labores informativas bajo amenaza de muerte; en un caso más de aparentes intimidaciones contra integrantes del gremio periodístico en Colombia.

El hecho ocurrió hacia el mediodía del lunes 9 de noviembre, cuando una persona no identificada advirtió de manera explícita: “Les toca callarse a los del Tercer Canal, o nos los vamos a llevar a todos”, afirmó el medio en mención, por lo que radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las pesquisas pertinentes.

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A través de sus redes sociales, el Tercer Canal denunció amenazas contra sus periodistas y pidió actuaciones de los organismos judiciales (@Tercer_Canal/X)

El fin: que se pueda individualizar a los autores de este mensaje, como lo informaron en sus redes sociales, que según los comunicadores no constituyen un hecho aislado, sino que formarían parte de una serie de presiones contra el ejercicio de la prensa en Colombia. Esto justo después de las amenazas contra Caracol TV, Caracol Radio y RCN.

La entidad informativa solicitó a las autoridades judiciales celeridad en los actos urgentes de investigación para evitar agresiones contra la integridad de sus integrantes.

La denuncia formal ante las autoridades judiciales

En su declaración pública, Tercer Canal calificó el episodio como un atentado directo contra la libertad de expresión. De acuerdo con el reporte suministrado por los periodistas, la advertencia telefónica buscó silenciar las coberturas que llevan a cabo sobre distintas problemáticas sociales y políticas, con mirada crítica al poder.

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Periodistas como Iván Gallo, del Tercer Canal, han sido crítico de la administración de Gustavo Petro (@Tercer_Canal/X - Presidencia)

Por este motivo, la dirección del medio acudió de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de aportar el registro del contacto telefónico y formalizar la solicitud de medidas de protección. “Agradecemos el respaldo de nuestra audiencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir informando al país”, puntualizaron.

El equipo enfatizó que el trabajo periodístico enfrenta un panorama de alta vulnerabilidad en el territorio, en el que diversos colectivos han reportado hostigamientos recientes. En el comunicado, el Tercer Canal agradeció el respaldo de su audiencia y ratificó su determinación de mantener las transmisiones habituales.

Y reiteraron que la labor informativa continuará pese a los intentos de censura promovidos por grupos al margen de la ley o actores interesados en frenar sus investigaciones.

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Caracol Televisión ha sido otro de los medios amenazados, según denuncias de este conglomerado periodístico y de entretenimiento (@ricarospina/X)

¿De dónde surgió el Tercer Canal que denunció amenazas contra sus periodistas?

El medio comenzó sus operaciones en el 2020 como una iniciativa de comunicación digital orientada a contrarrestar la concentración informativa de los conglomerados tradicionales de radio y televisión en Colombia. El proyecto fue impulsado en su etapa fundacional por el periodista Hollman Morris, cercano al expresidente Gustavo Petro.

En ese entonces, Morris se enfocó en un modelo de reportería enfocado en visibilizar a las comunidades de las zonas rurales y los territorios apartados de las grandes capitales. La denominación rescató una referencia histórica del sector de las telecomunicaciones, con la fallida licitación para adjudicar una tercera frecuencia privada.

Durante la década del 2010, el Estado colombiano adelantó convocatorias para entregar, entonces, lo que debía ser el tercer canal, pero quedaron truncadas debido a múltiples controversias regulatorias, disputas contractuales e incertidumbre jurídica. A partir de ese antecedente, este medio retomó el concepto, pero desarrollado en las redes sociales.

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Hollman Morris, que fue gerente de Rtvc, se destaca como uno de los fundadores del Tercer Canal (@infopresidencia/X)

Aunque fue calificado como un medio pro Petro, la línea editorial ha ido variando tras la salida de Morris, que asumió la gerencia de Rtvc y los escándalos que han salpicado al ex primer mandatario. Continúa la difusión de reportajes sobre derechos humanos, problemáticas ambientales, diversidad étnica y reivindicaciones de las comunidades.

La trayectoria del medio tras la salida de Hollman Morris

La estructura directiva de la plataforma experimentó transformaciones institucionales en los últimos años. Morris se desvinculó de manera definitiva del Tercer Canal con el propósito de evitar un régimen de inhabilidades y conflictos de interés al incorporarse a la administración de los medios públicos estatales, lo que influyó en la parrilla del medio.

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Tras el alejamiento de su fundador, el medio continuó su operación de manera independiente, bajo la conducción de un colectivo que conservó la agenda comunitaria y de derechos humanos. Pero que, asimismo, ha cuestionado las actuaciones de Petro durante su periodo, pero del mismo modo, las del hoy mandatario, Abelardo de la Espriella.