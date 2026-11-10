Colombia

Mary Luz Herrán salió en defensa de su exesposo Gustavo Petro tras ataques que ha recibido por las acusaciones de Deicy Jiménez: “Está siendo crucificado”

La ex pareja sentimental del líder de izquierda sostuvo que pueden cuestionarse los errores y contradicciones del exjefe de Estado sin desconocer su dimensión política

“Vampiros” y “aduladoras”, las críticas de Mary Luz Herrán al círculo de Gustavo Petro - (Chepa Beltran/Europa Press - @MaryLuzHerran/X)
“Vampiros” y “aduladoras”, las críticas de Mary Luz Herrán al círculo de Gustavo Petro - (Chepa Beltran/Europa Press - @MaryLuzHerran/X)
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Mary Luz Herrán, exesposa del expresidente Gustavo Petro, publicó un extenso mensaje en X en el que expresó preocupación por el estado personal del exmandatario, cuestionó a personas de su entorno y reconoció que mantuvo distancia de él incluso después de que llegó a la Presidencia.

En el texto, la exdirigente sostuvo que Petro enfrenta una exposición pública que, a su juicio, ha derivado en ataques y versiones sobre su vida privada, tras las recientes declaraciones de Deicy Jiménez en donde afirmó que en su administración se daban contratos a cambio de favores sexuales.

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Herrán abrió su reflexión con una pregunta sobre la situación emocional del exjefe de Estado. “¿Tan roto estaría Petro que, en algún momento, su vida buscaba escapar de esta terrible realidad?”, escribió, al aludir a la posibilidad de que él hubiera buscado apartarse de una realidad que calificó como difícil. También planteó que el expresidente tiene derecho a reservar espacios para sí mismo, revisar sus decisiones y atender su vida personal.

La ex esposa del exmandatario vinculó esa situación con el peso político que, según dijo, representa conducir el país y ser una de las principales figuras de la izquierda colombiana. “No debe ser fácil”, señaló acerca de esa responsabilidad.

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Mary Luz Herrán dijo que Gustavo Petro está “roto” y cuestionó a su entorno - (@MaryLuzHerran/X)
Mary Luz Herrán dijo que Gustavo Petro está “roto” y cuestionó a su entorno - (@MaryLuzHerran/X)

Dijo que no pidió contratos ni reuniones durante el gobierno

En su publicación, Herrán aseguró que no buscó beneficios personales ni espacios de cercanía con Petro desde que asumió la Presidencia.

“Durante su gobierno nunca lo busqué, nunca le pedí que me recibiera ni le dije que quería verlo. No tuve un solo contrato, ese no era mi interés”, afirmó, antes de precisar que tampoco solicitó reuniones ni tuvo contratos con el Estado.

Según relató, el contacto entre ambos estuvo mediado por su hijo, Andrés Gustavo, a quien definió como el vocero y enlace familiar. Explicó que le transmitía alertas sobre asuntos que podían afectar a sus allegados, riesgos políticos y situaciones sensibles, pero que no acudía a él con demandas personales.

La ex esposa de Petro sostuvo que nunca pretendió acompañarlo para elogiarlo o brindarle respaldo incondicional. “Ni para pedirle”, escribió. En cambio, afirmó que decidió recorrer distintas regiones del país para conocer necesidades de comunidades, acompañar asociaciones y canalizar sus planteamientos ante funcionarios públicos.

De acuerdo con su versión, esas gestiones buscaron que entidades estatales escucharan proyectos locales y atendieran demandas de sectores sociales.

Mary Luz Herrán defendió a Petro, criticó a sus cercanos y negó haber pedido contratos - (@MaryLuzHerran/X)
Mary Luz Herrán defendió a Petro, criticó a sus cercanos y negó haber pedido contratos - (@MaryLuzHerran/X)

La exesposa cuestionó el entorno político del expresidente

Uno de los pasajes centrales del mensaje estuvo dirigido al círculo cercano del exjefe de Estado. Herrán manifestó que le dolió no haber recibido respaldo como mujer política y acusó a varias personas de haber influido de forma negativa en decisiones de gobierno.

“Lo rodearon mujeres, aduladoras, falsas, hipócritas”, expresó. También atribuyó a algunas integrantes de ese entorno responsabilidad en desaciertos políticos.

Pese a esos cuestionamientos, aseguró que conserva su apoyo a Gustavo Petro y que espera que tenga una presencia activa como padre y abuelo.

Herrán afirmó que los comentarios recientes sobre asuntos íntimos de Petro la llevaron a revisar su propia actitud frente a la relación que mantuvieron. Señaló que, cuando el presidente la buscó tras asumir el cargo, respondió con frialdad como una forma de protección emocional.

“A veces pienso que quizá me equivoqué al tomar distancia. Cuando finalmente fue él quien me buscó, ya siendo presidente, apareció nuevamente mi frialdad habitual, esa forma de protegerme emocionalmente frente a los hombres con quienes he tenido alguna relación”, señaló.

La exesposa del presidente Gustavo Petro y activista política Mary Luz Herrán ha confirmado su intención de aspirar al Senado en las elecciones de 2026 - crédito @marylherran/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia
La exesposa de Petro admitió que tomó distancia y ahora cree que debió escucharlo más - (@marylherran/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia)

“Quizá debí escucharlo más”, escribió Herrán

La ex esposa del expresidente indicó que, en los encuentros que mantuvieron, las conversaciones se concentraron en temas políticos y no en sus hijos. A partir de esa experiencia, expresó que pudo haber actuado de otra manera.

“Quizá debí escucharlo más”, escribió. Añadió que apoyar a una persona implica también acompañarla y escucharla, más allá de defenderla en público. Herrán dijo que ahora considera que habría querido estar presente en determinadas circunstancias, aunque reconoció que esa posibilidad no formó parte de sus decisiones anteriores.

En el tramo final de su mensaje, sostuvo que Petro “está siendo crucificado” y afirmó que incluso sectores del Pacto Histórico buscan tomar distancia de él.

Herrán pidió que se esclarezcan las versiones que circulan y que se desmonten lo que describió como mentiras y una “cortina de humo” alrededor del expresidente. Además, atribuyó parte de ese escenario a un gobierno de derecha, sin precisar a cuál administración se refería.

La ex esposa de Petro sostuvo que es posible cuestionar las contradicciones y errores del mandatario sin desconocer su inteligencia, capacidad y peso político. Cerró con una nueva crítica a quienes, según ella, permanecen cerca del expresidente por interés económico: “Vampiros que lo rodean para su propio interés y bolsillo”.

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