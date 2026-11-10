Ley de Rescate: Congreso estaría dispuesto a eliminar artículo sobre el IVA a los alimentos de la canasta familiar

El Congreso de la República rechazó incluir un aumento del IVA a los alimentos de la canasta familiar en la Ley de Rescate Fiscal - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Guardar

El Congreso de la República no aprobaría un aumento del IVA sobre productos de la canasta familiar dentro de la Ley de Rescate económico, una de las principales objeciones que dejaron las comisiones económicas durante su reunión con el Gobierno nacional en Barranquilla.

Los legisladores advirtieron que no existe ambiente político para respaldar medidas que eleven el costo de los alimentos de consumo cotidiano. La discusión sobre el impuesto al valor agregado (IVA) se consolidó como una línea roja para varias bancadas, que también expresaron reparos frente a eventuales cobros para internet, medicina prepagada, vehículos híbridos y dispositivos electrónicos.

PUBLICIDAD

La iniciativa del Gobierno plantea cambios tributarios con los que busca aumentar el recaudo, entre ellos una posible ampliación del IVA a algunos bienes, ajustes en el impuesto de renta y gravámenes a distintos sectores. Sin embargo, el proyecto requiere el respaldo del Legislativo para convertirse en ley.

El encuentro entre representantes del Ejecutivo y miembros de las Comisiones Económicas del Congreso tuvo como propósito abrir una negociación alrededor de la ley de rescate económico, presentada con mensaje de urgencia.

El IVA a los alimentos enfrenta rechazo en el Congreso durante debate de Ley de Rescate - crédito Luisa González/Reuters

Durante la cita, los parlamentarios plantearon que los alimentos de la canasta básica deben quedar por fuera de cualquier ampliación del IVA. También cuestionaron la propuesta de devolver el impuesto a los hogares vulnerables, al considerar que su aplicación sería difícil.

PUBLICIDAD

El senador de la Alianza Verde, Eduardo Enríquez, afirmó que para su partido resultan problemáticos tanto el aumento de los aportes parafiscales como las modificaciones relacionadas con el IVA. Según expuso, devolver el impuesto tendría obstáculos operativos y el monto de recaudo contemplado por el Gobierno exigiría medidas de gran alcance.

La posición fue compartida por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, que señaló que hay resistencia frente a gravámenes sobre productos de la canasta familiar, internet para los estratos 1, 2 y 3, bienes y servicios turísticos y energías renovables.

La propuesta de aumentar los aportes al sistema de salud y de gravar la medicina prepagada es otro de los asuntos que genera oposición en el Congreso. Varios legisladores consideran que esas medidas trasladarían una carga adicional a los usuarios y limitarían el acceso a esos servicios.

PUBLICIDAD

La representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hilda Gutiérrez, sostuvo que su partido respalda una reducción del gasto estatal, pero rechaza que el ajuste recaiga sobre los hogares. “Sí a reducir el gasto público, no a gravar con IVA productos esenciales de la canasta familiar”, afirmó.

Entre las propuestas que generan resistencia figura también un posible IVA de 19% para los vehículos híbridos. El senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, planteó que el Gobierno debe profundizar los recortes al gasto público y revisar la estructura del Estado antes de incrementar la carga tributaria sobre la población.

Los congresistas también manifestaron preocupación por un aumento de los impuestos a los licores y las cervezas. Algunos advirtieron que un alza en esos precios podría estimular el contrabando y reducir los ingresos que reciben los departamentos por esos tributos.

PUBLICIDAD

El Partido Liberal pidió revisar la propuesta de incrementar el IVA a productos de la canasta familiar - crédito Partido Liberal

Frente a la propuesta formulada por el Gobierno nacional, el Partido Liberal planteó mantener el régimen tributario actual para la canasta básica y los insumos del sector agropecuario, además de reconsiderar los gravámenes aplicados a las bebidas y examinar los beneficios fiscales contemplados para el sector empresarial.

“La colectividad propone preservar el tratamiento tributario de los alimentos básicos y los insumos agropecuarios, revisar los impuestos a las bebidas y evaluar las reducciones tributarias empresariales previstas en el proyecto del Gobierno Nacional”, se observa en un comunicado emitido por el Partido Liberal.

El Congreso cuestiona una meta de recaudo cercana a $80 billones

Varios parlamentarios cuestionaron la viabilidad operativa del mecanismo de devolución del IVA dirigido a los hogares vulnerables - crédito @MinSaludCol/X

Las diferencias no se limitan a los impuestos propuestos. Los integrantes de las comisiones económicas también cuestionaron la meta de recaudo que persigue el Gobierno con la reforma.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las conversaciones expuestas tras la reunión, el Ejecutivo buscaría recaudar cerca de $80 billones. Desde el Congreso consideran que esa cifra no tendría respaldo durante el trámite legislativo y calculan que el texto que eventualmente logre aprobación podría recaudar entre $15 billones y $20 billones.

La distancia entre ambas posiciones anticipa una negociación sobre el alcance de la ley de rescate económico. El objetivo de las bancadas es reducir las medidas que, según han señalado, incidirían en el costo de vida de los colombianos.

Centro Democrático propuso vender una participación de Ecopetrol

El Centro Democrático planteó la venta de una participación de Ecopetrol como alternativa para financiar las necesidades fiscales de la Nación - crédito Luisa González/Reuters

El Centro Democrático presentó una propuesta alternativa para financiar parte de las necesidades fiscales sin ampliar el IVA a alimentos, insumos agropecuarios, fertilizantes, maquinaria ni agroquímicos.

PUBLICIDAD

La colectividad propuso evaluar la venta de una participación de Ecopetrol, con prioridad para el sector solidario y los inversionistas institucionales. También planteó eliminar para 2027 impuestos como el 4 por 1.000, los gravámenes a las bebidas azucaradas y ultraprocesadas, el impuesto de timbre, el impuesto a la gasolina, el tributo al carbono y el gravamen a las bolsas plásticas.

El partido sugirió, además, reducir la tarifa sobre dividendos de 20% a 10%, bajar de 15% a 10% el impuesto a las ganancias ocasionales y disminuir de 35% a 15% la tarifa de renta para nuevas exportaciones empresariales con valor agregado.

PUBLICIDAD

La propuesta de vender acciones de Ecopetrol fue rechazada por la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de la empresa. La organización señaló que la petrolera aportó $180 billones a la Nación durante los últimos cuatro años por impuestos, regalías y dividendos, y pidió fortalecer las actividades de petróleo y gas.

Gobierno y Congreso instalarán mesas técnicas para buscar acuerdos

Tras la reunión en Barranquilla, el Gobierno nacional y el Congreso acordaron instalar mesas técnicas durante esta semana para revisar las propuestas tributarias y buscar consensos.

La negociación incluirá el IVA a alimentos, los aportes a salud, los impuestos a licores, la declaración de renta, la tributación sobre internet y dispositivos electrónicos, así como las medidas de austeridad estatal.

PUBLICIDAD

El proyecto cuenta con mensaje de urgencia y deberá discutirse dentro del calendario legislativo. Las sesiones ordinarias del Congreso finalizan el 17 de diciembre, aunque el Gobierno podría convocar a sesiones extraordinarias para continuar el debate sobre la ley de rescate económico.