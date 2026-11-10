Álvaro Uribe reveló si le gustan los operativos en los que participa Abelardo de la Espriella: “Dios quiera que tenga éxito”

Álvaro Uribe respaldó la política de seguridad de Abelardo de la Espriella (Joel González/Presidencia - Álvaro Tavera/Colprensa)

Guardar

El expresidente Álvaro Uribe Vélez evitó profundizar sobre las escenas en las que el mandatario Abelardo de la Espriella encara directamente a presuntos delincuentes capturados durante operativos de la fuerza pública, optando por respaldar la política de seguridad territorial y la cooperación militar internacional que adelanta la actual administración en todo el territorio colombiano.

Durante una entrevista concedida a la revista Semana, el líder natural del Centro Democrático fue indagado en forma concreta sobre los registros audiovisuales que el actual jefe de Estado suele publicar en su cuenta personal de la red social X, en donde se le observa frente a personas aprehendidas pronunciando de manera reiterada la frase: “Bienvenidos a la Patria Milagro”.

PUBLICIDAD

Al responder sobre este proceder frente a las cámaras en procedimientos judiciales, el ex jefe de Estado tomó distancia: “Yo soy prudente y en eso solo me refiero a un tema: la determinación que ha tenido el presidente de recuperar la seguridad y Dios quiera que tenga éxito”.

Álvaro Uribe defendió la cooperación de Colombia con Estados Unidos e Israel y aseguró que estas alianzas no representan una pérdida de soberanía (Centro Democrático)

En sus declaraciones, Álvaro Uribe puso sobre la mesa el complejo contexto de orden público que atraviesan varias zonas del país, mencionando acontecimientos recientes como el ataque perpetrado con drones en el departamento de Bolívar, hecho violento que dejó un saldo de tres uniformados militares fallecidos en cumplimiento de sus labores operativas en terreno.

PUBLICIDAD

El exmandatario recordó que De la Espriella acumula apenas tres meses en la Casa de Nariño desde su posesión el 7 de agosto, por lo que consideró prematuro exigir resultados absolutos en un escenario de criminalidad que calificó como una herencia directa de las decisiones adoptadas durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.

Para afrontar esa problemática de violencia, el dirigente político reiteró sus votos de confianza en la gestión gubernamental y en las alianzas estratégicas internacionales suscritas por el actual mandatario: “Esperemos que con la voluntad de él, con su determinación, con el apoyo de Estados Unidos y de Israel, se pueda mejorar”.

PUBLICIDAD

El expresidente se refirió a los videos en los que De la Espriella repite la frase "Bienvenidos a la Patria Milagro" durante operativos de seguridad (Europa Press)

En esa misma línea, el expresidente Álvaro Uribe desestimó los cuestionamientos formulados por los sectores de oposición, quienes aseguraron en debates legislativos y redes sociales que acudir al respaldo de agencias de inteligencia extranjeras representa una cesión de la soberanía de la nación.

Frente a esos reparos ideológicos, el dirigente de centroderecha sostuvo que la soberanía nacional no se compromete por coordinar labores defensivas con gobiernos aliados, por lo que reiteró para la revista en mención: “Que nos ayude Estados Unidos o Israel no es perder la soberanía. Lo que se está haciendo es que, a través de la seguridad, nos ayuden a recuperar la soberanía para el Estado colombiano, para nuestra democracia”.

PUBLICIDAD

Las operaciones de seguridad en las que Abelardo de la Espriella ha participado

Las intervenciones en terreno de Abelardo de la Espriella se convirtieron en un sello distintivo de su estrategia comunicacional a partir de septiembre de 2026, fecha en que se adelantó la operación Iron en el centro de Cali (Valle del Cauca), lugar donde el primer mandatario ingresó a una vivienda allanada por microtráfico y encaró a los detenidos con la consigna que hoy marca sus publicaciones oficiales.

El presidente dejó en claro que no permitirá que la delincuencia organizada se tome a Cali - crédito Presidencia

Posteriormente, en octubre, durante el desarrollo de la operación Blindaje 360 en el departamento del Atlántico, el mandatario confrontó de manera directa a Edgardo David Viloria Barrios, conocido con el alias de Ñoño, a quien le recriminó sus presuntas conductas delictivas de extorsión, hurto y secuestro mientras permanecía esposado bajo custodia del Bloque Operacional de Seguridad Urbana.

PUBLICIDAD

El uso de esta narrativa institucional trascendió los operativos contra la delincuencia común e impactó procesos penales de carácter político, como ocurrió durante el traslado carcelario de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en donde dirigentes afines al Gobierno emplearon la misma expresión frente a la prensa para celebrar la revocatoria de la detención domiciliaria.

Asimismo, la frase fue adoptada de forma cotidiana por secretarios de movilidad, agentes de tránsito y miembros de la fuerza disponible en operativos barriales en diversas capitales, usándola al momento de inmovilizar motocicletas o requerir a infractores de normas locales de convivencia.

PUBLICIDAD

Los operativos contra estructuras criminales y las intervenciones públicas del mandatario han generado debate sobre la estrategia de comunicación del Gobierno en materia de seguridad (Presidencia de la República)

Cabe señalar que, en materia de seguridad, el Gobierno nacional y la fuerza pública han propinado duros golpes letales a las estructuras criminales. Entre ellos destaca la baja de alias Bendito Mejor y de su pareja, “La Bebecita”, cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conocidas como Los Pachenca; un resultado, junto a otros similares, que el mandatario ha exhibido en sus redes sociales.