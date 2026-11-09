Colombia

Salario mínimo de 2027: el Dane reveló el dato de inflación de octubre de 2026, clave para el aumento del sueldo para millones de trabajadores

De acuerdo con lo indicado por la entidad, el IPC en Colombia todavía está lejos de la meta del Banco de la República, que es entre 2% y 4%

Dinero - Colombia
Cualquier aumento del salario mínimo impacta la inflación - Colprensa
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer, el 9 de noviembre de 2026, los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de septiembre de este año, clave para el aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia, ya que es el piso de la negociación que tendrán trabajadores y empresarios para concertar la subida.

De acuerdo con la entidad, la cifra anual se ubicó en 6,30% y subió 0,79 puntos porcentuales (pp) frente a la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,51%.

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Además, precisó que esta cerró en 5,94% en el acumulado del año, es decir, una subida de 1,2 puntos frente al 4,74% del mismo lapso de 2025. En cuanto a la variación mensual, esta fue de 0,20%, mayor en 0,2 puntos al 0,18% de octubre de 2025. El resultado estuvo cerca de lo que esperaba el mercado.

En octubre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,30%, mientras que la variación mensual fue de 0,20% y la variación año corrido fue 5,94% - Dane
En octubre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,30%, mientras que la variación mensual fue de 0,20% y la variación año corrido fue 5,94% - Dane

Lejos de la meta del Banco de la República

De esta manera, la cifra sigue lejos de la meta del Emisor, entre 2% y 4%, lo que haría que la junta directiva del banco central decida reducir la tasa de interés (actualmente en 12,25%), que es lo que cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto.

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