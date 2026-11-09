Salario mínimo de 2027: el Dane reveló el dato de inflación de octubre de 2026, clave para el aumento del sueldo para millones de trabajadores

Cualquier aumento del salario mínimo impacta la inflación - Colprensa

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer, el 9 de noviembre de 2026, los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de septiembre de este año, clave para el aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia, ya que es el piso de la negociación que tendrán trabajadores y empresarios para concertar la subida.

De acuerdo con la entidad, la cifra anual se ubicó en 6,30% y subió 0,79 puntos porcentuales (pp) frente a la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,51%.

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Además, precisó que esta cerró en 5,94% en el acumulado del año, es decir, una subida de 1,2 puntos frente al 4,74% del mismo lapso de 2025. En cuanto a la variación mensual, esta fue de 0,20%, mayor en 0,2 puntos al 0,18% de octubre de 2025. El resultado estuvo cerca de lo que esperaba el mercado.

En octubre de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,30%, mientras que la variación mensual fue de 0,20% y la variación año corrido fue 5,94% - Dane

Lejos de la meta del Banco de la República

De esta manera, la cifra sigue lejos de la meta del Emisor, entre 2% y 4%, lo que haría que la junta directiva del banco central decida reducir la tasa de interés (actualmente en 12,25%), que es lo que cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto.

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