Caso Juan Felipe Rincón: Fiscalía reveló detalles del presunto engaño previo a la agresión contra el hijo del exdirector de la Policía Nacional y acusó a cinco procesados

El caso se presentó el 24 de noviembre de 2024 en un parque del barrio Quiroga, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe (Policía Nacional y Facebook)

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La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra cinco personas por los hechos de tortura agravada que, según la investigación, ocurrieron antes de la muerte del joven Juan Felipe Rincón Morales el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá.

El proceso también incluye conductas relacionadas con la presunta manipulación de una declaración y el ocultamiento del celular de la víctima, que era el hijo del exdirector de la Policía Nacional, general William Rincón.

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La hipótesis expuesta en audiencia indica que el contacto con Rincón comenzó días antes mediante perfiles en redes sociales administrados, presuntamente, por Katherine Andrea Sotelo Torres con participación de dos menores de edad.

Uno de los perfiles, que habría sido creado el 14 de noviembre de 2024, cambió de nombre al día siguiente y sirvió para iniciar conversaciones con el joven, primero por mensajes y luego a través de otra cuenta atribuida a una adolescente de 16 años.

Según el ente acusador, en esos intercambios se enviaron fotografías y se buscó que Rincón aceptara reunirse con la joven. La adolescente lo habría invitado inicialmente a una vivienda de la localidad de Rafael Uribe Uribe, pero el encuentro se concretó el 23 de noviembre en el centro comercial Titán Plaza. Los dos se dirigieron luego al apartamento de la víctima, de acuerdo con la reconstrucción presentada por el fiscal.

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El traslado al barrio Quiroga habría sido parte de un plan para agredirlo

Al día siguiente, Juan Felipe Rincón salió hacia el barrio Quiroga acompañado por la adolescente. Antes pasaron por la casa de Sergio Felipe Rico Rueda, integrante de la Policía Nacional y conductor del esquema de protección asignado al joven. Finalmente, los tres se desplazaron en el vehículo oficial hacia el sector donde ocurrió la confrontación.

La Fiscalía afirmó que el trayecto fue organizado con antelación por varias personas, entre ellas Katherine Andrea Sotelo, Andrés Camilo Sotelo Torres, Yeimi Tatiana Vega López y la menor de 16 años. A ese supuesto plan se habrían sumado Juan Sebastián Ávila Ochoa y Solangel Trujillo Devia. El propósito, según la acusación, era llevar a Rincón a una vivienda para someterlo a castigo físico y psicológico, además de quitarle el teléfono.

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