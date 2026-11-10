Abelardo de la Espriella reaccionó a la llegada de Luz Stella Murgas a la Andi y abrió la puerta para una nueva relación con los empresarios

Luz Stella Murgas se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Andi desde su fundación en 1944, lo que representa un hecho histórico en los 82 años de trayectoria de la organización (Luis Jaime Acosta/REUTERS-Luisa Gonzalez/REUTERS)

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La elección de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) comenzó a generar reacciones desde diferentes sectores políticos y empresariales. Una de ellas fue la del presidente Abelardo de la Espriella, quien felicitó a la dirigente y manifestó su expectativa de que el sector público y privado trabajen conjuntamente para promover el desarrollo económico del país.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado se pronunció sobre la designación de Murgas, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia del principal gremio empresarial del país desde su fundación, en 1944.

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En su mensaje, De la Espriella hizo referencia a la necesidad de contar con un empresariado que contribuya a la inversión, la generación de puestos de trabajo y el crecimiento económico: “Felicitaciones a @luzstellamurgas, presidenta de la ANDI. Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación”.

El mandatario manifestó su interés en fortalecer la relación entre el Gobierno y el sector privado (@ABDELAESPRIELLA/X)

También expresó su disposición a construir acuerdos entre el Gobierno y las empresas. “Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos”, escribió el mandatario.

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El pronunciamiento se produjo en un momento de transición para la Andi, después de la salida de Bruce Mac Master, quien estuvo al frente de la organización durante cerca de 13 años. Su reemplazo representa un nuevo capítulo para el gremio, especialmente por los desafíos que implica recuperar y fortalecer los espacios de interlocución con el Ejecutivo.

La relación entre el Gobierno y la Andi, uno de los principales retos de la nueva etapa

La nueva dirección de la Andi tendrá el desafío de recuperar y fortalecer los espacios de diálogo con el Gobierno, sin comprometer la independencia y autonomía del gremio empresarial (Colprensa)

La felicitación de De la Espriella se sumó a la reacción del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, quien también expresó su disposición a trabajar con la nueva presidenta de la Andi.

El funcionario destacó que su designación constituye un hecho histórico para el gremio y planteó la importancia de avanzar en una agenda conjunta. “Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, escribió Gómez Amín en X.

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El mensaje del presidente adquiere relevancia por los antecedentes de la relación entre el Gobierno y la organización empresarial durante la dirección de Mac Master. La salida del anterior presidente estuvo acompañada de tensiones institucionales y diferencias sobre la independencia del gremio frente a la administración nacional.

Mac Master oficializó su renuncia el 1 de octubre de 2026. En la comunicación presentada ante la Junta Directiva hizo referencia a la existencia de “múltiples presiones externas”, que, según explicó, limitaron la capacidad de la organización para actuar con autonomía y defender principios como la libre empresa, la institucionalidad y la propiedad privada.

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La salida de Mac Master estuvo precedida por tensiones con el Gobierno nacional (Andi)

Entre los hechos señalados en el contexto de su salida estuvieron las dificultades en los canales de comunicación con el Ejecutivo y movimientos dentro del sector empresarial. Algunas compañías se retiraron de comités o cámaras específicas de la Andi, entre ellas los ingenios Incauca y Providencia, Sucroal y Coca-Cola FEMSA.

En ese escenario, la Junta Directiva manifestó, tras aceptar la renuncia de Mac Master, su intención de mantener abiertos los espacios de interlocución con el Gobierno, sin dejar de lado la independencia y autonomía institucional del gremio.

Por eso, la llegada de Murgas estará acompañada del desafío de mantener una relación de trabajo con el Ejecutivo y, al mismo tiempo, representar los intereses de las empresas afiliadas a la organización.

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Los desafíos de Luz Stella Murgas al frente del gremio empresarial

Murgas presidió Naturgás desde 2021 y cuenta con experiencia en el sector minero-energético (@NaturgasCol/X)

Murgas fue elegida por la Junta de Dirección General de la Andi, después de que la comisión encargada del proceso presentara su informe sobre los candidatos. Antes de su designación, se desempeñaba como presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), cargo que ocupaba desde 2021.

Es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario de esa institución. Además, cuenta con experiencia en el sector minero-energético, donde trabajó en Ecopetrol y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Entre las responsabilidades que asumirá están representar los intereses de empresas de diferentes actividades económicas, promover la competitividad y productividad, impulsar la inversión y contribuir a la generación de empleo formal. Su gestión también estará relacionada con asuntos como la libertad de empresa, la institucionalidad y el desarrollo sostenible, así como con la construcción de espacios de diálogo entre los empresarios y el Gobierno.

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De esta manera, los mensajes de felicitación del presidente y la del ministro de Comercio plantean la disposición del Ejecutivo para establecer una agenda de trabajo con la nueva dirección de la Andi. La posibilidad de mantener una interlocución institucional, sin afectar la autonomía del gremio, será uno de los asuntos centrales de esta nueva etapa.