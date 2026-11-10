Colombia

2.150 mensajes habrían revelado años de conversaciones entre Gustavo Petro y Deicy Jiménez: aumenta polémica por ‘sexocontratos’

Los registros divulgados por la Agencia de Periodismo Investigativo mostrarían chats sobre consignaciones de $2 millones y $1,2 millones, además de presuntas peticiones sobre vinculaciones en entidades estatales

Retrato ilustrado de Gustavo Petro a la izquierda, Deicy Jiménez a la derecha y un teléfono móvil en el centro con burbujas de diálogo.
La Agencia de Periodismo Investigativo divulgó 2.150 mensajes atribuidos a Gustavo Petro y Deicy Jiménez, correspondientes a conversaciones entre 2022 y 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El contenido íntegro de las presuntas conversaciones entre el expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez quedó expuesto tras la divulgación de 2.150 mensajes que documentan cuatro años continuos de relación íntima, transferencias de dinero y gestiones burocráticas para ubicar a la mujer en nóminas del Estado.

El material digital, revelado en su totalidad por la Agencia de Periodismo Investigativo (API), abarca las comunicaciones sostenidas entre el 11 de mayo de 2022 y finales de mayo de 2026 a través de WhatsApp y perfiles de Facebook que utilizaban identidades de filósofos y teóricos como Michel Foucault, Mijail Bujarin, Bakunin, Penser Lesujet, Heráclito Sánchez y Altheaïs Monteluz.

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Los registros cronológicos habrían evidenciado que los contactos abarcaron las etapas de Petro como senador, candidato en campaña, mandatario en funciones y expresidente de la República. A lo largo de ese periodo, los mensajes sentimentales y de contenido íntimo habrían coincidido con el envío de hojas de vida, solicitudes de prórrogas en contratos oficiales y advertencias sobre dificultades económicas.

Gustavo Petro habría utilizado perfiles de Facebook con nombres de filósofos y teóricos como Michel Foucault, Mijaíl Bujarin, Bakunin y Heráclito Sánchez para comunicarse con Deicy Jiménez (Wikimedia - dibujo de John William Cook)
Gustavo Petro habría utilizado perfiles de Facebook con nombres de filósofos y teóricos como Michel Foucault, Mijaíl Bujarin, Bakunin y Heráclito Sánchez para comunicarse con Deicy Jiménez (Wikimedia - dibujo de John William Cook)

Frente a la controversia pública originada por las denuncias de Jiménez, que afirmó que sus contratos por más de $130 millones correspondían a contraprestaciones personales, el ex jefe de Estado rechazó cualquier conducta ilícita: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”.

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En aquel comunicado, Gustavo Petro señaló: “Ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan trabajo sexual, para que tengan opciones de vida diferentes, como he demostrado en la administración pública mediante programas concretos y financiados, es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones sexuales”.

Cuando me enamoro, soy fiel. Y cuando no existe el amor, lo busco, aunque he aprendido que llega cuando tiene que llegar”, escribió en su comunicado, cuando la denuncia acababa de ‘estallar’.

Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X

Los mensajes sobre contratos, consignaciones y gestiones laborales

A pesar de ese desmentido, los mensajes que se empezaron a revelar muestran un seguimiento detallado a los trámites laborales de la mujer en dependencias públicas. Desde el primer intercambio registrado el 11 de mayo de 2022, antes de la primera vuelta presidencial, Jiménez pidió respaldo para mantener su empleo en el Congreso: “Amor, qué pena molestarte. Es para recordarte que me ayudes a prorrogar el contrato, ya este mes finaliza, a lo que el interlocutor respondió: “Vale, mi reina”.

Posteriormente, tras consolidarse la victoria electoral en junio de 2022, el usuario —que supuestamente sería de Petro y que fue divulgado por API— aconsejó a Jiménez buscar apoyo con las nuevas bancadas legislativas para asegurar su continuidad laboral: “Hay que decirle a alguien que te lo prorroguen. El problema es que cambia el Congreso. Pues a alguien que llegue al nuevo Congreso”.

Una vez instalado el Gobierno nacional en la Casa de Nariño, las gestiones continuaron a través de enlaces directos como Jesusita Quiroz Gualteros, colaboradora del exmandatario durante su paso por el legislativo. El 8 de agosto de 2022, durante el primer día hábil del mandato, la cuenta le escribió a Jiménez: “¿Cómo estás, mi reina? Hablé con Jesusita y me dice que está averiguando por qué no te han contratado. Llámala, por favor”.

La Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación coordinan labores ante las denuncias de Deicy Jiménez contra el presidente Gustavo Petro - crédito captura de video/@deicyjimenez_/Instagram
Deicy Jiménez sostiene que recibió contratos en diferentes entidades estatales durante el periodo en que habría mantenido una relación personal con Gustavo Petro (@deicyjimenez_/Instagram)

A la par de las gestiones en entidades oficiales, las conversaciones registran giros directos de recursos. El 26 de agosto de 2022, el interlocutor pidió una cuenta de ahorros para consignar dinero y horas después preguntó: “¿Te consignaron dos millones?”. La mujer confirmó la recepción al señalar: “Sí, amor, muchas gracias, andaba en rines”. En agosto de 2023 se coordinó una segunda entrega de $1.200.000 destinada a cubrir el arriendo de su vivienda.

La relación contractual de Jiménez habría incluido asignaciones en el Senado de la República durante 2023 y 2024 para labores de archivo y digitalización, con ingresos mensuales de $3,4 millones. Posteriormente, en diciembre de 2024, ingresó a la nómina de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tras reunirse de manera directa con su directora Yennifer Parra.

El trato entre ambos comenzó a deteriorarse en mayo de 2025 en medio de reclamos de la mujer por deudas acumuladas, diferencias con el equipo de la entonces senadora María José Pizarro y cuestionamientos por supuestos tratos preferenciales hacia otras personas de su entorno. Durante una discusión en la madrugada del 16 de mayo, en la que el interlocutor insistía en conocer qué nivel académico tenía para ubicarla salarialmente, Jiménez respondió: “Gustavo, siempre me pregunta lo mismo”, dejando expuesta la identidad del destinatario.

Cabe señalar que algunas conversaciones ya habían sido expuestas en su momento por la revista Semana.

Un teléfono inteligente negro sobre una mesa de madera oscura con un recuadro de notificación encendido en la pantalla.
El material digital entregado por Jiménez permanece bajo custodia de la Fiscalía, que deberá establecer su autenticidad y eventual relevancia dentro de las investigaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La totalidad de los archivos digitales, sumados al teléfono celular que contiene registros de llamadas, mensajes de audio y un video grabado en un entorno privado, permanece bajo cadena de custodia en la Fiscalía General de la Nación. Mientras la Corte Suprema de Justicia revisa los contratos suscritos en el Legislativo y la Procuraduría adelanta indagaciones disciplinarias, la defensa del exmandatario insiste en que las interacciones hicieron parte de la intimidad de dos adultos y mantiene una denuncia contra Jiménez por supuesta falsedad documental.

Las conversaciones que habrían dejado al descubierto a Petro

Cabe destacar que, mientras todo esto se conoció, la periodista Darcy Quinn también reveló una grabación de pantalla que habría hecho la misma Deicy Jiménez cuando supuestamente tuvo una videollamada con Petro y chateaban a la vez.

En el material divulgado el 9 de noviembre, el exmandatario se habría comunicado con la joven mediante un perfil de Facebook registrado a nombre de “Andrés Maldonado Beltrán”. En la grabación, el usuario le escribe frases como “Estás linda” y le solicita “Párate”, a lo que la mujer se niega expresando: “No lo voy a hacer. Me da pena”, momento en el que el contacto replica: “Bueno, mejor personalmente. Te veo rozagante. Linda”, para concluir tras la llamada con el mensaje: “Chévere. Me hacía falta verte”.

La publicación del video por parte de la periodista Darcy Quinn, sobre los supuestos perfiles falsos que utilizaba el expresidente Petro para comunicarse con mujeres - (@darcyquinnr/x)
La publicación del video por parte de la periodista Darcy Quinn, sobre los supuestos perfiles falsos que utilizaba el expresidente Petro para comunicarse con mujeres (@darcyquinnr/x)

El material audiovisual no prueba por sí solo la autenticidad técnica de la cuenta ni la comisión de delitos, pero se incorpora a los elementos entregados por Jiménez en el expediente por presuntos contratos otorgados a cambio de favores personales y que se suma al video que la joven compartió en que se habría compartido un espacio íntimo con Petro.

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