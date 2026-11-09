Trabajadores que ganan dos salarios mínimos verían una nueva reducción en sus ingresos por nueva regla del Gobierno De la Espriella: a qué se debe

La clase media se vería muy afectada con la reforma tributaria o ley de rescate del Gobierno - Luisa González/Reuters

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Un análisis de Crowe Co sobre el proyecto de ley 477 de 2026 o ley de rescate del Gobierno de Abelardo de la Espriella advirtió serios problemas para millones de trabajadores en Colombia. Dice que un empleado en el país podría perder $52.526 mensuales en su ingreso neto si su salario supera en un peso el umbral de dos salarios mínimos, pese a ganar más. Se trata de una simulación basada en las reglas propuestas por la iniciativa radicada en el Congreso de la República el 29 de octubre de 2026, y no de una norma vigente.

Según el estudio, aquella persona que gane con exactitud dos salarios mínimos —$3.501.810, con base en el mínimo de 2026 de $1.750.905 (sin auxilio de transporte) — recibiría $3.221.665 después de descontar salud y pensión. Si la remuneración sube a $3.501.811, el dinero que llegaría a su bolsillo caería a $3.169.139.

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El mecanismo que genera esa caída radica en la forma en que se calcularía el aporte a salud. Al respecto, el socio líder de Tax & Legal de Crowe Co, Juan Carlos Arbeláez, explicó que “según el texto radicado, el nuevo aporte del 5,5% se cobraría sobre todo el salario, no solo sobre la parte que supere los dos salarios mínimos”.

Umbrales salariales y descuentos que cambiarían

El aporte a salud pasaría del 4% al 5,5% al superar dos salarios mínimos, y se calcularía sobre el sueldo completo, no sobre el peso que excede el umbral. Esa aplicación sobre la totalidad de la base salarial convierte el aumento nominal en una caída del ingreso neto. Para recuperar el ingreso previo al cruce del umbral, el trabajador necesitaría un alza de $58.042 y alcanzar un sueldo de $3.559.852 mensuales. El análisis identifica, además, incrementos en los descuentos de salud de $ 35.018 al cruzar cuatro salarios mínimos y de $87.545 al superar diez.

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La posible afectación abarcaría a 2.431.354 cotizantes dependientes con ingresos base de cotización superiores a dos salarios mínimos, según datos de julio de 2026 de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp). Dicha cifra permite dimensionar el universo de trabajadores expuestos a los nuevos rangos planteados por el proyecto.

Los escenarios excluyen la retención en la fuente y otros descuentos, por lo que las cifras reflejan solo el efecto simulado de las cotizaciones a salud y pensión bajo las condiciones examinadas.

Asimismo, el análisis distingue esas reglas propuestas de obligaciones y beneficios ya existentes. Con las normas actuales, el que supere dos salarios mínimos puede perder el auxilio de transporte de $249.095 fijado para 2026, mientras que desde cuatro salarios mínimos rige un aporte del 1% al Fondo de Solidaridad Pensional, una obligación que no crea el proyecto.

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Arbeláez advirtió que los umbrales se desplazan junto con la remuneración básica. Dijo que “como los límites se mueven con el mínimo, el solo aumento de este puede sacar o meter trabajadores en un rango”.

Costo adicional que enfrentarían las empresas

Las empresas actualmente exoneradas de ciertos aportes también enfrentarían un alza en sus costos laborales. Según la simulación:

Si un empleado pasa de dos salarios mínimos exactos a dos salarios mínimos más un peso, el costo mensual para el empleador aumentaría $ 210.109, porque comenzaría a pagar el 6% del salario por salud, Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

El efecto sería mayor al superar tres salarios mínimos, equivalentes a $ 5.252.715. Un aumento de un peso elevaría el costo mensual del empleado en $ 393.955: $ 393.954 por el salto de los aportes empresariales del 6% al 13,5% sobre todo el salario, más el peso adicional de la remuneración.

Crowe Co también simuló un aumento salarial del 5%, de dos a 2,1 salarios mínimos. En ese escenario, el trabajador recibiría 3,3% más después de descuentos, mientras el costo empresarial crecería 10,4%, incluidos aportes a pensión, caja de compensación y riesgos laborales. Ese cálculo no incorpora prestaciones sociales ni otros gastos asociados a la relación laboral.

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Arbeláez Mesa planteó que la diferencia entre el alza neta para el empleado y el encarecimiento para el empleador podría influir en las decisiones de contratación. Anotó que “es posible que las empresas respondan con aumentos salariales más moderados, menos contratación formal o más presión hacia la informalidad”.

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Ante ese escenario, los trabajadores deberían revisar el ingreso neto que recibirían tras los descuentos y los beneficios que podrían dejar de percibir. Las empresas, a su vez, tendrían que calcular el costo total de cada incremento salarial e identificar a los empleados que cruzarían los límites planteados. El experto propuso una alternativa para evitar los saltos abruptos entre rangos.

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Dijo que “si el Congreso optara por una tarifa aplicada solo al excedente, como en renta, el salto desaparecería”.

Las cotizaciones a salud y las exoneraciones incluidas en la simulación no están vigentes. Su eventual aplicación dependerá de que el Congreso apruebe el Proyecto de Ley 477 de 2026 y del texto definitivo que resulte del trámite legislativo. El diseño final de los aportes determinará si un aumento salarial preserva o erosiona el ingreso disponible del trabajador.