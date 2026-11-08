Jaminton Campaz no se unirá a la selección Colombia para enfrentar a Chile en Cali: este será su reemplazo

Jaminton Campaz no se unirá a la concentración de la selección Colombia por una lesión - (AP Foto/Lindsey Wasson)

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La Federación Colombiana de Fútbol anunció que Jaminton Campaz no se unirá a la concentración de la selección para enfrentar a Chile el 13 y 17 de noviembre del 2026, a pesar de ser convocado por el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo.

En la tarde del 8 de noviembre del 2026, la entidad dio a conocer la información a través de un correo electrónico en el que comunicó la razón:

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“El cuerpo técnico de la Selección Colombia comunica que el jugador Jaminton Campaz presentó una lesión en el reciente partido con su club, Rosario Central, la cual le impide sumarse a la concentración para los partidos amistosos programados en esta fecha FIFA de noviembre.

De acuerdo con el parte médico, el futbolista presenta un leve edema de sobrecarga muscular en el muslo izquierdo", fue lo que indicó la entidad.

El comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol informando la baja de Jaminton Campaz en la selección y la inclusión de Óscar Cortés en su reemplazo - (Federación Colombiana de Fútbol)

¿Quién reemplazará a Jaminton Campaz en la selección Colombia?

El comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol culminó anunciando el reemplazo de Jaminton Campaz en la convocatoria, para enfrentar a Chile el viernes 13 y martes 17 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali:

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“El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Campaz una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando su talento al combinado nacional.

En su lugar, el jugador Óscar Cortés, del Club Atlético Huracán, se unirá a la convocatoria".

Óscar Cortés será el reemplazo de Jaminton Campaz en la selección Colombia - (AFP)

¿Quién es Óscar Cortés, ya jugó en la selección Colombia?

Óscar Cortés tiene 22 años y nació el 3 de diciembre de 2003. Juega como extremo izquierdo, es diestro y mide 1,78 metros. Milita en Huracán de Argentina, donde utiliza el dorsal 7, la misma liga del jugador que reemplazó, Jaminton Campaz quien juega en Rosario Central.

Según su perfil de FotMob, en la Liga Profesional 2026 acumuló un gol, cuatro asistencias, 1.117 minutos y dos tarjetas amarillas, con una valoración promedio de 6,93.

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Cortés se formó y debutó profesionalmente en Millonarios, su rendimiento allí le permitió pasar al Lens de Francia en 2023. Luego tuvo etapas en Rangers de Escocia y Sporting de Gijón de España antes de llegar a Huracán. FotMob registró pasos por Lens B y señala que ganó la Copa Colombia 2022 con Millonarios.

Ya jugó para la selección mayor de Colombia, Debutó el 16 de junio de 2023 en un amistoso ante Irak y sumÓ una aparición sin goles con el equipo absoluto. Además de su paso por la selección mayor, Cortés tuvo presencia en los combinados juveniles de Colombia.

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Con la selección Sub-20 colombiana disputó 14 partidos y marcó siete goles entre enero y junio de 2023, mientras que con la Sub-23 sumó dos apariciones. Su rendimiento en esas categorías precedió a su estreno con el equipo absoluto, con el que jugó un amistoso ante Irak en junio de 2023.

Óscar Cortés debutó en el fútbol profesional con Millonarios - (Mariano Vimos/Colprensa)

Así quedó la convocatoria de la selección Colombia para enfrentar a Chile, con la inclusión de Cortés y la ausencia de Campaz

Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador) Camilo Vargas – Club Atlas (México) Devis Vásquez – AS Roma (Italia) Camilo Durán – Celtic F.C. (Escocia) Juan Arizala – Udinese Calcio (Italia) Daniel Arcila – Club León (México) Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (Inglaterra) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía) Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (Canadá) Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (Grecia) Óscar Cortés - Huracán (Argentina) Jhon Arias – Palmeiras (Brasil) Jhon Lucumí – Juventus F.C. (Italia) Juan Cabal – Juventus FC (Italia) Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia) Kevin Andrade – Zenit F.C. (Rusia) Jhon Solis – Birmingham City Football Club (Inglaterra) Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (Inglaterra) Nelson Deossa – Real Betis Balompié (España) Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal) Matías Orozco – C.D. Castellón (España) Óscar Perea – Club América (México) Camilo Mena– Korona Kielce (Polonia) Daniel Mosquera – Hellas Verona (Italia) Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia) Yáser Asprilla – Girona F.C. (España)