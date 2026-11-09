Colombia

Decomisan más de media tonelada de cocaína en zona rural de Norte de Santander: un hombre fue capturado

La operación de los uniformados permitió retirar 483 paquetes de estupefacientes, valorados oficialmente en más de USD 19 millones

El coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, reveló que la intervención policial en San Cayetano dejó bajo custodia a José Carrillo y abrió una pesquisa sobre la posible conexión del envío con el Frente 33 de las FARC (Policía Nacional)
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La Policía Nacional informó sobre la incautación de 518 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante un operativo en el corregimiento de Urimaco, en jurisdicción de San Cayetano, Norte de Santander. En el procedimiento fue detenido José Carrillo, que tendrá que responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El cargamento fue hallado durante acciones del Bloque Operativo de Seguridad Urbana (Bosur), una estrategia desplegada en Cúcuta y su área metropolitana. De acuerdo con la institución, los uniformados localizaron 483 paquetes de cocaína, cuyo peso total superó media tonelada.

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La operación se desarrolló en una zona rural cercana a Cúcuta, un corredor de relevancia para las autoridades por su ubicación en el departamento de Norte de Santander y su conexión con dinámicas de grupos armados y economías ilegales.

Además de la droga, las autoridades retuvieron un tractocamión valorado en cerca de $800 millones. El vehículo quedó incorporado al proceso judicial como uno de los elementos materiales de prueba que serán analizados por la Fiscalía General de la Nación.

La operación de uniformados dejó un detenido y permitió retirar 483 paquetes de estupefacientes (Policía Nacional)
La operación de uniformados dejó un detenido y permitió retirar 483 paquetes de estupefacientes (Policía Nacional)

En el operativo también se encontraron munición y elementos de uso táctico

En el mismo procedimiento fueron decomisados seis proveedores, 50 cartuchos calibre 5.56 milímetros y dos chalecos tipo arnés. La institución indicó que estos elementos serán sometidos a las verificaciones técnicas y judiciales correspondientes para determinar su procedencia y un posible vínculo con actividades delictivas en la región.

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La munición calibre 5.56 milímetros suele ser utilizada en fusiles y otras armas largas. Por ello, la incautación de estos elementos será materia de investigación dentro del expediente abierto tras la captura.

Según el comunicado oficial, el material decomisado tendría relación con las estructuras logísticas empleadas para movilizar estupefacientes y otros recursos asociados a organizaciones criminales.

La investigación tendrá que establecer la ruta de la cocaína, quiénes financiaron el envío y las posibles redes que habrían participado en su almacenamiento o traslado.

Más de media tonelada de cocaína fue decomisada en zona rural de Norte de Santander (Policía Nacional)
Más de media tonelada de cocaína fue decomisada en zona rural de Norte de Santander (Policía Nacional)

La Policía calcula una afectación de USD 19 millones

La institución estimó que la droga incautada representa una afectación económica superior a USD 19 millones, equivalentes a cerca de $61.500 millones. También calculó que el cargamento habría permitido producir alrededor de 1,2 millones de dosis para su eventual distribución ilegal.

Esas cifras corresponden a la valoración entregada por la Policía y hacen parte del balance institucional sobre el impacto de la operación. Del mismo modo, la institución indicó que impedir la circulación de esa cantidad de cocaína contribuye a reducir los riesgos asociados al consumo y la comercialización de drogas, en particular entre niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades señalaron que las labores investigativas apuntan a una presunta conexión entre el cargamento y las finanzas del Frente 33 de las Farc. Esa hipótesis será evaluada por la Fiscalía dentro del proceso penal, junto con la información obtenida durante la captura y el análisis de los elementos incautados.

El sujeto quedó a disposición de la justicia que se encargará de definir su destino (Policía Nacional)
El sujeto quedó a disposición de la justicia que se encargará de definir su destino (Policía Nacional)

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía

El coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, afirmó que el resultado afecta las capacidades financieras y de transporte de las estructuras criminales que operan en Norte de Santander: “Con la incautación de más de media tonelada de cocaína afectamos directamente las finanzas y la capacidad logística de las estructuras criminales”.

Carrillo, el tractocamión, la droga, la munición y los demás objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ente investigador que se encargará de presentar el caso ante un juez y avanzar en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias de la incautación.

Por su parte, la Policía informó que mantendrá los operativos de inteligencia, investigación y control territorial en Cúcuta y municipios cercanos, como parte de las acciones contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que tienen presencia en la zona de frontera.

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