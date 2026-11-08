Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol colombiano: de tiro libre para clasificar a Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol con Millonarios - (@Millonarios/@Dimayor/@WinSports)

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Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol profesional colombiano para jugar con Millonarios. Lo hizo en el enfrentamiento ante Deportes Tolima el domingo 8 de noviembre del 2026 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde el ‘Embajador’ ofició como visitante, en un duelo válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.

El marcado con la número 7 se hizo cargo de un tiro libre sobre el minuto siete del partido al costado izquierdo en ataque de Millonarios. Con la cinta de capitán y su pierna derecha remató al palo izquierdo de Washington Ortega, el arquero del Deportes Tolima, que no pudo detener el fuerte remate del volante colombiano.

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Juan Guillermo Cuadrao debutó el 30 de septiembre del 2026 con Millonarios, ante Deportivo Independiente Medellín - (David Jaramillo/Colprensa)

¿Cuándo había sido la última anotación de Juan Guillermo Cuadrado?

El último gol de Juan Guillermo Cuadrado en el fútbol profesional colombiano había sido el 7 de diciembre de 2008, con Deportivo Independiente Medellín, en el triunfo 1-0 ante La Equidad por los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización, a los 28 minutos. Ese fue el año de su debut y el único que jugó en Colombia, antes de emigrar al fútbol italiano.

Estas son las estadísticas de su rendimiento con ese equipo colombiano, según FotMob:

Liga colombiana: 19 partidos, dos goles y ninguna asistencia.

Copa Colombia: un partido, un gol y ninguna asistencia.

Total de la temporada 2008: 20 partidos, tres goles y ninguna asistencia.

Además, Cuadrado actuó como jugador de banda derecha —en una función que combinaba tareas defensivas y salida ofensiva— y fue titular en la final del Torneo Finalización contra América de Cali. En el partido de ida, el 17 de diciembre, apareció como lateral derecho; en la vuelta, el 21 de diciembre, fue sustituido a los 53 minutos. Medellín perdió la serie final por 4-1 en el marcador global y terminó como subcampeón.

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Juan Guillermo Cuadrado fue titular, capitán y el volante creativo de Millonarios durante 70 minutos ante Fortaleza - (Colprensa)

¿Millonarios clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II con el gol de Juan Guillermo Cuadrado?

Parcialmente sí, porque Millonarios obtenía los tres puntos con los que acumulaba 30 unidades en la clasificación general y llegaba a la sexta casilla, totalmente clasificado a la siguiente fase. Sin embargo, Deportes Tolima le dio vuelta al partido, primero con la anotación de Ever Valencia al minuto 25 desde el punto penal, y luego con la anotación de Kevin Florez al 36 tras un contrataque del equipo dirigido por Luis Fernando Suárez.

Esto no quiere decir que Millonarios quede eliminado del torneo, por el contrario, a pesar de la derrota parcial que sufrió sobre los 40 minutos del partido, el equipo llega a la última jornada del todos contra todos clasificado y un empate ante Alianza de Valledupar, en condición de local, le bastará para asegurar su participación en los cuadrangulares semifinales del torneo.

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Este fue el momento en que Juan Guillermo Cuadrado hizo la asistencia a Daniel Ruiz - (Win Sports)

Estadísticas de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios

El rendimiento de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios ha sido productivo en una muestra corta, con señales claras de influencia en la generación ofensiva del equipo. Según la ficha de FotMob actualizada hasta el domingo 8 de noviembre de 2026, el colombiano acumula un gol, una asistencia, 370 minutos disputados, una calificación promedio de 7,11 y tres tarjetas amarillas en la Primera A 2026.

En la valoración de FotMob, su nota media de 7,11 lo sitúa bien frente a otros atacantes del campeonato. No se trata solo de una presencia asociativa: Cuadrado ha aportado desequilibrio desde los costados y capacidad para intervenir en la construcción de las jugadas.

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En el tramo previo a su primer gol, el registro de FotMob mostró una asistencia, cinco oportunidades creadas y 124 pases completados, con 86,1% de precisión. También acumuló 10 remates, con un xG acumulado de 0,30, dato que indicaba una participación ofensiva constante aunque todavía sin eficacia goleadora hasta ese momento.

Su aporte no se limita a atacar. En esos primeros partidos registrados, sumó 24 duelos ganados, 16 faltas recibidas, 13 recuperaciones, seis entradas y tres intercepciones. Es decir, ofreció volumen de trabajo sin balón, además de experiencia para sostener ataques y conectar con los volantes. La contrapartida está en la disciplina: las tres amarillas reflejan que ha tenido que recurrir a infracciones en momentos de exigencia.

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