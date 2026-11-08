Colombia

Alarma en la Vía Panamericana por ataque con drones explosivos al peaje de Villa Rica, Cauca

La ofensiva fue repelida por la Fuerza Pública y, hasta el momento, no se reportan personas heridas ni fallecidas. Las autoridades recomendaron evitar el tránsito por este corredor mientras verifican las condiciones de seguridad

El peaje de Villa Rica, en el norte del Cauca, fue atacado con drones cargados con explosivos, en una nueva acción violenta contra la infraestructura del departamento (@oscar10solarte/X)

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La seguridad en uno de los principales corredores viales del suroccidente colombiano vuelve a estar bajo alerta por las acciones de grupos armados ilegales. Esta vez, el objetivo fue el peaje de Villa Rica, ubicado en el norte del Cauca, a aproximadamente 30 minutos de Cali, capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con información conocida por Semana, el ataque se ejecutó mediante drones cargados con explosivos. Sin embargo, integrantes de la Fuerza Pública lograron reaccionar y repeler la ofensiva antes de que los artefactos provocaran mayores afectaciones. Los responsables serían presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, aunque su autoría no ha sido confirmada oficialmente.

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Las disidencias de las Farc serían las presuntas responsables del ataque. La Fuerza Pública logró repeler la ofensiva y hasta ahora solo se reportan daños materiales Captura de pantalla @oscar10solarte/X)
Las disidencias de las Farc serían las presuntas responsables del ataque. La Fuerza Pública logró repeler la ofensiva y hasta ahora solo se reportan daños materiales Captura de pantalla @oscar10solarte/X)

Por ahora, las autoridades no reportan personas fallecidas ni heridas como consecuencia de este nuevo episodio de violencia. Las afectaciones registradas hasta el momento corresponden a daños materiales en la infraestructura del peaje.

El hecho se suma a los ataques armados que se han presentado en diferentes puntos del Cauca, donde la infraestructura y la población civil han quedado expuestas a las acciones de organizaciones ilegales. Uno de los corredores que concentra la atención es la Vía Panamericana, utilizada diariamente por conductores y transportadores para conectar distintos municipios del suroccidente del país.

Ante la situación registrada en Villa Rica, se recomendó a los viajeros evitar el tránsito por este tramo mientras las autoridades realizan las verificaciones correspondientes y determinan las condiciones de seguridad para permitir la movilidad.

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