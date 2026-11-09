En video|Jefferson Lerma en el ojo del huracán: Alexis Mac Allister reveló por qué se encaró con el colombiano

Jefferson Lerma, jugador de la selección Colombia, tuvo un encontronazo con Alexis Mac Alister, del Liverpool, durante el partido ante Crystal Palace - (@SportsCenter)

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Alexis Mac Allister, el jugador argentino del Liverpool, explicó en una entrevista con Sky por qué se encaró con el colombiano Jefferson Lerma durante la victoria 3-1 de su equipo contra Crystal Palace. El hecho se dio el domingo 8 de noviembre de 2026, en un duelo válido por la fecha 10 de la Premier League, después de una supuesta falta que habría cometido Lerma sobre Víctor Muñoz, en el área defensiva del Crystal Palace.

“La situación empezó cuando Víctor se fue al suelo tras el choque. Lerma inmediatamente empezó a gritar que Víctor estaba simulando y fingiendo estar lesionado”, explicó Mac Allister.

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En su reconstrucción, Mac Allister afirmó que decidió intervenir por la relación con su compañero. “Lo oí y me giré porque Víctor es mi compañero. No voy a quedarme ahí parado mientras alguien lo insulta”. El argentino señaló que le pidió a Lerma que, si consideraba que había una simulación, trasladara su reclamo al árbitro en vez de dirigirse directamente al jugador que estaba en el césped.

Jefferson Lerma, jugador de la selección Colombia, tuvo un encontronazo con Alexis Mac Alister, durante el partido entre Cyrstal Palace y Liverpool - (@jeffersonlerma/ESPN/@alemacallister)

Jefferson Lerma y su crítica a los jugadores argentinos

Mac Allister relató que el cruce subió de tono cuando Lerma llevó la discusión al terreno de la nacionalidad. El jugador del Liverpool dijo que su rival le respondió: “Típico de Argentina. Ustedes siempre piensan que tienen razón”. Para el mediocampista, esa frase modificó el sentido de una discusión que hasta entonces estaba vinculada con una jugada puntual.

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“Eso cambió toda la conversación para mí”, dijo Mac Allister, agregando que respondió con una pregunta: “¿Qué tiene que ver Argentina con que Víctor se haya ido al suelo? Estamos hablando de fútbol”. El argentino sostuvo que le pidió a Lerma que no involucrara a su país en el intercambio y que la discusión debía limitarse a la interpretación de la acción y a la decisión arbitral.

La explicación de Alexis Mac Alister sobre el encontronazo con Jefferson Lerma - (@UTD_Seth001/X)

El futbolista también afirmó que Lerma insistió en ese planteo. “Él dijo: ‘Todo con ustedes, los argentinos, se convierte en una discusión. Piensan que pueden controlar al árbitro, al partido y a todo el mundo a su alrededor’”.

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Mac Allister respondió que el malestar de su adversario estaba relacionado con una resolución del árbitro y no con su origen. “No metas a Argentina en esto. Estás enfadado porque no te gusta la decisión. Eso no tiene nada que ver con de dónde vengo”.

Alexis Mac Allister y su orgullo de ser argentino

De acuerdo con el relato del jugador de Liverpool, la discusión siguió mientras ambos permanecían muy cerca. Mac Allister contó que le advirtió a Lerma que estaba “cruzando una línea” y que la tensión aumentó hasta que quedaron cara a cara. “Pero obviamente, cuando dos jugadores están enfadados y de pie tan cerca, las cosas pueden escalar muy rápido.”

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El argentino dijo que otros futbolistas intervinieron para separarlos. Luego, explicó que acepta que haya reclamos, protestas y acusaciones de simulación dentro de un partido, pero marcó un límite en las referencias a la nacionalidad. “Estoy orgulloso de de dónde vengo, y nunca voy a dejar que alguien use eso como un insulto solo porque está enfadado en un campo de fútbol. Por eso reaccioné como lo hice”.

Pierre Sage, director técnico del Crystal Palace, resaltando la importancia de Jefferson Lerma en el partido ante Liverpool - (@SkySportsPL/X)

El rendimiento de Jefferson Lerma también fue parte del contexto previo al encuentro. El colombiano fue titular y se trató apenas de su segunda aparición desde el inicio en la Premier League.

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El director técnico de Crystal Palace justificó la presencia de Lerma desde el arranque al recordar su actuación ante Fulham en la Copa de la Liga. El entrenador señaló que el colombiano “hizo un muy buen partido contra Fulham en la Copa de la Liga”, aunque añadió que no pudo participar en el encuentro posterior porque necesitaba recuperarse. Según esa explicación, el cuerpo técnico consideró que Lerma merecía volver a la formación inicial tras aquella actuación.