Colombia

Hombre fue golpeado y desplazado de su hogar por bailar con la novia de un miembro de una estructura delincuencial en Medellín

La investigación relaciona al procesado con una estructura que presuntamente cobraba extorsiones, imponía multas ilegales y distribuía drogas en tres comunas, lo que demuestra que su actuar delictivo es más amplio

Una fiesta habría desencadenado amenazas y desplazamiento de una pareja en Medellín (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una fiesta habría desencadenado amenazas y desplazamiento de una pareja en Medellín (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una disputa ocurrida durante una fiesta en Medellín, Antioquia, habría terminado en el desplazamiento forzado de una pareja, luego de que un hombre bailara con la compañera sentimental de un presunto integrante del grupo delincuencial conocido como Caicedo, según informó la Fiscalía General de la Nación.

El procesado fue identificado como Edison Pino Beitar, conocido como alias Tuerto, al que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor, y desplazamiento forzado, como coautor.

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Pese a que el investigado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías ordenó su reclusión preventiva en un centro carcelario al considerarlo un peligro para la sociedad por su amplio historial delictivo.

Los hechos que son materia de investigación ocurrieron entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024 en el barrio Cándamo, ubicado en el sector de Buenos Aires, en la capotal antioqueña. La Fiscalía indicó que las amenazas y agresiones obligaron a la víctima a abandonar su vivienda junto con su pareja.

Las autoridades entregaron un reporte oficial sobre lo ocurrido con el desplazamiento de la pareja (Fiscalía/X)
Las autoridades entregaron un reporte oficial sobre lo ocurrido con el desplazamiento de la pareja (Fiscalía/X)

La víctima fue golpeada y extorsionada

De acuerdo con el ente acusador, el conflicto se originó porque la víctima habría bailado con la novia de uno de los miembros de la estructura ilegal. Como represalia, el ciudadano fue atacado físicamente en varias oportunidades y recibió exigencias económicas por $1 millón.

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La investigación apunta a que alias Tuerto habría intervenido en las intimidaciones que derivaron en la salida de la pareja de su lugar de residencia.

Cabe mencionar que el desplazamiento forzado no se limita a la expulsión de una persona de su hogar, debido a que también altera la seguridad, la estabilidad económica y los vínculos familiares de quienes deben abandonar el territorio donde desarrollan su vida cotidiana a causa de amenazas, violencia o presiones de grupos armados y organizaciones criminales.

Un hombre sostiene un teléfono celular que muestra un mensaje de texto con las palabras 50 MILLONES en pantalla.
La víctima habría sido extorsionada y obligada a dejar su casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alias Tuerto fue integrante del grupo criminal Caicedo durante casi dos años

Según los elementos recopilados por la Fiscalía y revelados en la comunicación oficial el 8 de noviembre de 2026, Pino Beitar habría integrado el grupo delincuencial Caicedo desde enero de 2024. Dentro de la organización, presuntamente tenía funciones relacionadas con el cobro de extorsiones a comerciantes y la imposición de sanciones económicas a residentes que incumplían órdenes de la estructura.

También estaría relacionado con la distribución de estupefacientes en las comunas 8, Villahermosa; 9, Buenos Aires; y 10, La Candelaria. A estas actividades se suman señalamientos por la venta irregular de lotes y por exigir dinero a cambio de permitir conexiones no autorizadas a servicios públicos domiciliarios.

Las imputaciones presentadas por la Fiscalía corresponden a una etapa inicial del proceso penal. La responsabilidad definitiva del procesado deberá ser determinada por la justicia con base en las pruebas y garantías previstas en la ley.

El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denunciar es el primer paso para acabar con la delincuencia

Las autoridades reiteraron que las denuncias son una herramienta clave para investigar hechos de extorsión, amenazas, agresiones y desplazamiento forzado. El aporte de las víctimas, testigos y comunidades puede permitir identificar patrones criminales, proteger a personas en riesgo y avanzar contra quienes ejercen control ilegal sobre los barrios.

Ante una amenaza, las personas deben acudir a las instituciones competentes y conservar, cuando sea posible y sin ponerse en riesgo, información que pueda servir a la investigación, como mensajes, llamadas, datos de quienes participan en los hechos o fechas de las intimidaciones. La denuncia formal permite que la Fiscalía y las demás autoridades evalúen medidas de protección y activen las rutas judiciales correspondientes.

Recuerde que puede comunicarse al 165 para denunciar cualquier intento de extorsión, una línea que funciona de forma gratuita y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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