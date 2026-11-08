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David Ospina reveló el momento en el que se quiso regresar de Niza al Atlético Nacional: “En Arsenal me arrepiento de no haber aprendido inglés”

Jesica Sterling, su pareja sentimental desde que debutó como futbolista profesional en Colombia, fue fundamental en su permanencia en Europa

David Ospina reveló que se quiso regresar a Atlético Nacional cuando estuvo en Niza de Francia, y que se arrepiente de no haber aprendido inglés cuando estuvo en Arsenal - (EFE/TeleaAntioquia/@jesysterling)
David Ospina reveló que se quiso regresar a Atlético Nacional cuando estuvo en Niza de Francia, y que se arrepiente de no haber aprendido inglés cuando estuvo en Arsenal - (EFE/TeleaAntioquia/@jesysterling)
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David Ospina, junto a James Rodríguez el jugador con más partidos en la historia de la selección de Colombia, recordó los desafíos que enfrentó durante sus primeros años en Europa y reconoció una cuenta pendiente de su etapa en Inglaterra: no haber aprendido inglés.

En una entrevista publicada por Teleantioquia el domingo 8 de noviembre de 2026, el arquero explicó que su adaptación lingüística fue distinta en Francia y en Arsenal, donde la convivencia con hispanohablantes redujo la necesidad de comunicarse en otro idioma.

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Cuando el periodista de ese medio de comunicación le consultó si aprendió inglés durante su paso por Arsenal de Inglaterra, Ospina respondió:

No hice el esfuerzo. Digamos que eso es lo que me recrimino muchas veces. En el vestuario había jugadores que hablaban español y francés, idiomas que también utilizaba para comunicarse con el entrenador. Entonces, digamos que no hacía ese esfuerzo de hablar en inglés”, afirmó.

David Ospina disputó 70 partidos con Arsenal en todas las competiciones - (Reuters)
David Ospina disputó 70 partidos con Arsenal en todas las competiciones - (Reuters)

Estadísticas de David Ospina durante su paso por Arsenal de Inglaterra

Según el portal de estadísticas FotMob, Ospina disputó 70 partidos con Arsenal en todas las competiciones. Durante ese período ganó dos FA Cup, en las temporadas 2014/2015 y 2016/2017, además de tres Community Shield.

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Su llegada al fútbol inglés se produjo después de seis temporadas en Francia, una experiencia que, de acuerdo con su relato en Teleantioquia, fue decisiva para consolidar su carrera fuera de Colombia.

Antes de arribar a Londres, Ospina jugó en Niza entre agosto de 2008 y junio de 2014, un ciclo en el que acumuló 196 partidos, según FotMob. El arquero llegó al equipo francés cuando tenía 19 años, luego de surgir en Atlético Nacional, y aceptó un proyecto que inicialmente no le garantizaba la titularidad.

El director deportivo del club le planteó que los primeros seis meses serían de adaptación: debía aprender francés, conocer la competencia y acostumbrarse gradualmente al nuevo entorno.

David Ospina jugó en Niza entre agosto de 2008 y junio de 2014, un ciclo en el que acumuló 196 partidos - (Reuters)
David Ospina jugó en Niza entre agosto de 2008 y junio de 2014, un ciclo en el que acumuló 196 partidos - (Reuters)

La confesión de David Ospina sobre su paso por Niza de Francia

Ospina contó en Teleantioquia que el desafío empezó desde el primer día. “Cuando llegué, lo primero fue el oui y el merci. De resto ya era muy difícil”, recordó sobre sus conocimientos de francés al momento de instalarse en Niza. A diferencia de lo que ocurriría años más tarde en Arsenal, no tenía compañeros latinoamericanos en el plantel, una situación que lo obligó a incorporarse rápidamente a la dinámica cotidiana del equipo.

En el equipo no había ningún latino. Entonces, digamos que eso me obligaba a que tenía que empezar a hablar para poderme comunicar; si no, iba a sufrir muchísimo”, explicó el arquero. El club puso a su disposición un profesor y una persona que lo asistía durante las charlas tácticas, mientras Ospina atravesaba sus primeros meses sin minutos en cancha.

Ese período de espera estuvo cerca de terminar con un regreso anticipado a Colombia. Ospina reveló que, después de tres meses sin jugar, pensó en volver a Atlético Nacional, club en el que ya había ganado reconocimiento y títulos. “Yo en Nacional ya tenía mi nombre, ya había sido campeón, me quise devolver”, señaló.

La decisión de quedarse fue gracias a su esposa

La esposa de David Ospina ha reiterado su apoyo al jugador en cada momento, a pesar de que no ha sido titular - crédito Jessica Sterling / Instagram
La esposa de David Ospina ha reiterado su apoyo al jugador en cada momento, a pesar de que no ha sido titular - crédito Jessica Sterling / Instagram

La decisión cambió por la intervención de su esposa, Jesica Sterling, a quien atribuyó una parte fundamental de su recorrido profesional. “Ella se paró fuerte y dijo: ‘Aquí nos quedamos’”, contó. Luego recordó que su pareja le insistió en que aquel salto a Europa era el proyecto que ambos debían sostener: “Este es el sueño tuyo y de aquí no nos podemos ir”.

FotMob registró que Ospina jugó 81 partidos en su primera etapa en Atlético Nacional, entre enero de 2005 y junio de 2008, aunque advierte que las cifras anteriores a 2006 pueden presentar variaciones.

En ese período obtuvo los torneos Apertura 2005, Apertura 2007 y Finalización 2007. Regresó al equipo de Medellín en julio de 2024 y sumó otros 77 encuentros hasta junio de 2026, de acuerdo con la misma plataforma.

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