Plan de choque en salud reporta avances, pero casi 3 millones de pendientes siguen sin resolverse en Colombia

El Ministerio de Salud presentó el balance del Plan de Choque con corte al 3 de noviembre de 2026, que incluye los pendientes reportados por las EPS (Juan Fernando Cano/Colprensa)

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Las demoras en la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos médicos siguen siendo una preocupación para los usuarios del sistema de salud colombiano. Aunque el Gobierno reporta avances en el Plan de Choque para atender los pendientes acumulados, las organizaciones de pacientes consideran necesario comprobar que los cierres registrados correspondan a servicios efectivamente recibidos.

El balance del Ministerio de Salud, actualizado al 3 de noviembre de 2026, contabiliza 4.505.909 registros dentro de la estrategia. De ese total, 1.526.181 aparecen con cierre de pendientes, mientras que 2.979.728 continúan sin resolver. El resultado equivale a un avance del 33,87%.

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El Ministerio de Salud presentó el balance de seguimiento al Plan de Choque, con cifras sobre los medicamentos entregados, los procedimientos realizados y los pendientes reportados por las EPS (@MinSaludCol/X)

La cifra representa el comportamiento general de la iniciativa, pero deja preguntas sobre lo que ocurre después de que una EPS reporta la gestión de una solicitud. Para los pacientes, cerrar un registro no necesariamente significa tener el medicamento en las manos o haber recibido el procedimiento formulado por el médico.

Por eso, el seguimiento no debería concentrarse únicamente en los reportes administrativos. También resulta necesario establecer si las personas recibieron la atención que necesitaban y si los tratamientos pueden continuar sin nuevas interrupciones.

Medicamentos y procedimientos: las cifras que preocupan

En el componente farmacéutico, el tablero registra 602.156 personas con trámites relacionados con la entrega de medicamentos. De ellas, 306.207 tienen al menos un pendiente cerrado. Al revisar las solicitudes, el informe contabiliza 1.043.301 registros, de los cuales 547.538 aparecen gestionados. Esto corresponde a un avance del 52,48%.

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El balance también incluye las unidades formuladas y dispensadas. Según el Ministerio, se han prescrito 29.830.554 unidades, mientras que 29.175.707 aparecen como pendientes. De ese volumen, 15.233.210 unidades han sido dispensadas para responder a las solicitudes acumuladas, lo que representa un avance del 52,21% en la entrega reportada.

Aunque el número de unidades entregadas supera los 15 millones, todavía existen requerimientos que necesitan seguimiento. La disponibilidad de los medicamentos resulta fundamental para evitar que los pacientes suspendan sus terapias o enfrenten nuevas dificultades para acceder a los tratamientos ordenados.

La entrega de medicamentos registra un avance del 52,21%, pero todavía hay solicitudes que requieren seguimiento para garantizar la continuidad de los tratamientos (Luis Jaime Acosta/REUTERS)

El panorama es más complicado cuando se revisan los procedimientos médicos. Este componente presenta un avance del 28,26% en el cierre de registros, el porcentaje más bajo entre los datos destacados del seguimiento.

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En total, se identifican 1.325.610 personas relacionadas con esta categoría. De ellas, 310.585 tienen al menos un pendiente cerrado. Además, el sistema registra 3.462.608 solicitudes, de las cuales 978.643 aparecen gestionadas.

Por otra parte, el tablero contabiliza 4.711.022 procedimientos ordenados. De estos, 3.490.737 continúan registrados como pendientes y 1.220.285 figuran como realizados. Las cifras reflejan las dificultades que persisten para garantizar diagnósticos, exámenes especializados y controles médicos oportunos.

Hipertensión, cáncer y salud mental entre las patologías con más registros

El reporte del Plan de Choque también permite identificar las enfermedades y condiciones que concentran más registros gestionados. La hipertensión arterial encabeza la lista con 132.491, seguida por salud mental, con 63.107, y cáncer, con 51.558.

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En los siguientes lugares aparecen las enfermedades huérfanas, con 24.944 registros; diabetes, con 21.877, y gestación, con 11.645. El balance incluye además condiciones como VIH, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), asma y trasplantes.

La presencia de estas patologías entre las principales categorías refleja la importancia de mantener los tratamientos y garantizar los controles requeridos. En enfermedades crónicas, por ejemplo, las interrupciones en la entrega de medicamentos o en las consultas pueden dificultar el seguimiento de la evolución de cada paciente.

Hipertensión arterial, salud mental y cáncer encabezan las patologías con mayor número de registros gestionados dentro del Plan de Choque (Imagen Ilustrativa Infobae)

En salud mental, el volumen registrado también pone de relieve la necesidad de asegurar el acceso a consultas, tratamientos y atención especializada. Sin embargo, el Ministerio precisa que las cifras corresponden a registros gestionados por patología y no necesariamente a personas únicas atendidas.

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Otro de los indicadores que permite observar los problemas de abastecimiento es el listado de medicamentos con mayor cantidad de unidades pendientes. Allí aparecen valsartán, esomeprazol, levotiroxina y la combinación de simeticona-trimebutina. También figuran el ácido fólico, el calcio y el colecalciferol.

Estos productos responden a distintas necesidades terapéuticas, por lo que las demoras en su dispensación pueden afectar la continuidad de los tratamientos. Su presencia entre los medicamentos con mayores pendientes refuerza la necesidad de mejorar los procesos de abastecimiento, distribución y entrega a través de las EPS y los gestores farmacéuticos.