Becas de hasta 100% para maestrías y doctorados en España: Colfuturo anunció nueca convocatoria para 2027

Colfuturo y el Consorcio Campus Iberus abrieron la convocatoria para estudios de posgrado en España hasta el 4 de marzo de 2027 (Montaje Johan Largo / Infobae)

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Colfuturo y el Consorcio Campus Iberus abrieron una convocatoria de financiación compartida para estudios de maestría y doctorado en España, con becas que cubren entre el 50% y el 100% de la matrícula. La convocatoria estará abierta hasta el 4 de marzo de 2027 y los resultados se publicarán el 18 de mayo de ese año.

La oportunidad está dirigida a colombianos admitidos, o en proceso de admisión, en programas de posgrado de la Universidad de Zaragoza, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Lleida y la Universidad de La Rioja. Para participar, los interesados deben inscribirse en la convocatoria 2027 del Programa Crédito-Beca de Colfuturo y completar el formulario con los documentos exigidos por la entidad.

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El acuerdo combina la ayuda de las universidades españolas con el crédito-beca de Colfuturo. Cada institución define cuáles de sus programas de maestría y doctorado pueden recibir el apoyo, por lo que los aspirantes deben revisar las condiciones de admisión y elegibilidad de la universidad escogida.

Las maestrías tendrán becas del 50% y los doctorados del 100%

Cada una de las cuatro universidades que integran Campus Iberus entregará una beca del 50% del valor de la matrícula para un máximo de dos estudiantes de maestría por convocatoria. El apoyo tendrá una duración de uno o dos años, de acuerdo con la extensión del programa académico.

Las universidades de Zaragoza, Lleida, La Rioja y la Pública de Navarra conforman la alianza académica para estudiantes colombianos (Colfuturo)

Para los doctorados, cada universidad ofrecerá hasta cuatro becas que cubren el 100% de la matrícula. En este caso, el beneficio se mantendrá durante tres años. Los candidatos deben cursar los programas a tiempo completo y ser seleccionados previamente como beneficiarios del Programa Crédito-Beca de Colfuturo.

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Colfuturo cubrirá el valor restante de la matrícula, el sostenimiento y otros gastos relacionados, según sus políticas y procedimientos. El crédito-beca puede alcanzar los USD 50.000 ($163.808.000 COP) y tendrá un periodo máximo de financiación de dos años, incluso para quienes accedan a un doctorado con una beca universitaria de tres años.

Los recursos de Colfuturo pueden destinarse a tiquetes aéreos, matrícula, seguro médico, sostenimiento, seguro de deudores y materiales de estudio. También contempla un auxilio único de instalación de hasta USD 2.000 ($6.451.250 COP), un monto de hasta USD 2.000 mensuales para sostenimiento y hasta USD 2.000 al año para libros de texto y computador.

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Los programas de doctorado disponen de una cobertura del 100% de la matrícula por un lapso de tres años (Alcaldía de Bogotá)

Estos son los requisitos para aspirar al crédito-beca

Los interesados deben cumplir las condiciones de Colfuturo y las exigencias particulares de admisión de la universidad española. Entre los requisitos principales están:

Ser colombiano o colombiana.

Contar con un título de pregrado.

Ser admitido en un programa elegible de maestría o doctorado en una de las universidades de Campus Iberus.

Presentar un escrito como parte de la postulación.Radicar la solicitud ante el Programa Crédito-Beca de Colfuturo.

Certificar el dominio de un segundo idioma al momento de legalizar el crédito-beca, mediante uno de los exámenes y puntajes admitidos.

La admisión universitaria debe tramitarse directamente ante la institución seleccionada y conforme a sus procesos ordinarios. Esto incluye cumplir las condiciones académicas y, cuando corresponda, los requisitos de idioma establecidos por cada programa.

El proceso exige postularse ante la universidad y ante Colfuturo

El primer paso es elegir una maestría o doctorado dentro de la oferta de las cuatro universidades. La Universidad de Zaragoza concentra buena parte de sus programas en ingeniería, ciencias, salud, economía y humanidades; la Pública de Navarra ofrece formación en tecnología, ingeniería, economía y ciencias sociales.

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La oferta académica abarca programas en áreas de ingeniería, salud, ciencias sociales, economía, agronomía y humanidades (Alcaldía de Bogotá)

La Universidad de Lleida tiene una oferta vinculada con agronomía, salud, educación y otras áreas del conocimiento. A su vez, la Universidad de La Rioja cuenta con programas en ciencias, ingeniería, educación, derecho y economía.

Después de solicitar la admisión, el aspirante debe presentar su candidatura al Programa Crédito-Beca de Colfuturo. La entidad enviará a Campus Iberus la lista de beneficiarios seleccionados y cada universidad verificará las condiciones del convenio para asignar los apoyos disponibles.

Colfuturo precisa que el crédito puede convertirse en una beca parcial si el beneficiario regresa a Colombia y reside en el país durante el periodo acordado. Para acceder a esa condonación, deberá cumplir todos los requisitos establecidos con la fundación.

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Los interesados pueden consultar más información sobre las becas y opciones de Colfuturo en el sitio web de la entidad, o haciendo clic aquí.