Colombia

Por qué mataron a Ramsés Felipe Vargas, exalumno del Gimnasio Moderno en Bogotá: hipótesis del crimen incluyen una millonaria deuda y una venganza

Los uniformados localizaron al hombre sin signos vitales en la madrugada del viernes 6 de noviembre, en la vía al cable de Bogotá, donde la Sijín asumió las diligencias iniciales

La Seccional de Investigación Criminal asumió las diligencias en el barrio Paraíso para esclarecer las circunstancias del homicidio (Alcaldía Bogotá/Gimnasio Moderno)
La Seccional de Investigación Criminal asumió las diligencias en el barrio Paraíso para esclarecer las circunstancias del homicidio (Alcaldía Bogotá/Gimnasio Moderno)
Guardar

Ramsés Felipe Vargas Quevedo fue asesinado en una zona boscosa del barrio Paraíso, en la localidad de Chapinero, al oriente de Bogotá. El hombre presentaba heridas causadas por un arma de fuego cuando los uniformados lo encontraron sin signos vitales.

El caso permanece bajo investigación para determinar quiénes participaron en el homicidio, por qué la víctima terminó en ese sector y qué relación tienen con el ataque la desaparición de la camioneta en la que se movilizaba y de sus teléfonos celulares. Hasta ahora, las autoridades no establecieron el móvil.

PUBLICIDAD

El cuerpo fue ubicado hacia las 5:54 a. m. del viernes 6 de noviembre en una zona de los Cerros Orientales, sobre la vía al cable. La información señaló que los agentes de la zona de atención de la estación de Policía de Chapinero atendieron el caso.

Tras el procedimiento inicial, los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumieron las diligencias en el lugar. La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación quedaron a cargo de esclarecer el homicidio.

El cuerpo de Ramsés Felipe Vargas Quevedo apareció con heridas de arma de fuego en una zona boscosa de Chapinero, al oriente de Bogotá (DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)
El cuerpo de Ramsés Felipe Vargas Quevedo apareció con heridas de arma de fuego en una zona boscosa de Chapinero, al oriente de Bogotá (DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)

Las primeras verificaciones indicaron que Vargas Quevedo murió tras un ataque con arma de fuego. Los investigadores no encontraron en el sitio el vehículo que conducía ni los dispositivos móviles que llevaba consigo.

PUBLICIDAD

El vehículo en el que se movilizaba Vargas Quevedo tampoco estaba en la zona boscosa. Sus teléfonos celulares no fueron encontrados durante el procedimiento inicial y su paradero aún hace parte de las indagaciones.

Fuentes de la Fiscalía dijeron a El Tiempo que “el hurto es una de las hipótesis” que se examinan. Aun así, no hay una conclusión sobre el móvil del homicidio.

“Está en investigación”, indicaron las fuentes del ente acusador al diario. También advirtieron que “aún no se puede confirmar ni descartar alguna” de las posibilidades que analizan los investigadores.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizará la autopsia. Ese examen deberá aportar elementos sobre las circunstancias de la muerte.

El caso quedó bajo investigación del CTI de la Fiscalía General de la Nación - crédito archivo Colprensa
Vargas Quevedo envió un mensaje de audio antes de su muerte en el que habló sobre una deuda de más de 100 millones de pesos (Colprensa)

La muerte de Ramsés Felipe Vargas Quevedo en Chapinero quedó rodeada de interrogantes por la desaparición de su camioneta y sus teléfonos celulares. Antes de que las autoridades encontraran su cuerpo, el hombre envió audios sobre una deuda superior a 100 millones de pesos, según informó Caracol Radio.

“Estoy buscando la manera de pagar la plata. Son más de 100 millones de pesos”, dijo Vargas Quevedo en uno de los mensajes a los que accedió la emisora. El contenido de esas grabaciones pasó a ser un elemento de interés para las autoridades que investigan el crimen.

Cámaras y entrevistas buscan reconstruir los últimos movimientos

Los investigadores revisan registros de cámaras de seguridad y realizan “entrevistas con familiares y amigos”, según precisaron las fuentes consultadas por el periódico.

La intención es reconstruir los últimos desplazamientos de Vargas Quevedo y determinar en qué momento terminó en el área verde del barrio Paraíso. La Fiscalía también intenta establecer quiénes pudieron acompañarlo antes del ataque.

La desaparición de la camioneta concentra parte de las pesquisas. Las versiones iniciales citadas en el caso hablaban de un vehículo blindado nuevo, que habría sido entregado como regalo por familiares.

Ramsés Felipe Vargas Quevedo perdió la comunicación con su madre durante su desplazamiento hacia una finca en las afueras de la ciudad (gimnasiomoderno/IG)
Ramsés Felipe Vargas Quevedo perdió la comunicación con su madre durante su desplazamiento hacia una finca en las afueras de la ciudad (gimnasiomoderno/IG)

Noticias Caracol indicó que personas cercanas a la familia relataron que Vargas Quevedo se movilizaba en esa camioneta blindada. El canal señaló que todavía no se ha determinado qué ocurrió durante el recorrido ni cuándo fue trasladado a la zona donde apareció su cuerpo.

La información conocida hasta ahora tampoco permite establecer si la falta del vehículo y los celulares responde a un robo relacionado con el crimen o a un hecho distinto. Esa es una de las preguntas que permanece abierta dentro del expediente.

Vargas Quevedo había estudiado en el Gimnasio Moderno, que confirmó que perteneció a la promoción de 2013. La institución difundió un mensaje de condolencias para sus familiares, amigos y excompañeros.

“El Gimnasio Moderno está de luto”, expresó el colegio. En su comunicado, sostuvo que la vida de su exalumno “fue arrebatada por la violencia en la ciudad”.

El establecimiento también recordó las menciones que hicieron sus compañeros en las páginas de El Aguilucho. Allí destacaron “su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en el Colegio”.

Temas Relacionados

Ramsés Felipe Vargas QuevedoHomicidio BogotáBarrio Paríso, ChapineroHipótesis asesinatoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así distribuían pornografía infantil en grupos de mensajería instantánea en Colombia: vendían videos de abuso sexual

Cinco personas fueron detenidas en Bogotá, Villavicencio y Soacha durante allanamientos conjuntos con la Dijin, donde las autoridades

Así distribuían pornografía infantil en grupos de mensajería instantánea en Colombia: vendían videos de abuso sexual

Deicy Jiménez aplazó sus comparecencias ante la Procuraduría y Fiscalía con denuncias sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales

Deicy Jiménez deberá comparecer ante la Procuraduría General de la Nación el jueves 12 de noviembre y ante la Fiscalía General de la Nación el viernes 13 de noviembre de 2026

Deicy Jiménez aplazó sus comparecencias ante la Procuraduría y Fiscalía con denuncias sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Un video difundido desde el gimnasio mostró a las creadoras intercambiando golpes, practicando desplazamientos y ajustando la coordinación durante una sesión previa a sus respectivos combates en la cartelera de Bogotá

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Así avanzan las maniobras conjuntas de las tropas de Estados Unidos en Colombia: “Listas para actuar en menos de 60 segundos”

Más de 650 militares participaron en prácticas de descenso por cuerda, asalto aéreo y operaciones con helicópteros Black Hawk en el Fuerte Militar de Tolemaida

Así avanzan las maniobras conjuntas de las tropas de Estados Unidos en Colombia: “Listas para actuar en menos de 60 segundos”

Chontico Día resultados de hoy lunes 9 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy lunes 9 de noviembre, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Luisa Fernanda W reveló, durante su luna de miel, curiosa actividad de Pipe Bueno en los inicios de su relación: “Se obsesionó”

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

De las críticas a pedir su ausencia en la selección Colombia: el rol clave de Álvaro Montero para el título de su equipo

Deportes Tolima venció a Millonarios y le dejó en vilo la clasificación a cuadrangulares: Juan Guillermo Cuadrado se estrenó con el gol

En video|Jefferson Lerma en el ojo del huracán: Alexis Mac Allister reveló por qué se encaró con el colombiano

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol colombiano: fue de tiro libre en Ibagué