Por qué mataron a Ramsés Felipe Vargas, exalumno del Gimnasio Moderno en Bogotá: hipótesis del crimen incluyen una millonaria deuda y una venganza

La Seccional de Investigación Criminal asumió las diligencias en el barrio Paraíso para esclarecer las circunstancias del homicidio (Alcaldía Bogotá/Gimnasio Moderno)

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Ramsés Felipe Vargas Quevedo fue asesinado en una zona boscosa del barrio Paraíso, en la localidad de Chapinero, al oriente de Bogotá. El hombre presentaba heridas causadas por un arma de fuego cuando los uniformados lo encontraron sin signos vitales.

El caso permanece bajo investigación para determinar quiénes participaron en el homicidio, por qué la víctima terminó en ese sector y qué relación tienen con el ataque la desaparición de la camioneta en la que se movilizaba y de sus teléfonos celulares. Hasta ahora, las autoridades no establecieron el móvil.

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El cuerpo fue ubicado hacia las 5:54 a. m. del viernes 6 de noviembre en una zona de los Cerros Orientales, sobre la vía al cable. La información señaló que los agentes de la zona de atención de la estación de Policía de Chapinero atendieron el caso.

Tras el procedimiento inicial, los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumieron las diligencias en el lugar. La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación quedaron a cargo de esclarecer el homicidio.

El cuerpo de Ramsés Felipe Vargas Quevedo apareció con heridas de arma de fuego en una zona boscosa de Chapinero, al oriente de Bogotá (DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)

Las primeras verificaciones indicaron que Vargas Quevedo murió tras un ataque con arma de fuego. Los investigadores no encontraron en el sitio el vehículo que conducía ni los dispositivos móviles que llevaba consigo.

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El vehículo en el que se movilizaba Vargas Quevedo tampoco estaba en la zona boscosa. Sus teléfonos celulares no fueron encontrados durante el procedimiento inicial y su paradero aún hace parte de las indagaciones.

Fuentes de la Fiscalía dijeron a El Tiempo que “el hurto es una de las hipótesis” que se examinan. Aun así, no hay una conclusión sobre el móvil del homicidio.

“Está en investigación”, indicaron las fuentes del ente acusador al diario. También advirtieron que “aún no se puede confirmar ni descartar alguna” de las posibilidades que analizan los investigadores.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizará la autopsia. Ese examen deberá aportar elementos sobre las circunstancias de la muerte.

Vargas Quevedo envió un mensaje de audio antes de su muerte en el que habló sobre una deuda de más de 100 millones de pesos (Colprensa)

La muerte de Ramsés Felipe Vargas Quevedo en Chapinero quedó rodeada de interrogantes por la desaparición de su camioneta y sus teléfonos celulares. Antes de que las autoridades encontraran su cuerpo, el hombre envió audios sobre una deuda superior a 100 millones de pesos, según informó Caracol Radio.

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“Estoy buscando la manera de pagar la plata. Son más de 100 millones de pesos”, dijo Vargas Quevedo en uno de los mensajes a los que accedió la emisora. El contenido de esas grabaciones pasó a ser un elemento de interés para las autoridades que investigan el crimen.

Cámaras y entrevistas buscan reconstruir los últimos movimientos

Los investigadores revisan registros de cámaras de seguridad y realizan “entrevistas con familiares y amigos”, según precisaron las fuentes consultadas por el periódico.

La intención es reconstruir los últimos desplazamientos de Vargas Quevedo y determinar en qué momento terminó en el área verde del barrio Paraíso. La Fiscalía también intenta establecer quiénes pudieron acompañarlo antes del ataque.

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La desaparición de la camioneta concentra parte de las pesquisas. Las versiones iniciales citadas en el caso hablaban de un vehículo blindado nuevo, que habría sido entregado como regalo por familiares.

Ramsés Felipe Vargas Quevedo perdió la comunicación con su madre durante su desplazamiento hacia una finca en las afueras de la ciudad (gimnasiomoderno/IG)

Noticias Caracol indicó que personas cercanas a la familia relataron que Vargas Quevedo se movilizaba en esa camioneta blindada. El canal señaló que todavía no se ha determinado qué ocurrió durante el recorrido ni cuándo fue trasladado a la zona donde apareció su cuerpo.

La información conocida hasta ahora tampoco permite establecer si la falta del vehículo y los celulares responde a un robo relacionado con el crimen o a un hecho distinto. Esa es una de las preguntas que permanece abierta dentro del expediente.

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Vargas Quevedo había estudiado en el Gimnasio Moderno, que confirmó que perteneció a la promoción de 2013. La institución difundió un mensaje de condolencias para sus familiares, amigos y excompañeros.

“El Gimnasio Moderno está de luto”, expresó el colegio. En su comunicado, sostuvo que la vida de su exalumno “fue arrebatada por la violencia en la ciudad”.

El establecimiento también recordó las menciones que hicieron sus compañeros en las páginas de El Aguilucho. Allí destacaron “su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en el Colegio”.