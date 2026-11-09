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De las críticas a pedir su ausencia en la selección Colombia: el rol clave de Álvaro Montero para el título de su equipo

El arquero superó un inicio cuestionado en Boca Juniors, se consolidó en la recta decisiva y fue una de las figuras de la consagración en la tabla anual de Argentina

Álvaro Montero pasó de ser criticado a Boca Juniors a que le pidieran a la selección Colombia que no lo convocaran - (@alvaromontero1/@bocajrs/Instagram)
Álvaro Montero pasó de ser criticado a Boca Juniors a que le pidieran a la selección Colombia que no lo convocaran - (@alvaromontero1/@bocajrs/Instagram)
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Álvaro Montero pasó de ser cuestionado en sus primeras semanas en Boca Juniors a consolidarse como una pieza decisiva en la conquista de la tabla anual de Argentina. El arquero colombiano, de 31 años, cerró el sábado 7 de noviembre de 2026 su primer título con el club, tras el 1-0 ante Defensa y Justicia en La Bombonera, resultado que le permitió al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena terminar en la cima de la clasificación acumulada de la temporada.

La consagración llegó en un contexto de tensión para Boca. El gol de Enner Valencia en el tiempo de adición resolvió el encuentro ante Defensa y Justicia y desató el festejo xeneize, pero Montero también tuvo intervención en una noche en la que necesitó sostener su arco. Para el colombiano fue su séptimo trofeo como profesional y el primero desde su llegada al club argentino en julio de 2026.

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La no convocatoria de Montero a la selección Colombia para los amistosos frente a Chile, previstos para el 13 de noviembre en Cali y el 17 de noviembre en Santiago, fue recibida como una noticia favorable en Boca.

Y es que el viernes 6 de noviembre, el periodista colombiano Jorge Bermúdez afirmó en su canal de YouTube El Parche del Fútbol que Boca Juniors habría intervenido para que Álvaro Montero no fuera convocado por la selección Colombia. “Seguramente el divino Riquelme lo llamó a Néstor Lorenzo y le dijo: ‘Profe, no me lo convoque, que lo necesito. Es el número uno, estamos peleando en todos los frentes, necesitamos ganar los títulos’”, sostuvo.

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Jorge Bermúdez, periodista colombiano, analizó la no convocatoria de Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors, a la selección que dirige Néstor Lorenzo - (Parche del Fútbol/YouTube)

De las dudas iniciales al respaldo dentro de Boca

El comienzo de Montero había quedado marcado por la derrota 3-0 ante Deportivo Riestra, el 27 de julio de 2026, en el estadio Guillermo Laza. El arquero fue señalado por los goles recibidos y su continuidad como titular empezó a ser discutida por hinchas y analistas. El exarquero colombiano Óscar Córdoba, referente histórico de Boca, analizó las jugadas y cuestionó decisiones puntuales de su compatriota, aunque también le dio respaldo público.

Es un arquero de selección, por Dios. Hoy lo queremos decapitar”, afirmó Córdoba después de aquel partido. Sobre el primer tanto de Riestra, agregó: “Después la decisión de cortar abajo fue mala”. Y, al analizar el tercero, sostuvo que Montero adelantó su posición y no logró alcanzar la pelota tras el remate por encima de su cuerpo.

Montero salvó una jugada clave al final del partido en el Libertadores de América-crédito @BocaJrsOficial/X
Montero salvó una jugada clave al final del partido en el Libertadores de América- (@BocaJrsOficial/X)

Arruabarrena también defendió al arquero tras ese traspié. “Cuando un jugador comete un error en el campo, la responsabilidad principal es mía como entrenador, porque soy quien los elige y quien planifica los partidos. Álvaro es un gran profesional”, declaró el técnico. Esa postura sostuvo a Montero en el puesto durante un período en el que Boca debía competir en el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El cambio de percepción se hizo más evidente el 25 de octubre de 2026, cuando Boca venció 1-0 a Independiente en Avellaneda. Tras una atajada de Montero en el tramo final, Leandro Paredes lo elogió: “A Montero en el abrazo le dije que nos salvó otra vez. Los buenos arqueros están para los momentos clave y hoy lo volvió a demostrar”.

Los números de Montero y la importancia de seguir disponible

De acuerdo con las estadísticas de FotMob, Montero registraba los siguientes indicadores con Boca durante 2026:

  • 10 porterías a cero
  • 79,2% de efectividad en atajadas.
  • 3,5 atajadas por cada 90 minutos.
  • 3,2 goles evitados.
  • 0,9 goles recibidos por cada 90 minutos.
A pesar de la solicitud de Boca Juniors, Álvaro Montero fue citado por Néstor Lorenzo a los partidos amistosos de septiembre-octubre - crédito FCF
La última presencia de Álvaro Montero en la selección Colombia fue en septiembre y octubre del 2026 - (FCF)

Esos registros ayudan a explicar por qué su ausencia durante la fecha FIFA preocupaba en Boca. Montero ya se había perdido los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing por una convocatoria anterior de Colombia, por lo que una nueva citación habría obligado a Arruabarrena a recurrir otra vez a Leandro Brey.

La disponibilidad del colombiano adquiere mayor relevancia porque Boca jugará la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield el sábado 14 de noviembre, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Además, el equipo tiene prevista la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro para el 21 de noviembre, en Barranquilla.

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