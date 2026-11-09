La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

Opeth canceló su presentación en Bogotá por un virus estomacal que afectó a su vocalista (@officialopeth/IG)

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Opeth canceló su concierto en Bogotá programado para la noche del sábado 8 de noviembre, horas después de que su vocalista y guitarrista, Mikael Åkerfeldt, fuera diagnosticado con un cuadro viral que le generó fiebre, vómitos y diarrea.

La presentación estaba programada en el Royal Center y era una de las fechas más esperadas de la gira latinoamericana de la agrupación sueca.

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A pesar de la gravedad del cuadro, la banda intentó salvar el show hasta el último momento. Åkerfeldt llegó al recinto e intentó completar la prueba de sonido, pero su estado no lo permitió.

“Intentamos realizar la prueba de sonido, pero nos resultó imposible completar ni siquiera una canción”, indicó el comunicado oficial que Opeth publicó en sus redes sociales en español. Un médico que lo examinó en el lugar confirmó que se trataba de un virus, lo que hizo inviable cualquier posibilidad de presentación.

Horas antes de que se llevara a cabo la presentación, la banda fue recibida por sus seguidores en El Dorado (@pogoconcerts/IG)

Åkerfeldt presentó fiebre, vómitos y diarrea antes del show

El bajista Martin Mendez fue quien le comunicó la noticia directamente a los fanáticos colombianos a través de un video.

Con visible pesar, el músico sueco explicó el estado de su compañero: “Nuestro líder Michael ha contraído un virus. Se encuentra en este momento con fiebre, vómitos, diarrea. Esta tarde lo ha visitado un doctor”, detalló. Mendez también confirmó que, pese al diagnóstico, la banda no se rindió sin intentarlo: “Incluso hemos intentado hacer la prueba de sonido, cosa que no hemos conseguido ni terminar una canción”.

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El tono del mensaje fue de resignación y cercanía con el público. “No somos más que humanos, estas cosas pasan”, afirmó el bajista, antes de cerrar el video con un mensaje de agradecimiento: “Gracias por la comprensión y muchas gracias por el aguante de siempre. Vamos arriba”.

La banda tenía todo listo para asistir al evento en Bogotá, pero un quebranto de salud no permitió que se presentaran (@officialopeth/IG)

El comunicado oficial de la banda también reconoció el intento fallido del soundcheck

Horas antes del video de Mendez, la agrupación había publicado un comunicado institucional que describía la misma secuencia de hechos.

“A pesar de haber llegado al recinto e intentado realizar la prueba de sonido, el artista no pudo completar una sola canción debido a su estado de salud”, señalaba el texto. El documento también indicó que, tras la valoración médica, se confirmó el origen viral de la afección, acompañada de fiebre.

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La banda reconoció el impacto de la cancelación en sus seguidores. “Sabemos que muchos esperaban con ilusión este encuentro y lamentamos profundamente que esta situación, ajena tanto a la banda como a la organización, impida que el concierto se lleve a cabo”, expresó el comunicado.

Un comunicado oficial anuncia la cancelación del concierto de la banda Opeth en Bogotá debido a una afección médica de su vocalista Mikael Åkerfeldt. (@musictrendscol/X)

Las entradas compradas en línea se reembolsarán automáticamente por Ticketmaster

Las entradas adquiridas a través de canales digitales serán reembolsadas de forma automática por Ticketmaster, sin que los compradores tengan que realizar ningún trámite adicional. Para quienes pagaron en efectivo, la indicación fue contactar directamente a la boletería a través de sus canales oficiales. La promotora aclaró que el reintegro se hará únicamente a la persona que efectuó la compra original en la plataforma.

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La banda espera que Åkerfeldt se recupere para el cierre de gira en México

La presentación en Bogotá hacía parte del The Last Will and Testament Tour, la gira latinoamericana de Opeth que arrancó el 1 de noviembre en Santiago de Chile y tiene como última parada la Arena Ciudad de México el 11 de noviembre.

Mendez expresó la esperanza del grupo de que su vocalista se recupere a tiempo para ese cierre: “Esperemos que se recupere para el último show de esta gira en México”, dijo.

La cancelación en la capital colombiana llega en un momento delicado para la agrupación. Según reveló el propio Mendez en una entrevista reciente con la emisora brasileña 89 A Rádio Rock, tras el final de esta gira la banda tomará un descanso prolongado sin fecha de regreso.

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