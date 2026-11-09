Paloma Valencia denunció que importante asesor de su campaña a la presidencia era un infiltrado del Gobierno Petro: “Es muy grave”

“El Gobierno infiltró nuestra campaña”, denunció Paloma Valencial - (EFE)

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La exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció una presunta infiltración del gobierno de Gustavo Petro en su campaña y pidió que se investigue una posible intervención de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El pronunciamiento de Valencia se da por los recientes documentos secretos de la DNI y reportes clasificados de la Presidencia de Gustavo Petro, obtenidos por Noticias Caracol, los cuales revelarían espionaje contra expresidentes, maniobras electorales y compras millonarias de equipos de inteligencia inservibles.

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Tras lo anterior, la exdirigente publicó un mensaje en su cuenta de X, donde calificó la información como un hecho “muy grave” y reclamó explicaciones sobre los responsables, las acciones realizadas y sus eventuales resultados.

“El Gobierno infiltró nuestra campaña”, afirmó Valencia. La excongresista exigió conocer “qué hicieron, quiénes eran y qué lograron” quienes habrían participado en esa supuesta operación.

En el mismo pronunciamiento, la ex aspirante presidencial cuestionó quién asumirá la investigación sobre la posible actuación de funcionarios de la DNI. Según planteó, la entidad habría tomado decisiones para afectar su candidatura y favorecer al candidato del petrismo, Iván Cepeda.

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“¿Quién investiga que desde la DNI hayan decidido afectar nuestra campaña?”, preguntó la dirigente opositora.

Paloma Valencia denunció una presunta infiltración del Gobierno Petro en su campaña presidencial - (@PalomaValenciaL/X)

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