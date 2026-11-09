Colombia

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa

El caleño compartió en sus redes la feliz noticia junto a su esposa, quien vive su primera experiencia de maternidad durante el segundo trimestre de gestación

El actor confirmó a través de un video de revelación de género que será papá por tercera vez - crédito @luisfsalas/IG

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Luis Fernando “El Negro” Salas espera su tercer hijo junto a Ana María Espinosa, a quien desposó hace apenas dos meses en el Valle del Cauca.

A sus 52 años, el actor y modelo caleño Luis Fernando “El Negro” Salas protagoniza uno de los momentos más celebrados de la farándula colombiana: su esposa, Ana María Espinosa, está embarazada y la pareja transita ya el segundo trimestre de gestación.

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La noticia, compartida por el propio actor a través de sus redes sociales, desató la emoción entre sus seguidores. A través de sus redes sociales, Salas compartió un video de la revelación de género que, en lugar de despejar la incógnita, la dejó en suspenso.

De manera jocosa, el creador de contenido afirmó que "todavía tenía tiempo de arruinar un matrimonio más" - crédito @luisfsalas74/Instagram

Sus seguidores aguardan con expectativa saber si la pareja tendrá un niño o una niña. El embarazo transita el segundo trimestre, una etapa en la que, la tranquilidad y la alegría marcan el día a día de los futuros padres:

“Bueno, no nos vas a dejar en ascuas esperando a ver que”; “Vi la noticia en la red y corrí a ver si habían publicado algo y me encuentro con un video inconcluso”; “Ponte serio Negro, felicidades jajaja”, entre otros.

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Para Espinosa será su primer hijo; para Salas, el tercero

La experiencia de este embarazo tendrá una dimensión diferente para cada uno de los futuros padres.

Para Espinosa, se trata de su primera maternidad. Para Salas, en cambio, es la tercera vez que transitará la paternidad: tiene un hijo llamado Jerónimo, nacido en 2015 de su matrimonio con María Fernanda Patiño, con quien estuvo casado entre 2014 y 2016; y un hijo mayor llamado Nicolás, fruto de una relación anterior de juventud, con quien reconoció haber tenido poca cercanía por las circunstancias de ese momento y que actualmente reside en Estados Unidos.

La pareja llegó al altar en septiembre de 2025, en una hacienda campestre cerca de Cali

El actor presumió el festejo en redes sociales - crédito @luisfsalas74/ Instagram
El actor presumió el festejo en redes sociales - crédito @luisfsalas74/ Instagram

El anuncio del embarazo llega apenas dos meses después de que Salas y Espinosa formalizaran su unión. El pasado 20 de septiembre de 2025, la pareja contrajo matrimonio en una hacienda del Valle del Cauca, en una ceremonia religiosa al aire libre que arrancó a las 4:00 p. m. y fue transmitida en vivo por redes sociales, permitiendo que miles de seguidores acompañaran el momento.

El actor lució un traje azul marino con corbatín durante el rito, mientras que su ahora esposa eligió un vestido blanco largo con encaje, bordados, escote en la espalda y un tocado de flores naturales. La recepción se extendió hasta la madrugada, con música en vivo, hora loca y torta de naranja rellena de queso crema y mermelada de frutos rojos.

Entre los invitados estuvieron amigos del medio artístico y algunos excompañeros de La casa de los famosos Colombia, el reality del Canal RCN en el que Salas participó y que lo devolvió al primer plano de la conversación pública.

Ana María y Luis Fernando Salas
Ana María Espinosa se acercó a su prometido, preocupada por su estado de ánimo, y le ofreció palabras de aliento - crédito captura de pantalla del Canal RCN

Uno de los momentos más comentados de la previa de la boda fue la aparición de Emiro Navarro, también exparticipante del programa, quien bromeó en tono jocoso: “¿Tengo tiempo de oponerme a la boda? ¿Tengo tiempo de decir me opongo? Tengo tiempo de acabar con un matrimonio más”, según quedó registrado en redes sociales.

El ‘reality’ avivó rumores sobre la relación, pero la pareja los dejó atrás

La relación entre Salas y Espinosa no estuvo exenta de turbulencias mediáticas. Durante la participación del actor en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, figuras como Yina Calderón y La Toxi Costeña lo acusaron de coquetear con una amiga en común mientras mantenía el compromiso con su prometida.

Ana María Espinosa incluso ingresó al programa en una dinámica especial para expresarle su apoyo directamente y pedirle que no se dejara afectar por las adversidades. Las acusaciones no prosperaron y la boda se celebró según lo previsto.

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