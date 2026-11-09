Luisa Fernanda W reveló, durante su luna de miel, curiosa actividad de Pipe Bueno en los inicios de su relación: “Se obsesionó”

Pipe Bueno se "obsesionó" de acuerdo con Luisa Fernanda W, con uno de sus videos cuando apenas estaban empezando su relación - crédito @luisafernandaw/Instagram

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Desde Madrid, donde disfruta su luna de miel junto a Pipe Bueno, Luisa Fernanda W reveló a través de sus historias de Instagram el ingrediente que, según ella, mantiene viva su relación con el cantante vallecaucano: el sentido del humor compartido.

“Nadie se imagina el sentido del humor que tenemos Pipe y yo cuando estamos juntos. Creo que esa es una de las cosas que mantiene tan viva nuestra relación”, escribió la creadora de contenido, acompañando el mensaje con una fotografía de los dos sonriendo.

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La influenciadora también aprovechó para contar que ese vínculo cómico los unió mucho antes de convertirse en pareja. “Miren, les voy a contar algo: Pipe y yo, antes de ser novios, fuimos muy buenos amigos. De hecho, conectamos muchísimo por las carcajadas y por ese humor tan particular que compartimos”, escribió.

De acuerdo con su relato, fue precisamente esa complicidad la que sentó las bases de lo que terminaría convirtiéndose en una relación sentimental.

Luisa Fernanda W comparte una historia en redes sociales junto a Pipe Bueno en la que explica el papel del sentido del humor en su matrimonio. (@luisafernandaw/IG)

Para ilustrarlo, recordó una anécdota particular: Pipe Bueno se obsesionó con uno de sus videos más antiguos en redes sociales y lo reproducía unas 10 veces al día. “Lo peor es que era uno de mis videos más random”, escribió entre risas.

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La influenciadora no especificó de qué video se trataba, pero el detalle bastó para que sus seguidores se identificaran con ese tipo de conexión que nace de compartir el mismo sentido del absurdo.

El humor sigue siendo el hilo conductor de su historia

Ya en plena luna de miel en la capital española, Luisa Fernanda W subrayó que esa complicidad no ha cambiado con el paso de los años ni con la llegada de la paternidad. “Seguimos riéndonos de las mismas bobadas y disfrutando muchísimo de estar juntos. ¡Quién iba a pensar que ahora somos esposos!”, escribió en sus historias.

La relación de la pareja se hizo pública en 2019. En octubre de 2023, durante un viaje a Dubái, Bueno le propuso matrimonio a la influenciadora, noticia que despertó gran expectativa entre sus seguidores.

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Luisa Fernanda W agradeció a Dios y relató cómo vivió el día de su boda - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Esto provocó una ola de comentarios de parte de sus seguidores, que escribieron: “No todo es color de rosa, pero esos que critican, ¿quién ha publicado algo malo de su relación?”; “Qué hermosa pareja, son una familia muy bendecida”; “S todo fuera color de rosa, no hubieran tenido la valentía de hablar de los problemas con las adicciones de Pipe”, entre otros más.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá

La pareja llegó al altar el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada en el departamento de Cundinamarca. La ceremonia reunió a familiares, amigos e invitados del mundo del entretenimiento colombiano en uno de los escenarios subterráneos más icónicos del país.

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Luisa lució un vestido blanco diseñado por Francesca Miranda, confeccionado en tul bordado con fibra natural francesa y botones de Swarovski, que podía transformarse en un strapless al retirar la chaqueta. Pipe Bueno, por su parte, optó por un traje negro clásico con camisa blanca y corbatín.

Este fue el segundo cambio de la noche de Luisa Fernanda W para su matrimonio con Pipe Bueno, un vestido elaborado en cristales y con caída en cascada (@lusiafernandaw/IG)

Tras la ceremonia religiosa, los festejos continuaron en Arena MX, en el municipio de Cajicá, uno de los proyectos empresariales que la pareja ha desarrollado en Colombia. Sus hijos, Máximo y Domenic, estuvieron presentes en la celebración, que coincidió además con los cumpleaños de ambos niños.

De acuerdo con el estilista de la empresaria, el vestido de Pipe Bueno rondó los 7.000 dólares, mientras que todo el ajuar que llevó puesto Luisa Fernanda W superaba los 200 millones de pesos, teniendo en cuenta que fueron tres cambios durante la noche y los materiales elegidos para los diseños.

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