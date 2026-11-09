Colombia

Luisa Fernanda W reveló, durante su luna de miel, curiosa actividad de Pipe Bueno en los inicios de su relación: “Se obsesionó”

La influenciadora recordó que aquella peculiar costumbre del cantante nació cuando eran amigos; las risas nunca faltaron y ayudó a construir la complicidad que después los llevó a casarse en la Catedral de Sal de Zipaquirá

Pipe Bueno rompió en llanto durante la lectura de los votos matrimoniales dirigidos a su esposa, Luisa Fernanda W - crédito @luisafernandaw/Instagram
Pipe Bueno se "obsesionó" de acuerdo con Luisa Fernanda W, con uno de sus videos cuando apenas estaban empezando su relación - crédito @luisafernandaw/Instagram
Guardar

Desde Madrid, donde disfruta su luna de miel junto a Pipe Bueno, Luisa Fernanda W reveló a través de sus historias de Instagram el ingrediente que, según ella, mantiene viva su relación con el cantante vallecaucano: el sentido del humor compartido.

“Nadie se imagina el sentido del humor que tenemos Pipe y yo cuando estamos juntos. Creo que esa es una de las cosas que mantiene tan viva nuestra relación”, escribió la creadora de contenido, acompañando el mensaje con una fotografía de los dos sonriendo.

PUBLICIDAD

La influenciadora también aprovechó para contar que ese vínculo cómico los unió mucho antes de convertirse en pareja. “Miren, les voy a contar algo: Pipe y yo, antes de ser novios, fuimos muy buenos amigos. De hecho, conectamos muchísimo por las carcajadas y por ese humor tan particular que compartimos”, escribió.

De acuerdo con su relato, fue precisamente esa complicidad la que sentó las bases de lo que terminaría convirtiéndose en una relación sentimental.

Captura de pantalla de una historia con texto superpuesto donde Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ríen juntos
Luisa Fernanda W comparte una historia en redes sociales junto a Pipe Bueno en la que explica el papel del sentido del humor en su matrimonio. (@luisafernandaw/IG)

Para ilustrarlo, recordó una anécdota particular: Pipe Bueno se obsesionó con uno de sus videos más antiguos en redes sociales y lo reproducía unas 10 veces al día. “Lo peor es que era uno de mis videos más random”, escribió entre risas.

PUBLICIDAD

La influenciadora no especificó de qué video se trataba, pero el detalle bastó para que sus seguidores se identificaran con ese tipo de conexión que nace de compartir el mismo sentido del absurdo.

El humor sigue siendo el hilo conductor de su historia

Ya en plena luna de miel en la capital española, Luisa Fernanda W subrayó que esa complicidad no ha cambiado con el paso de los años ni con la llegada de la paternidad. “Seguimos riéndonos de las mismas bobadas y disfrutando muchísimo de estar juntos. ¡Quién iba a pensar que ahora somos esposos!”, escribió en sus historias.

La relación de la pareja se hizo pública en 2019. En octubre de 2023, durante un viaje a Dubái, Bueno le propuso matrimonio a la influenciadora, noticia que despertó gran expectativa entre sus seguidores.

Luisa Fernanda W agradeció a Dios y relató cómo vivió el día de su boda - crédito @luisafernandaw/ Instagram
Luisa Fernanda W agradeció a Dios y relató cómo vivió el día de su boda - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Esto provocó una ola de comentarios de parte de sus seguidores, que escribieron: “No todo es color de rosa, pero esos que critican, ¿quién ha publicado algo malo de su relación?”; “Qué hermosa pareja, son una familia muy bendecida”; “S todo fuera color de rosa, no hubieran tenido la valentía de hablar de los problemas con las adicciones de Pipe”, entre otros más.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá

La pareja llegó al altar el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada en el departamento de Cundinamarca. La ceremonia reunió a familiares, amigos e invitados del mundo del entretenimiento colombiano en uno de los escenarios subterráneos más icónicos del país.

Luisa lució un vestido blanco diseñado por Francesca Miranda, confeccionado en tul bordado con fibra natural francesa y botones de Swarovski, que podía transformarse en un strapless al retirar la chaqueta. Pipe Bueno, por su parte, optó por un traje negro clásico con camisa blanca y corbatín.

Matrimonio Pipe Bueno y Luisa Fernanda W
Este fue el segundo cambio de la noche de Luisa Fernanda W para su matrimonio con Pipe Bueno, un vestido elaborado en cristales y con caída en cascada (@lusiafernandaw/IG)

Tras la ceremonia religiosa, los festejos continuaron en Arena MX, en el municipio de Cajicá, uno de los proyectos empresariales que la pareja ha desarrollado en Colombia. Sus hijos, Máximo y Domenic, estuvieron presentes en la celebración, que coincidió además con los cumpleaños de ambos niños.

De acuerdo con el estilista de la empresaria, el vestido de Pipe Bueno rondó los 7.000 dólares, mientras que todo el ajuar que llevó puesto Luisa Fernanda W superaba los 200 millones de pesos, teniendo en cuenta que fueron tres cambios durante la noche y los materiales elegidos para los diseños.

Temas Relacionados

Luisa Fernanda WPipe BuenoMatrimonioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Uribe propuso vender parte de Ecopetrol para solucionar la crisis fiscal y así reaccionó la USO: “Desconoce la realidad”

El sindicato petrolero advirtió que desprenderse de la compañía no resolvería el déficit fiscal y elevaría los riesgos para el abastecimiento energético, en un contexto de disputas internacionales por reservas de hidrocarburos

Álvaro Uribe propuso vender parte de Ecopetrol para solucionar la crisis fiscal y así reaccionó la USO: “Desconoce la realidad”

Sectores de izquierda volvieron a cuestionar a la primera dama Ana Lucía Pineda por el manejo de las donaciones del terremoto: “Respondió de afán y sin soportes”

Alejandro Ocampo anunció un incidente de desacato porque, según sostuvo, la fundación no respondió de forma completa al requerimiento judicial relacionado con los aportes recibidos tras la emergencia del 10 de agosto de 2026

Sectores de izquierda volvieron a cuestionar a la primera dama Ana Lucía Pineda por el manejo de las donaciones del terremoto: “Respondió de afán y sin soportes”

Álvaro Uribe respondió propuesta de Gustavo Petro de hacer una alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico: “Somos partido de gobierno”

El expresidente Uribe respondió a la invitación pública del también exmandatario y aseguró que un eventual acuerdo con esa colectividad no será discutido por el Centro Democrático

Álvaro Uribe respondió propuesta de Gustavo Petro de hacer una alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico: “Somos partido de gobierno”

Spider-Man subió a una torre de telecomunicaciones en Bogotá: creadores de contenido grabaron en video cómo lograron escalar la estructura

La grabación difundida en redes sociales muestra a los dos influencers durante el ascenso por la estructura metálica, donde usaron cámaras corporales y de bolsillo para registrar una panorámica de la capital

Spider-Man subió a una torre de telecomunicaciones en Bogotá: creadores de contenido grabaron en video cómo lograron escalar la estructura

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

Martin Mendez explicó en un video que el líder del grupo fue atendido por un médico en el lugar, mientras sus compañeros agotaban las opciones para mantener la presentación ante los fanáticos

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa

Kris R. salió en defensa de su hijo Kairo frente a las críticas por el nombre: “Sea seria ome”

Estos son los tres primeros famosos que calificaron al top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2026

Shakira se pronunció frente al estado de salud de su padre William Mebarak: este fue su mensaje

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

De las críticas a pedir su ausencia en la selección Colombia: el rol clave de Álvaro Montero para el título de su equipo

Deportes Tolima venció a Millonarios y le dejó en vilo la clasificación a cuadrangulares: Juan Guillermo Cuadrado se estrenó con el gol

En video|Jefferson Lerma en el ojo del huracán: Alexis Mac Allister reveló por qué se encaró con el colombiano

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol colombiano: fue de tiro libre en Ibagué