Colombia

Polémica por enfrentamiento de alcalde de Arauca con agentes de tránsito que instalaron un retén de control para motociclistas: “Estamos mamados”

El mandatario cuestionó los operativos viales en sectores urbanos y pidió priorizar acciones pedagógicas, tras afirmar que estos afectan a conductores y comerciantes en zonas intervenidas con recursos públicos municipales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Qüenza cuestionó la instalación de retenes viales en calles intervenidas con recursos públicos y su impacto en el comercio. (Alcaldía de Arauca/Captura de Video Más Noticias - X)
Guardar

El alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos, protagonizó una discusión con agentes de tránsito que realizaban un control vehicular en una vía de la capital departamental.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se observa al mandatario cuestionando la ubicación de los retenes en la capital del oriente colombiano, en el que se detalla la inmovilización de varias motocicletas. Allí, el dirigente consideró que hubo una falta de acompañamiento de los uniformados en jornadas de alta afluencia.

PUBLICIDAD

En las imágenes, replicadas inicialmente por el portal Más Noticia de X, Qüenza se dirige a varios funcionarios mientras observa un camión en el que había motocicletas inmovilizadas. Su reclamo se concentró en que los operativos, según dijo, se instalan en sectores urbanos intervenidos con recursos públicos y afectan a conductores y comerciantes.

“Yo arreglé las calles del municipio y le estoy haciendo inversiones no para que ustedes agarren las calles y empiecen a joder a la gente”, expresó el mandatario hacia los uniformados.

El alcalde señaló que los controles deben tener un componente pedagógico y cuestionó que, a su juicio, la actuación institucional se centre en las sanciones. Durante el intercambio, se refirió a una persona que, según relató, regresaba de un examen médico y viajaba con otra persona que conducía el vehículo, con los documentos al día. “A la gente no hay que perseguirla, hay que educarla. No carga el casco, hagamos el procedimiento, pero de esa manera no”, comentó.

PUBLICIDAD

Ausencia de agentes en Halloween, según el alcalde araucano

El mandatario local vinculó su molestia con una presunta ausencia de los funcionarios durante la celebración de Halloween y en el Día de los Fieles Difuntos. Sostuvo que esas fechas requerían presencia para ordenar el tránsito, en contraste con los puestos de control instalados en las vías de la ciudad.

“El día de las brujitas ustedes no aparecieron por ningún lado. El día de los muertos no aparecieron por un lado”, denunció el dirigente, quien también reclamó apoyo cuando se presentan fallas eléctricas que afectan el funcionamiento de los semáforos.

Qüenza manifestó que los agentes deberían intervenir en esos momentos para regular la movilidad. Estas apreciaciones corresponden a los señalamientos del alcalde; las fuentes consultadas no aportan una respuesta pública de la autoridad de tránsito ni un balance oficial sobre la presencia de personal en esas jornadas.

El jefe municipal insistió en que el control vial debe realizarse en puntos que, desde su perspectiva, resulten más adecuados, como las afueras del municipio o el puente internacional. Además, preguntó a los agentes por la legalidad de instalar un retén en una curva, sin que en el video se conozca una explicación detallada de los funcionarios sobre ese punto.

“¿Por qué no se hacen a las afueras de Arauca? ¿Por qué no se hacen en el puente internacional?”, indicó.

El alcalde anunció que buscará crear una Secretaría de Tránsito

La discusión aumentó de tono cuando Juan Alfredo Qüenza advirtió que no quería encontrar nuevamente puestos de control en ese sector. En ese contexto, mencionó la intención de impulsar una Secretaría de Tránsito municipal y afirmó que esta dependencia permitiría revisar el manejo de la movilidad en la ciudad.

“Estamos mamados los araucanos y por eso estamos buscando crear la Secretaría de Tránsito. Mi pelea no es con ustedes”, sostuvo.

Más adelante, el alcalde lanzó advertencias que quedaron consignadas en la grabación. Dijo que, si los agentes retornaban al punto, acudiría con la comunidad para retirarlos, y aseguró que los funcionarios serían “los primeros que vuelan” cuando exista la nueva dependencia. Esas expresiones no equivalen a una medida administrativa formal ni se informó sobre el inicio de un proceso para apartar a personal de sus cargos.

“No los quiero volver a ver acá. Si ustedes se me vuelven a parar aquí, así me toque con la gente, yo vengo y los saco con la gente”, advirtió.

La controversia reabre el debate sobre controles y seguridad vial

Los puestos de control de tránsito tienen entre sus propósitos verificar documentos, hacer cumplir las normas de seguridad vial y adelantar procedimientos ante infracciones detectadas. La imposición de comparendos y las inmovilizaciones deben desarrollarse bajo el marco legal aplicable y con las garantías para los conductores.

Qüenza cuestionó que los operativos afecten a “la gente de bien” y al comercio local, mientras que los agentes no expusieron su posición en el video divulgado. Por ello, no es posible establecer a partir de las imágenes si el retén cumplía con todos los requisitos operativos ni si las motocicletas inmovilizadas presentaban infracciones que justificaran esa medida.

La confrontación instaló dos reclamos en el debate público de Arauca: el alcalde exige que la autoridad priorice la prevención y el ordenamiento en momentos de congestión; la actuación de los agentes deberá evaluarse con base en las normas que regulan los controles. Hasta ahora, no se ha informado de una investigación o de una respuesta institucional sobre el episodio.

Temas Relacionados

Juan Alfredo Qüenza RamosAlcalde de AraucaAgentes de tránsitoRetén vialVideo viralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fuerte choque entre un bus de pasajeros y una tractomula en la vía Cali - Buenaventura este lunes 9 de noviembre: reportan cuatro muertos y más de diez heridos

Los organismos de socorro atienden de urgencia a múltiples pasajeros tendidos sobre el pavimento del corredor hacia el puerto del Pacífico colombiano

Fuerte choque entre un bus de pasajeros y una tractomula en la vía Cali - Buenaventura este lunes 9 de noviembre: reportan cuatro muertos y más de diez heridos

Por qué mataron a Ramsés Felipe Vargas, exalumno del Gimnasio Moderno en Bogotá: hipótesis del crimen incluyen una millonaria deuda y una venganza

Los uniformados localizaron al hombre sin signos vitales en la madrugada del viernes 6 de noviembre, en la vía al cable de Bogotá, donde la Sijín asumió las diligencias iniciales

Infobae

Paloma Valencia denunció que importante asesor de su campaña a la presidencia era un infiltrado del Gobierno Petro: “Es muy grave”

La exsenadora y excandidata presidencial afirmó que recibió información sobre una posible intervención estatal en su aspiración y reclamó conocer quiénes participaron

Paloma Valencia denunció que importante asesor de su campaña a la presidencia era un infiltrado del Gobierno Petro: “Es muy grave”

Iván Cepeda se refirió a las acusaciones contra el hacker Carlos Oyola de querer influir en las elecciones que ganó Abelardo de la Espriella: “Pretenden descalificar el resultado”

El congresista del Pacto Histórico aseguró que se pretende descalificar el resultado electoral sin sustento probatorio Iván a través de un supuesto plan de manipulación electoral

Iván Cepeda se refirió a las acusaciones contra el hacker Carlos Oyola de querer influir en las elecciones que ganó Abelardo de la Espriella: “Pretenden descalificar el resultado”

Gobernación de Antioquia negó petición de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, para ser trasladado a una cárcel cerca a Medellín: esta es la razón

La administración departamental rechazó la solicitud presentada por la defensa del investigado, al establecer que no cumplía el requisito de haber sido funcionario estatal exigido para acceder al establecimiento penitenciario

Gobernación de Antioquia negó petición de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, para ser trasladado a una cárcel cerca a Medellín: esta es la razón
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Luisa Fernanda W reveló, durante su luna de miel, curiosa actividad de Pipe Bueno en los inicios de su relación: “Se obsesionó”

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

El actor Luis Fernando Salas anunció que será padre otra vez a los 52 años: así celebró el embarazo de su esposa Ana María Espinosa

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

De las críticas a pedir su ausencia en la selección Colombia: el rol clave de Álvaro Montero para el título de su equipo

Deportes Tolima venció a Millonarios y le dejó en vilo la clasificación a cuadrangulares: Juan Guillermo Cuadrado se estrenó con el gol

En video|Jefferson Lerma en el ojo del huracán: Alexis Mac Allister reveló por qué se encaró con el colombiano

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol colombiano: fue de tiro libre en Ibagué