Polémica por enfrentamiento de alcalde de Arauca con agentes de tránsito que instalaron un retén de control para motociclistas: “Estamos mamados”

Qüenza cuestionó la instalación de retenes viales en calles intervenidas con recursos públicos y su impacto en el comercio. (Alcaldía de Arauca/Captura de Video Más Noticias - X)

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El alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos, protagonizó una discusión con agentes de tránsito que realizaban un control vehicular en una vía de la capital departamental.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se observa al mandatario cuestionando la ubicación de los retenes en la capital del oriente colombiano, en el que se detalla la inmovilización de varias motocicletas. Allí, el dirigente consideró que hubo una falta de acompañamiento de los uniformados en jornadas de alta afluencia.

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En las imágenes, replicadas inicialmente por el portal Más Noticia de X, Qüenza se dirige a varios funcionarios mientras observa un camión en el que había motocicletas inmovilizadas. Su reclamo se concentró en que los operativos, según dijo, se instalan en sectores urbanos intervenidos con recursos públicos y afectan a conductores y comerciantes.

“Yo arreglé las calles del municipio y le estoy haciendo inversiones no para que ustedes agarren las calles y empiecen a joder a la gente”, expresó el mandatario hacia los uniformados.

El alcalde señaló que los controles deben tener un componente pedagógico y cuestionó que, a su juicio, la actuación institucional se centre en las sanciones. Durante el intercambio, se refirió a una persona que, según relató, regresaba de un examen médico y viajaba con otra persona que conducía el vehículo, con los documentos al día. “A la gente no hay que perseguirla, hay que educarla. No carga el casco, hagamos el procedimiento, pero de esa manera no”, comentó.

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Ausencia de agentes en Halloween, según el alcalde araucano

El mandatario local vinculó su molestia con una presunta ausencia de los funcionarios durante la celebración de Halloween y en el Día de los Fieles Difuntos. Sostuvo que esas fechas requerían presencia para ordenar el tránsito, en contraste con los puestos de control instalados en las vías de la ciudad.

“El día de las brujitas ustedes no aparecieron por ningún lado. El día de los muertos no aparecieron por un lado”, denunció el dirigente, quien también reclamó apoyo cuando se presentan fallas eléctricas que afectan el funcionamiento de los semáforos.

Qüenza manifestó que los agentes deberían intervenir en esos momentos para regular la movilidad. Estas apreciaciones corresponden a los señalamientos del alcalde; las fuentes consultadas no aportan una respuesta pública de la autoridad de tránsito ni un balance oficial sobre la presencia de personal en esas jornadas.

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El jefe municipal insistió en que el control vial debe realizarse en puntos que, desde su perspectiva, resulten más adecuados, como las afueras del municipio o el puente internacional. Además, preguntó a los agentes por la legalidad de instalar un retén en una curva, sin que en el video se conozca una explicación detallada de los funcionarios sobre ese punto.

“¿Por qué no se hacen a las afueras de Arauca? ¿Por qué no se hacen en el puente internacional?”, indicó.

El alcalde anunció que buscará crear una Secretaría de Tránsito

La discusión aumentó de tono cuando Juan Alfredo Qüenza advirtió que no quería encontrar nuevamente puestos de control en ese sector. En ese contexto, mencionó la intención de impulsar una Secretaría de Tránsito municipal y afirmó que esta dependencia permitiría revisar el manejo de la movilidad en la ciudad.

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“Estamos mamados los araucanos y por eso estamos buscando crear la Secretaría de Tránsito. Mi pelea no es con ustedes”, sostuvo.

Más adelante, el alcalde lanzó advertencias que quedaron consignadas en la grabación. Dijo que, si los agentes retornaban al punto, acudiría con la comunidad para retirarlos, y aseguró que los funcionarios serían “los primeros que vuelan” cuando exista la nueva dependencia. Esas expresiones no equivalen a una medida administrativa formal ni se informó sobre el inicio de un proceso para apartar a personal de sus cargos.

“No los quiero volver a ver acá. Si ustedes se me vuelven a parar aquí, así me toque con la gente, yo vengo y los saco con la gente”, advirtió.

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La controversia reabre el debate sobre controles y seguridad vial

Los puestos de control de tránsito tienen entre sus propósitos verificar documentos, hacer cumplir las normas de seguridad vial y adelantar procedimientos ante infracciones detectadas. La imposición de comparendos y las inmovilizaciones deben desarrollarse bajo el marco legal aplicable y con las garantías para los conductores.

Qüenza cuestionó que los operativos afecten a “la gente de bien” y al comercio local, mientras que los agentes no expusieron su posición en el video divulgado. Por ello, no es posible establecer a partir de las imágenes si el retén cumplía con todos los requisitos operativos ni si las motocicletas inmovilizadas presentaban infracciones que justificaran esa medida.

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La confrontación instaló dos reclamos en el debate público de Arauca: el alcalde exige que la autoridad priorice la prevención y el ordenamiento en momentos de congestión; la actuación de los agentes deberá evaluarse con base en las normas que regulan los controles. Hasta ahora, no se ha informado de una investigación o de una respuesta institucional sobre el episodio.