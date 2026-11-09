Colombia

Iván Cepeda se refirió a las acusaciones contra el hacker Carlos Oyola de querer influir en las elecciones que ganó Abelardo de la Espriella: “Pretenden descalificar el resultado”

El congresista del Pacto Histórico aseguró que se pretende descalificar el resultado electoral sin sustento probatorio Iván a través de un supuesto plan de manipulación electoral

Iván Cepeda (Suministrada a Infobae Colombia - @DNI_Colombia/X)
El pronunciamiento de Iván Cepeda fue hecho a través de su cuenta oficial de X (Suministrada a Infobae Colombia - @DNI_Colombia/X)
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Un documento reservado señala que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría evaluado instalar micrófonos y dispositivos de geolocalización en los vehículos destinados a la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.

La información fue conocida por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Entre los documentos internos de la agencia también figura Carlos Oyola, ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024. Su nombre aparece vinculado a presuntas operaciones informáticas contra entidades estatales.

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Por este motivo, el senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se pronunció en su cuenta oficial de X y cuestionó la investigación del citado medio de comunicación.

crédito Catalina Olaya / Colprensa
Iván Cepeda cuestionó los señalamientos contra el ingeniero Carlos Oyola (Catalina Olaya/Colprensa)

El senador Iván Cepeda aseguró que ahora “pretenden descalificar el resultado electoral” a través de un supuesto plan de manipulación electoral.

Según el congresista del Pacto Histórico, no existe sustento probatorio. Además, recordó que la Registraduría descartó en varias ocasiones cualquier intrusión o hackeo que hubiera alterado los resultados de la segunda vuelta presidencial, en la que resultó elegido Abelardo de la Espriella.

“Ahora, pretenden descalificar el resultado electoral afirmando, sin sustento probatorio, que un funcionario de la DNI habría participado en un supuesto plan de manipulación electoral. Sin embargo, la Registraduría ha descartado, una y otra vez, intrusión o hackeo que haya manipulado el resultado electoral”, indicó Cepeda en su cuenta oficial de X.

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El excandidato presidencial aseguró que, cada vez que aumentan los cuestionamientos sobre la presunta ilegitimidad del gobierno de Abelardo de la Espriella, surgen supuestas campañas destinadas a poner en duda los resultados obtenidos por el Pacto Histórico en las elecciones presidenciales.

“En la medida en que aumenta la ilegitimidad del gobierno actual y de De la Espriella, también se reproducen las campañas que intentan poner en duda la legalidad de la gran votación que obtuvo el Pacto Histórico y mi candidatura en las elecciones presidenciales”, aseveró.

Iván Cepeda (@IvanCepedaCast/X)
Iván Cepeda aseguró que surgen supuestas campañas destinadas a poner en duda los resultados obtenidos por el Pacto Histórico en las elecciones presidenciales (@IvanCepedaCast/X)

Iván Cepeda recordó el denominado “voto fusil”, un señalamiento que calificó como una acusación falsa. El senador del Pacto Histórico afirmó que esa “calumnia” fue desvirtuada por informes de organismos nacionales e internacionales de observación electoral.

“Primero fue la acusación de haber obtenido millones de votos, a través de la presión de grupos armados. El caso del llamado escándalo por el “voto fusil”. Esa calumnia fue controvertida por informes rigurosos de organismos nacionales e internacionales de observación electoral", expresó.

Posteriormente recordó el “Pacto de Valledupar que, según Iván Cepeda, terminó en mentiras y ruido.

“Luego el sonoro engaño del llamado “Pacto de Valledupar” que terminó sólo en eso: mentiras y ruido", indicó.

Acusaciones contra Carlos Oyola

Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas, fue capturado tras ser señalado en documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) como presunto coordinador de una red que habría buscado alterar la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, disputada entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol informó que Oyola también habría intervenido en accesos a bases de datos de entidades estatales desde la agencia, durante la administración de Gustavo Petro. La Fiscalía no vinculó su arresto con esos hechos.

Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas, fue capturado tras ser señalado en documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) como presunto coordinador de una red que habría buscado alterar la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 (Gaula Militar-DNI)
Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas, fue capturado tras ser señalado en documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) como presunto coordinador de una red que habría buscado alterar la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 (Gaula Militar-DNI)

La detención, ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación el 6 de noviembre, obedeció a un presunto fraude en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Durante seis meses, Oyola permaneció fuera del alcance de las autoridades y, al ser detenido, aún trabajaba en la DNI.

Nacido en Neiva, había ingresado en septiembre de 2018 a la unidad legislativa de Rodrigo Villalba Mosquera, entonces exsenador y exrepresentante liberal, que después gobernó Huila. Sus antecedentes incluyeron denuncias por violencia intrafamiliar y una indagación de 2022 por posible fraude informático con su hermano gemelo, Cristian, archivada en Neiva.

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