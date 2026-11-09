Se conocen detalles del bombardeo que ordenó Abelardo de la Espriella en el Catatumbo: reportan cuatro muertos y seis capturados

Imagen de referencia- Fuerzas Militares incautaron armamento tras ofensiva contra disidencias de las Farc en el Catatumbo - (Fuerzas Militares)

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Un operativo aéreo y terrestre contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc dejó de manera preliminar cuatro presuntos integrantes abatidos y seis capturados en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. La acción, que corresponde al séptimo bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella, continúa en desarrollo.

La FM informó en primicia que la ofensiva fue autorizada durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre de 2026. Las tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes) y la Fuerza Aérea Colombiana participan en la intervención contra estructuras armadas de esa organización.

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Los uniformados también incautaron material de guerra e intendencia. A esta hora, unidades militares avanzan por tierra en la zona para establecer si hay más miembros de las disidencias muertos durante el ataque.

De la Espriella confirmó que había ordenado una operación contra grupos armados, aunque señaló que esperaba el reporte definitivo de las autoridades. “La respuesta del Gobierno será letal”, expresó el mandatario en un mensaje difundido tras la acción militar.

De la Espriella ordenó nuevo bombardeo en el Catatumbo y esperan el balance final - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El jefe de Estado afirmó que los ataques atribuidos al narcoterrorismo recibirán una reacción con “más fuerza” y “más contundencia”. Además, indicó que comunicaría los resultados una vez las Fuerzas Militares consolidaran la información sobre el operativo.

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La intervención en el Catatumbo representa el tercer bombardeo realizado en Norte de Santander desde que se iniciaron estas acciones ordenadas por el Gobierno. En total, De la Espriella ha dispuesto siete operaciones de este tipo contra estructuras de las disidencias de las Farc.

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