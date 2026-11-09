Colombia

Estos son los dos funcionarios de Gustavo Petro que se han salvado de la barrida de Abelardo de la Espriella: siguen trabajando en el gobierno a 100 días de la posesión del nuevo presidente

La directora del Icfes y el director de la Central de Inversiones continúan activos en sus puestos estatales sin reemplazos oficiales, pese a las decisiones para relevar delegados de la gestión anterior

(Icfes/CISA)
(Icfes/CISA)
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Elizabeth Blandón Bermúdez y Nicolás Corso Salamanca, funcionarios designados durante la administración del expresidente Gustavo Petro, siguen al frente del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y la Central de Inversiones S.A. (Cisa), aún cuando Abelardo de la Espriella está pronto a cumplir cien días como presidente de la nación.

Ninguno tiene reemplazo nombrado y ambos aparecen con el cargo vigente en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), según información revelada por Caracol Radio.

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Vale mencionar que el nuevo gobierno, desde su posesión el 7 de agosto, ha expedido decretos para retirar a funcionarios de la administración anterior y ordenó revisar las notarías entregadas durante los últimos días del gobierno Petro. En su momento, la oposición calificó esas medidas como similares al “macartismo”.

Sin embargo, los dos funcionarios siguen dirigiendo las entidades mencionadas y hasta el momento no hay avisos de quienes podrían ocupar estos cargos bajo el mandato de De la Espriella.

Quién es Elizabeth Blandón

De acuerdo con su perfil publicado en la página web del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez es economista y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público. Tiene especializaciones en Gestión Financiera Empresarial y Control Gerencial Corporativo por la Universidad Externado de Colombia, además de maestrías en Gestión de Riesgos y Riesgos Corporativos y en Sostenibilidad. Actualmente cursa un doctorado en Educación en la Universidad de La Sabana.

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Su trayectoria incluye cargos como directora de Gobierno Digital y Gobierno en Línea, y viceministra encargada de Economía Digital en el Ministerio de las TIC; directora de Planeación y Direccionamiento Corporativo del Sena; y directora de Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Nacional de Salud. También ha trabajado como profesora universitaria.

Como directora del Icfes, Blandón Bermúdez fue designada mediante el Decreto 1284 del 2 de agosto de 2023, firmado por el entonces presidente Gustavo Petro y la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara.

Durante su gestión, Blandón propuso crear un Sistema Nacional de Microcredenciales e Inteligencia Educativa para conectar datos en tiempo real con la certificación de competencias en zonas rurales y de bioeconomía. También ha impulsado la descentralización de las evaluaciones y la modernización tecnológica de la educación básica y superior.

Sin embargo, información revelada en 2024 por el portal Cuestión Pública, menciona que al menos dos altos funcionarios designados por Blandón en el Icfes tenían vínculos con el exsenador Julián Bedoya, investigado por la obtención exprés de su título universitario.

Quién es Nicolás Corso

Por su parte, Nicolás Corso Salamanca es abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una especialización en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes, según su perfil publicado en el portal de Cisa, entidad estatal que administra activos inmobiliarios y de cartera del Estado.

Corso trabajó con Gustavo Petro durante su alcaldía en Bogotá, cuando fue gerente de Metrovivienda. Fuentes consultadas por el medio citado también lo señalaron como militante de Colombia Humana; durante el gobierno anterior integró la junta directiva de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y representó al presidente en el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander (UIS), así como la dirección encargada de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (Anim) de forma intermitente.

El funcionario asumió la presidencia de Cisa el 25 de agosto de 2022, de acuerdo con el SIGEP y documentos de la entidad.

Actualmente, Nicolás Corso enfrenta un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación por su gestión en Metrovivienda. En diciembre de 2020 fue imputado por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, debido a supuestas inconsistencias en un convenio de asociación de 2013 por $9.600 millones para desarrollar el predio Usme II-Idipron, donde estaban previstas viviendas de interés prioritario que no llegaron a construirse; el funcionario no aceptó los cargos.

Además, Caracol Radio señaló que la esposa de Corso, la abogada Tatiana Arévalo Uribe, fue nombrada notaria 9 de Bucaramanga durante los últimos días del gobierno Petro.

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