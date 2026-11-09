La curiosa búsqueda de Álvaro Uribe para enfrentar a Gustavo Petro para la Alcaldía de Bogotá en 2027: “No hay jaguar”

Álvaro Uribe planteó la necesidad de encontrar un candidato del Centro Democrático que compita por la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de 2027 ante una posible candidatura de Gustavo Petro (Presidencia - Juan Barreto/AFP)

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que, de cara a las elecciones territoriales de 2027, en Bogotá su sector político debe encontrar “un jaguar, un león o una abejita trabajadora, laboriosa” que dispute la Alcaldía Mayor frente a una eventual candidatura del expresidente Gustavo Petro.

Las declaraciones del líder natural del Centro Democrático se dieron durante una entrevista en la revista Semana, en la que analizó el panorama electoral de los comicios regionales que se celebrarán en Colombia el 31 de octubre de 2027 para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles en todo el país.

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Al ser consultado sobre la posibilidad de que Gustavo Petro decida postular nuevamente su nombre para gobernar la capital, Uribe señaló que no descarta ningún escenario en la arena política: “Todo puede ser. Lo importante no es pensar si él se va a lanzar o no. Lo importante es crear condiciones para que la opinión pública acompañe a un candidato de visión democrática para Bogotá”.

El expresidente utilizó las figuras de un jaguar, un león y una abeja trabajadora para describir el perfil que busca su colectividad para las elecciones de la Alcladía de Bogotá en 2027 (@visitbogota.co/Instagram)

El exmandatario recordó un paralelismo con la carrera por la Presidencia de la República para ilustrar cómo surgen las figuras políticas de peso en el país: “Una vez dije en la Universidad de Miami: ‘¿Quién va a ser el candidato?’ Y eso está grabado. Dije: ‘Todavía no ha aparecido el tigre ni la tigresa’. Y al año y medio o 2 años apareció el ‘Tigre’ [Abelardo de la Espriella]”.

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Bajo esa misma línea comparativa, el dirigente político admitió que, por ahora, su colectividad no cuenta con una carta definida para disputar el Palacio Liévano, por lo que instó a sus copartidarios a evaluar perfiles para definir la estrategia.

“Ahora no hay jaguar para la Alcaldía de Bogotá. Esperemos a ver quién va a ser un jaguar, o un león o una abejita trabajadora, una abejita laboriosa. Vamos a esperar a ver la que se les ocurre, vamos a esperar a mis compañeros qué se les ocurre”, dijo el ex jefe de Estado.

Resulta llamativo que recurriera a la figura política del ‘jaguar’, pues precisamente con ese animal Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, intentó contrarrestar a Abelardo de la Espriella —quien usó al ‘tigre’ como símbolo— en la contienda que finalmente lo llevó a la Presidencia de la República en 2026.

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Gustavo Petro apareció en el análisis electoral de Uribe como un eventual aspirante a regresar al Palacio Liévano en 2027 (Suministrada a Infobae Colombia)

El Centro Democrático todavía no tiene candidato para el Palacio Liévano, pero Uribe pide unión

En medio de sus reflexiones sobre el futuro electoral de la capital, el expresidente Álvaro Uribe aprovechó el espacio para enviar una convocatoria directa a las bases de su colectivo con miras a las reuniones internas del partido programadas para las próximas semanas: “A propósito, le pido a todos los compañeros del Centro Democrático que nos ayuden del 21 al 25 de noviembre las convenciones. No dejemos acabar este partido. Este partido es muy importante para Colombia”.

Para argumentar la vigencia del proyecto político que encabeza, el exjefe de Estado recordó un diálogo del pasado: “A mí me decía don Marcel Grenier, el dueño de Radio Caracas Televisión, que fue el primer medio cerrado por [Huho] Chávez, me decía: ‘Ese equilibrio de ustedes es lo mejor del continente. Seguridad, pero con valor democrático’. Inversión privada fuerte, pero con política social profunda y Estado pequeño. Ese equilibrio es muy importante”.

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Y es que el debate por la Alcaldía de Bogotá en 2027 cobra relevancia técnica debido a que es la única contienda del orden municipal en Colombia que cuenta con el mecanismo institucional de segunda vuelta, el cual exige que el candidato ganador supere el 40% de los votos válidos y mantenga una ventaja de al menos diez puntos porcentuales sobre el segundo lugar.

El líder del Centro Democrático reconoció que su partido todavía no tiene definido quién será su candidato para disputar la Alcaldía de Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la última elección para el Palacio Liévano, el hoy mandatario capitalino Carlos Fernando Galán obtuvo una victoria contundente que le permitió asegurar el cargo en primera ronda sin necesidad del balotaje, superando en las urnas a Juan Daniel Oviedo, quien ocupó la segunda votación y posteriormente integró la fórmula vicepresidencial de la exsenadora Paloma Valencia.

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El tercer lugar en esa disputa electoral correspondió a Gustavo Bolívar, excongresista y uno de los dirigentes más cercanos al expresidente Petro, antecedente que mantiene vigente en el ambiente político la hipótesis de que el propio ex jefe de Estado decida regresar al escenario electoral distrital para buscar un segundo mandato en la capital en los comicios de octubre de 2027.