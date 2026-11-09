Colombia

Kris R. salió en defensa de su hijo Kairo frente a las críticas por el nombre: “Sea seria ome”

Un comentario que comparó la elección con Jairo provocó la reacción del reguetonero, mientras seguidores de la pareja pidieron respeto ante las burlas dirigidas al recién nacido en Instagram durante el día

Hombre y mujer sentados al borde de una piscina con agua. Fondo de atardecer, mar y siluetas de montañas. El hombre tiene tatuajes, la mujer cabello largo.
Kris R. defendió el nombre que eligió junto a Karina García para su hijo - crédito @karinagracíaoficiall/IG (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Karina García y el cantante Kris R. anunciaron el sábado 8 de noviembre el nacimiento de su hijo, Kairo Rangel García, el primer bebé en común de la pareja y el tercer hijo de la influencer antioqueña.

La confirmación llegó a través de sus cuentas de Instagram, donde publicaron fotografías del parto y del recién nacido que se acercan a los dos millones de reacciones en menos de 24 horas. Sin embargo, la celebración no tardó en mezclarse con la polémica: el nombre elegido para el bebé desató una ola de críticas en redes sociales.

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Tras confirmar el nacimiento y el nombre que llevaría el primer hijo del reguetonero y el tercero de la creadora de contenido, el pequeño Kairo se convirtió en motivo de burlas. Algunas por su apariencia física, otras porque no están de acuerdo con el nombre que se eligió.

Una mujer acostada en una camilla sostiene a un recién nacido junto a un hombre con vestimenta médica en un quirófano
Karina García y Kris Rangel permanecen junto a su hijo recién nacido tras el parto en una sala de operaciones. (@karinagarciaoficiall/IG)

Uno de los comentarios más virales señalaba que el nombre podría confundirse con “Jairo” cuando el niño lo escuche en clase -e incluso, cuando este se teclee en el celular por el afán de escribirlo-.

“Muy lindo y todo, pero KAIRO no, no, no, ahora es que cuando estudié le digan JAIRO, JAJAJ, no, Kari, así no, jaja lo bueno es que nació. Bien gracias a Dios”, fue el comentario que desató la ira del artista.

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Fue tal la incomodidad que generó, que el propio Kris R. respondió sin rodeos desde su cuenta de Instagram: “Usted con esa gonorrea de nombre criticando el nombre de mi hijo. Sea seria, ome”, un mensaje que acumuló 450 reacciones.

Una pareja con gorros quirúrgicos sostiene a un recién nacido en una cama de hospital, con una captura de comentarios de redes sociales superpuesta
El cantante Kris R respondió a un comentario sobre el nombre del bebé y pidió respeto a sus seguidores (@fansemironavarro.tv/IG)

De inmediato, los seguidores de la pareja comenzaron a pedir respeto en otras publicaciones y que no entienden por qué desatan su odio en contra de un bebé recién nacido: “Oigan, no, uno no puede ser del agrado de todo el mundo, pero tirarle así de feo a un bebé”; “Podrían decirle como quieran, nadie estará conforme con nada”; “Lo más bueno es que el papá no necesita de nadie para darle de comer, ni de esos comentarios”, entre otros más.

El embarazo de Kairo estuvo marcado por complicaciones desde el principio

La gestación de Kairo estuvo lejos de ser tranquila. Desde las primeras semanas, Karina García documentó en sus redes una lista de síntomas que incluyó vómitos, mareos, acidez intensa, taquicardia y episodios de falta de aire.

“Dicen que el embarazo no es sinónimo de enfermedad. Yo a veces me siento tan mal que para mí el embarazo sí es estar enferma”, admitió la influencer en una de sus publicaciones.

Un terremoto en agosto obligó a García a ir de urgencias a una clínica

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un bebé recostado que viste ropa y gorro blancos de punto con pompones
Karina García y Kris R. presentan a su bebé nacido Kairo Rangel Garcia vestido con ropa blanca de punto y un gorro con pompones. (@karinagarciaoficiall/IG)

El momento más crítico llegó en agosto, cuando un terremoto la tomó por sorpresa y la obligó a salir abruptamente del lugar donde se encontraba. Horas después comenzaron las contracciones irregulares, lo que la llevó a consultar a su ginecólogo de urgencia.

Los especialistas confirmaron que las contracciones eran reales y le ordenaron reposo estricto para evitar un parto prematuro. A esa complicación se sumó el diagnóstico de macrosomía fetal: el bebé presentaba un crecimiento por encima de los parámetros habituales para su etapa de gestación, condición que García atribuyó a la genética de Kris R.

“Mi bebé no es un bebé normal. Escuchen esto, que es un macrobebé”, dijo tras una ecografía de rutina. Los médicos establecieron un monitoreo cercano y advirtieron que la decisión sobre la vía del parto —natural o cesárea— se tomaría en la semana 36.

El tamaño del bebé puso en duda hasta el último momento si habría cesárea

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La creadora de contenido compartió una carta de su bebé explicando la cnodición que encontraron los médicos y la razón de su reposo absoluto - crédito @karinagarciaoficiall/IG

A finales de octubre, con el bebé ya en posición para nacer después de haber permanecido sentado durante semanas, el equipo médico aún no había definido cómo sería el parto. “Hay un problema, no sabemos si puede nacer por parto natural porque está muy grande”, explicó García, quien acumuló al menos cuatro cambios en su fecha probable de parto a lo largo de toda la gestación.

Finalmente, Kairo llegó al mundo el 8 de noviembre, y tras el parto, su madre tiene previsto someterse a una ligadura de trompas, decisión que tomó junto a Kris R. y que convierte al pequeño en su último hijo.

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