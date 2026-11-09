Shakira rompió el silencio tras los rumores sobre la salud de su padre, William Mebarak: este fue su mensaje

Shakira y su padre, William Mebarak, quien ha enfrentado diferentes quebrantos de salud durante los últimos años. - crédito @shakira/Instagram

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La cantante colombiana Shakira se pronunció durante la noche del domingo 8 de noviembre sobre la situación familiar que ha atravesado en los últimos días, luego de que circularan versiones sobre el estado de salud de su padre, William Mebarak, de 95 años.

A través de su cuenta en la red social X, la artista agradeció los mensajes de cariño que ha recibido de sus seguidores durante esta semana.

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“Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos” dijo la barranquillera.

Shakira agradeció los mensajes de cariño que ha recibido junto a su familia durante la última semana. - crédito @shakira/X

La publicación se conoció después de que la intérprete fuera vista en Barranquilla, su ciudad natal, acompañando a su padre durante un recorrido por el norte de la ciudad. Las imágenes, difundidas por el medio local Zona Cero, muestran a la cantante caminando a su lado mientras él se movilizaba en una silla de ruedas con asistencia de personal médico.

Aunque Shakira hizo referencia al momento que atraviesa su familia, no entregó detalles sobre la condición médica de William Mebarak ni confirmó las versiones sobre una posible hospitalización.

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Shakira acompañó a su padre en Barranquilla

La presencia de la cantante en la capital del Atlántico se conoció públicamente el jueves 6 de noviembre, cuando fue captada durante un recorrido junto a su padre.

En las imágenes se observa a William Mebarak sentado en una silla de ruedas, acompañado por dos enfermeras y un enfermero que apoyaban su desplazamiento. Shakira caminaba a su lado y en algunos momentos lo tomaba de la mano.

Los registros se difundieron después de que circularan versiones sobre la llegada de la artista a Colombia debido a los quebrantos de salud de su padre.

La familia no ha divulgado un comunicado médico sobre su condición actual. Por esa razón, no se conocen detalles oficiales sobre el motivo de la asistencia médica que recibió durante el recorrido ni sobre su evolución.

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Shakira acompañó a su padre William Mebarak durante un recorrido por el norte de Barranquilla - crédito Zona Cero @zonacero/ X

Los antecedentes médicos de William Mebarak

El padre de Shakira ha enfrentado diferentes problemas de salud durante los últimos años. En 2024, fue hospitalizado por una neumonía grave que requirió atención en una unidad de cuidados intensivos.

Ese mismo año también tuvo que someterse a una intervención quirúrgica por hidrocefalia, una condición que provoca la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro.

Posteriormente, en mayo de 2026, presentó un episodio isquémico que motivó su traslado de urgencia a la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla. Según la información que trascendió entonces, permaneció cerca de 24 horas en cuidados intensivos y, después de estabilizarse, recibió autorización médica para continuar su recuperación en casa.

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Su esposa, Nidia Ripoll, y personal especializado estuvieron a cargo de su acompañamiento durante ese proceso.

A comienzos de noviembre volvieron a circular versiones sobre una posible hospitalización de Mebarak en la capital del Atlántico. Sin embargo, personas cercanas a la familia señalaron que permanecía en su residencia bajo cuidados especializados.

Carlos Vives se refirió a la situación familiar de Shakira y expresó su respaldo a la cantante durante su participación en el Forbes Iberoamerican Summit 2026, en Madrid. - crédito @shakira / X

Carlos Vives envió un mensaje de apoyo a Shakira

El cantante colombiano Carlos Vives también se refirió a la situación de su amiga durante su participación en el Forbes Iberoamerican Summit 2026, realizado en Madrid, España.

Al ser consultado sobre las noticias relacionadas con la salud de William Mebarak, el intérprete manifestó su respaldo a la barranquillera y reconoció que se trata de momentos difíciles.

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“Esos momentos son muy difíciles. Claro que la acompaño porque pasamos por ahí también y ella hace tiempos bueno. Sí, esas son cosas de la vida que al final siempre unas palabras de cariño ayudan”, expresó.

Vives también habló sobre la amistad que mantiene con Shakira y aseguró que el cariño entre ambos continúa, pese a sus compromisos profesionales.

“Con Shaki sí, siempre, siempre ahí. Ese cariño siempre está ahí. Siempre, a veces tenemos la oportunidad de conversar”, señaló.